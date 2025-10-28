एमआयटी शास्त्रज्ञांनी रेणूंचे मिनी कोलायडर बनवलं
एमआयटीच्या भौतिकशास्त्रज्ञांनी अणूंच्या आत डोकावण्यासाठी रेणूंचे छोटे-कोलायडर तयार केलंय. या पद्धतीमुळं अणुकेंद्रातील सूक्ष्म ऊर्जा बदल शोधता येतात
Published : October 28, 2025 at 8:09 PM IST
हैदराबाद : एमआयटीच्या भौतिकशास्त्रज्ञांनी अणूंच्या आतल्या भागाचं थेट निरीक्षण करण्याची क्रांतिकारी पद्धत शोधली आहे. प्रकाशाच्या वापरापेक्षा अधिक अचूक माहिती देणाऱ्या या तंत्रज्ञानात रेडियम मोनोफ्लोराइड रेणूचा वापर करून इलेक्ट्रॉनला अणुकेंद्राच्या आत पाठवलं जातं. या टेबलटॉप पद्धतीमुळं अणुकेंद्रातील सूक्ष्म ऊर्जा बदल शोधता येतात, जे पदार्थ आणि प्रतिपदार्थ यांच्या असमतोलाचं रहस्य उलगडू शकतात.
‘सायन्स’ नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, भौतिकशास्त्रज्ञ रोनाल्ड फर्नांडो गार्सिया रुइझ यांच्या नेतृत्वाखालील टीमन रेडियम आणि फ्लोराइड अणूंचे मिश्रण अत्यंत थंड तापमानात गोठवल. रेडियम मोनोफ्लोराइड (RaF) रेणूमध्ये इलेक्ट्रॉनला अणुकेंद्राजवळ अडकवल गेल, ज्यामुळे ते काही क्षण अणुकेंद्रातून जातात. बाहेर पडताना त्यांच्यातील ऊर्जा बदल मोजले गेले – हे बदल अणुकेंद्रातील अदृश्य संवादांचे ‘संदेश’ आहेत.
ही पद्धत पारंपरिक कण वेगवर्धकांऐवजी टेबलटॉप उपकरणात राबवली गेली. रेडियमचे नाशपाती आकाराचे अणुकेंद्र सममिती भंग (symmetry violation) शोधण्यास सक्षम आहे, जे विश्वात पदार्थाची प्रतिपदार्थापेक्षा अधिकता का आहे हे स्पष्ट करू शकतं. संशोधकांनी अस दाखवल की, अणुकेंद्राच्या घनतेपेक्षा कितीतरी पटीन जास्त दाबलेल्या पदार्थाच्या वर्तनाच रहस्य या पद्धतीन उलगडता येईल.
या तंत्रज्ञानामुळ बिग बँगनंतरच्या पहिल्या क्षणांच्या परिस्थितीची प्रयोगशाळेत पुनर्रचना करता येते. सध्या रेडियम-223 चा वापर केला असून, भविष्यात इतर दुर्मीळ समस्थानिकांचा (isotopes) समावेश करून अणुकेंद्राचे अचूक नकाशे तयार केले जातील. ही पद्धत स्वस्त, सोयीस्कर आणि उच्च-ऊर्जा प्रयोगशाळांवर अवलंबून नसल्यानं अणू-भौतिकशास्त्रात क्रांती घडवू शकतं.
संशोधकांचं म्हणणे आहे की, इलेक्ट्रॉनच्या ऊर्जा बदलांमधून अणुकेंद्रातील क्वार्क-ग्लूऑन संरचनेची माहिती मिळते. यामुळे नवे मूलभूत कण किंवा बलांचा शोध लागू शकतो. सध्या टीम रेणूंचे नियंत्रण वाढवण्यावर काम करत आहे, जेणेकरून अणुकेंद्राच्या प्रत्येक भागाची तपासणी शक्य होईल. हा शोध वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीचं फलित आहे. यामुळं विश्वाच्या उत्पत्तीपासून ते ताऱ्यांच्या अंतर्मनापर्यंतच्या रहस्यांचा मागोवा घेता येईल. एमआयटीच्या या यशानं वैज्ञानिकांना अणूंच्या हृदयात डोकावण्याची सोपी किल्ली मिळाली आहे.
