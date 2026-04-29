मिनी इंडियाने लाँच केली नवी Cooper S Convertible JCW Pack

मिनी इंडियानं भारतीय बाजारात नवी Cooper S Convertible JCW Pack लाँच केली आहे. ही मर्यादित उत्पादन असलेली स्पोर्टी कन्व्हर्टिबल कार 61.50 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 11:10 AM IST

मुंबई: मिनी इंडियानं आपल्या भारतीय पोर्टफोलिओमध्ये एक नवीन आणि विशेष मॉडेल समाविष्ट केलं आहे. कंपनीनं आता Cooper S Convertible JCW Pack भारतात अधिकृतपणे लाँच केलीय. हे मॉडेल भारतीय बाजारपेठेसाठी विशेषतः तयार करण्यात आलेलं मर्यादित उत्पादन (Limited-run) आहे.

किंमत आणि उपलब्धता: हे नवीन कन्व्हर्टिबल मॉडेल पूर्णपणे तयार आयातीत युनिट (CBU) स्वरूपात उपलब्ध आहे. त्याची एक्स-शोरूम किंमत 61.50 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. स्टँडर्ड Cooper S Convertibleच्या तुलनेत याला 2.50 लाख रुपयांचा प्रीमियम द्यावा लागेल.याची बुकिंग 14 एप्रिलपासून सुरू झाली असून, अधिकृत डीलरशिप्सवर वाहनांच्या डिलिव्हरी देखील सुरू झाल्या आहेत.

JCW Pack वैशिष्ट्ये : JCW पॅक मुख्यतः बाह्य आणि आंतरिक देखाव्यावर (Visual & Cabin Appeal) लक्ष केंद्रित करते. यात यांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत.

बाह्य डिझाइन:

  • दोन विशेष रंग उपलब्ध: Midnight Black आणि Legend Grey (Legend Grey मध्ये अतिरिक्त बोनेट स्ट्राइप्स)
  • ग्लॉस ब्लॅक फिनिश असलेले फ्रंट ग्रिल, ORVM, डोअर हँडल्स, व्हील आर्चेस, साइड स्कर्ट्स आणि बंपर्स
  • नवीन 17-इंच JCW ब्लॅक अलॉय व्हील्स
  • JCW ब्रँडेड स्पोर्ट ब्रेक्स
  • जेट ब्लॅक फॅब्रिक सॉफ्ट टॉप

कन्व्हर्टिबल टॉप: वाहनातील सॉफ्ट टॉप 18 सेकंदात पूर्ण उघडता येते (30 किमी/तास वेगापर्यंत). त्याचप्रमाणे आंशिक उघडून सनरूफ म्हणूनही वापरता येऊ शकतं.

इंटिरियर:

  • JCW स्पोर्ट सीट्स (Vescin + Cord अपहोल्स्ट्री)
  • JCW ब्रँडेड स्पोर्ट स्टिअरिंग व्हीलसह पॅडल शिफ्टर्स
  • 9.4 इंच सर्क्युलर OLED टचस्क्रीन
  • Mini Operating System 9 सह इन्फोटेनमेंट आणि कनेक्टेड कार फीचर्स

इंजिन आणि परफॉर्मन्स : मेकॅनिकलदृष्ट्या हे मॉडेल स्टँडर्ड Cooper S Convertible सारखंच आहे. यात 2.0 लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन आहे, जे 204 hp पॉवर आणि 300 Nm टॉर्क निर्माण करतं. मिनीची प्रसिद्ध गो-कार्ट सारखी ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स यात कायम ठेवली गेली आहे.हे मॉडेल स्पोर्टी आणि स्टाइलिश लुक शोधणाऱ्या कार उत्साहींसाठी विशेषतः आकर्षक ठरेल.

