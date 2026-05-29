मिशन साना: भारतानं केलं स्ट्रॅटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बॅलूनचं यशस्वी प्रक्षेपण, निअर स्पेसमध्ये प्रवेश

रेड बॅलून एअरोस्पेसनं 8 महिन्यांत साध्य केले ऐतिहासिक यश; भारत जगातील पाचव्या देश म्हणून सुपर-प्रेशर बॅलून तंत्रज्ञानात सामील

मिशन साना
Published : May 29, 2026 at 10:11 AM IST

विजयवाडा : पृथ्वीवरील पारंपरिक पायाभूत सुविधा आणि कक्षीय उपग्रह यांच्यामधील ‘निअर-स्पेस’ला धोरणात्मक जगभरात मान्यता मिळत आहे. या क्षेत्रात भारतानं महत्त्वाचा पाऊल टाकलं आहे. रेड बॅलून एअरोस्पेस कंपनीनं विजयवाडा येथून ‘मिशन साना’ यशस्वीपणे प्रक्षेपित केलं. या माध्यमातून संवाद, आपत्ती व्यवस्थापन, निगरानी आणि वातावरणीय माहिती संकलनात क्रांती घडणार आहे. भारतानं स्वदेशी स्ट्रॅटोस्फेरिक सुपर-प्रेशर बॅलूनचे प्रक्षेपण करून अमेरिका, फ्रान्स, जपान आणि चीन या देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवलं आहे. सात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या व्यावसायिक पेलोडसह झालेल्या या उड्डाणानं भारताची स्वदेशी पेलोड एकत्रीकरण क्षमता सिद्ध झाली आहे.

स्ट्रॅटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बॅलून

निअर-स्पेस: रेड बॅलून एअरोस्पेसचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.व्ही.एस. किरण यांनी सांगितलं की, “भारत केवळ सहभागी होत नाही तर संप्रभू क्षमता निर्माण करत आहे. ही क्षमता जागतिक संवाद, गुप्तचर आणि पर्यावरण निरीक्षणाला आकार देईल.” कंपनीची स्थापना 2025 मध्ये झाली आणि अवघ्या 8 महिन्यांत विकास ते व्यावसायिक उड्डाण या टप्प्यावर पोहोचणे ही दुर्मिळ कामगिरी आहे. मिशन सानानं अनेक व्यावसायिक निकषांची एकत्रित चाचणी घेतली. यात प्रोपल्शन सिस्टम, ऑनबोर्ड कंप्युटिंग, नेव्हिगेशन, पृथ्वी निरीक्षण पेलोड, प्रक्षेपण प्रक्रिया, संवाद प्रणाली, टेलिमेट्री, ट्रॅकिंग आणि रिकव्हरी वर्कफ्लो यांचा समावेश होता. हे केवळ प्रोटोटाइप नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मानकांविरुद्ध भारताची तयारी दर्शवणारे आहे.

TL;DR | Red Balloon Aerospace Launches India's First Indigenous Stratospheric Super-Pressure Balloon
मिशन साना
या मोहिमेने स्वदेशी पेलोड एकत्रीकरण क्षमता प्रदर्शित केली.

सुपर-प्रेशर बॅलूनची तंत्रज्ञानात्मक विशेषता : पारंपरिक उच्च-उंची बॅलून फक्त काही तास टिकतात कारण ते दिवस-रात्र तापमानातील फरक सहन करू शकत नाहीत. मात्र सुपर-प्रेशर बॅलून (SPB) वेगळे आहे. 20 ते 40 किलोमीटर उंचीवर ते आंतरिक दाब आणि स्थिर उंची दीर्घकाळ टिकवून ठेवतो, कधीकधी आठवडे किंवा महिने हा दाब असतो. या क्षमतेसाठी प्रगत साहित्य अभियांत्रिकी, दाब नियंत्रण, संरचनात्मक मजबूती, उड्डाण परिचालन, टेलिमेट्री, नेव्हिगेशन आणि मिशन एकत्रीकरण यांची पूर्ण इकोसिस्टम आवश्यक असते. जगातील फारच कमी देशांनी ही अंतिम-ते-अंतिम क्षमता स्वदेशी पातळीवर सिद्ध केली आहे.

