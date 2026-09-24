बॅटरी गिळा! शरीरातील वैद्यकीय उपकरणांना ऊर्जा देण्यासाठी बॅटरी विकसीत, एमआयटीच्या शास्त्रज्ञांचं नवीन संशोधन
एमआयटीच्या शास्त्रज्ञांनी गिळता येणारी कागदी बॅटरी विकसित केली आहे. ही बॅटरी शरीरातील वैद्यकीय उपकरणांना तीन दिवस ऊर्जा पुरवते आणि सुरक्षितपणे विरघळते.
Published : September 24, 2026 at 1:13 PM IST
मुंबई: मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) येथील शास्त्रज्ञांनी एक नवीन गिळता येणारी कागदी बॅटरी विकसित केली आहे. ही बॅटरी शरीरातील वैद्यकीय उपकरणांना ऊर्जा पुरवू शकते आणि त्यानंतर सुरक्षितपणे विरघळते. जैव-शोषणीय (bioresorbable) पदार्थांपासून बनवलेली ही बॅटरी औषध वितरण, संवेदन (sensing) आणि इतर वैद्यकीय उपयोगांसाठी उपयुक्त ठरू शकते, ज्यामुळं गिळता येणारी उपकरणे अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी बनतील, अशी शक्यता आहे.
कागदी बॅटरीची रचना: ही बॅटरी विविध थरांमध्ये तयार केली आहे. मॅग्नेशियम मिश्रधातू ॲनोड (ऋण टोक) म्हणून काम करतं, तर कॅथोडमध्ये मॉलिब्डेनम ट्रायऑक्साइड आणि सक्रिय कार्बन असतं. या दोन्हींच्या मध्ये एक जैव-विघटनशील इलेक्ट्रोलाइट असतो, जो विद्युत प्रवाह निर्माण करतो. सेल्युलोज नॅनोफायब्रिल्सचा वापर बंधक (binder) म्हणून केला जातो, ज्यामुळं बॅटरीला पातळ, सच्छिद्र आणि कागदासारखा पोत मिळतो. अभ्यासाचे सह-लेखक जियोव्हानी ट्राव्हरसो यांनी नमूद केलं की, ही रचना बॅटरीची ताकद वाढवते आणि वीज निर्माण करत असतानाच तिच्या विघटनावर नियंत्रण ठेवते.
पोटात तीन दिवस कार्य : बॅटरीला दोन परस्परविरोधी कार्ये करावी लागतात, पुरेशा कालावधीसाठी कार्यरत राहणे आणि नंतर विरघळणे. कृत्रिम जठर द्रवामध्ये चाचणी केली असता, संरक्षक आवरणामुळं ती सुमारे तीन दिवस कार्यरत राहिली, त्यानंतर तिचं हळूहळू विघटन झालं. डुकरांच्या पोटातही तिनं तीन दिवस आपली उपयुक्त क्षमता टिकवून ठेवली. लहान आणि मोठ्या दोन्ही आवृत्त्यांवर मेण आणि कॅन्डेलिला मेणाचं आवरण होतं, ज्यामंळे तिचा कार्यकाळ वाढला.
डुकरांववर यशस्वी चाचणी: प्रयोगशाळेत, लहान बॅटरीनं अंदाजे 1.77 व्होल्ट वीज निर्माण केली, तर मोठ्या बॅटरीने 1.84 व्होल्ट वीज निर्माण केली. एंडोस्कोपद्वारे डुकरांना दिल्यानंतर, त्या तीन दिवस कार्यरत राहिल्या. मोठ्या बॅटरीचा व्होल्टेज 1.8 वरून 1.45 व्होल्टपर्यंत कमी झाला. ती 1.5 मीटर अंतरावरील रिसीव्हरशी संवाद साधणाऱ्या वायरलेस टॅगला ऊर्जा पुरवू शकली. या बॅटरीनं एका कॅप्सूललाही ऊर्जा दिली, जी ऊतींचं नुकसान न करता 20 मिनिटांसाठी पोटाला विद्युत उत्तेजना देत असे.
भविष्यातील उपयोग : ही बॅटरी तापमान, पीएच आणि दाब मोजणाऱ्या सेन्सर्सना, तसंच औषध वितरण प्रणाली आणि पोटातील इलेक्ट्रोस्युटिकल उपकरणांना ऊर्जा देऊ शकते. शास्त्रज्ञ आता जैवविघटनशील अँटेना आणि आरएफआयडी प्रणालींचा समावेश असलेलं प्रोटोटाइप विकसित करत आहेत. दोन वर्षांच्या आत मानवी चाचण्या सुरू करण्याचं संशोधकांचं उद्दिष्ट आहे. सध्या या चाचण्या केवळ डुकरांवरच करण्यात आल्या आहेत आणि यात वापरले जाणारे सर्किट बोर्ड पूर्णपणे विरघळलेले नाहीत; त्याऐवजी, ते शरीराबाहेर उत्सर्जित केले जाताय.
मानवी शरीरासाठी पूर्णपणे सुरक्षित: पारंपारिक लिथियम बॅटरींच्या विपरीत, ही बॅटरी बिनविषारी आहे. यात मॅग्नेशियम आणि मॉलिब्डेनम ट्रायऑक्साइड यांसारख्या 'बायोकॉम्पॅटिबल' (शरीराशी सुसंगत) पदार्थांचा वापर केला जात असल्यानं, ती पचनसंस्थेत सुरक्षितपणे विरघळते. या विकासामुळं शरीरात घेता येण्याजोगी (ingestible) वैद्यकीय उपकरणे अधिक व्यावहारिक बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
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