विमान आणि उपग्रह यांच्यातील महत्त्वाचा दूवा : विमानं स्ट्रॅटोस्फेरपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, उपग्रह एका विशिष्ट भागावर दीर्घकाळ राहणे महाग आहे आणि भू-आधारित टॉवर दुर्गम किंवा आपत्तीग्रस्त भागात अपुरे पडतात. निअर-स्पेस प्लॅटफॉर्म हे अंतर भरून काढतात. ‘विस्टा’ प्लॅटफॉर्म सुमारे 25 किलोमीटर उंचीवर ‘आकाशातील टॉवर’ म्हणून काम करतो. यातून नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी, आपत्ती प्रतिसाद आणि पृथ्वी निरीक्षण शक्य होतं.याबाबत मुख्य परिचालन अधिकारी सीरीश पल्लिकोंडा यांनी सांगितलं, “एका विस्टा मिशनवर अनेक ग्राहक, प्रकल्प आणि उद्योग एकत्र सेवा घेऊ शकतात. राइडशेयर प्लॅटफॉर्ममुळं खर्च, वेळ आणि अडचणी कमी होतात.”

दूरसंचार आणि आपत्ती व्यवस्थापनाला सर्वाधिक फायदा : भारतातील ग्रामीण कनेक्टिव्हिटीच्या मोठ्या अंतरामुळं दूरसंचार आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्राला याचा सर्वात फायदा होणार आहे. प्रभावित भागात काही दिवसांत प्लॅटफॉर्म तैनात करता येतो. उपग्रहांप्रमाणे ते स्थिर राहतं, परंतु पुन्हा दिशा बदलता येते, रिकव्हर करता येते आणि पुनःप्रयोग करता येतो. भू-टॉवरच्या विपरीत यासाठी स्थानिक पायाभूत सुविधांची गरज यासाठी लागत नाही.त्याखालोखाल कृषी आणि पर्यावरण निरीक्षणासाठी पृथ्वी निरीक्षण क्षेत्रात मोठ्या संधी आहे. प्लॅटफॉर्मची प्रगत इमेजिंग क्षमता आणि दीर्घकाळ टिकणारी उपस्थिती यामुळं कृषी क्षेत्राला फायद्या होईल.

आव्हाने आणि वेगवान विकास : मिशन सानामागील सर्वात मोठं आव्हान होतं, अत्यंत कठीण थर्मल आणि दाब चक्र सहन करणारे सुपर-प्रेशर बॅलून एन्क्लोझर विकसित करणे. कंपनीनं मूल्य साखळीची संपूर्ण मालकी घेतल्यानं बाह्य पुरवठादारांवर अवलंबून राहावं लागलं नाही. यामुळं वेगवान पुनरावृत्ती आणि प्रमाणीकरण शक्य झालं.

भविष्यातील धोरणात्मक दृष्टिकोन : सी.व्ही.एस. किरण यांनी नमूद केलं की, निअर-स्पेस ही विमान आणि उपग्रह यांच्यामधील साधी जागा नसून स्वतंत्र धोरणात्मक पायाभूत सुविधा आहे. यामुळं संवाद, निगरानी, आपत्ती प्रतिसाद, हवामान निरीक्षण आणि धोरणात्मक कार्ये बदलतील. स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्थांसाठी परवडणारा राइडशेयर इकोसिस्टम तयार होईल. भारतानं या क्षेत्रात नियामक चौकट, हवाई क्षेत्र समन्वय यंत्रणा आणि धोरणात्मक मान्यता देणे आवश्यक आहे. निअर-स्पेसला ‘प्रयोग’ न मानता ‘महत्त्वाची पायाभूत सुविधा’ म्हणून ओळखणे गरजेचे आहे.

