Cooper SE hatchback : मिनी कूपर एसई इलेक्ट्रिक हॅचबॅक 53.90 लाखात झाली भारतात लॉंच!
मिनी इंडियानं आज अधिकृतपणे कूपर एसई (Cooper SE) इलेक्ट्रिक हॅचबॅक कार 53.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत लाँच केली आहे.
Published : November 27, 2026 at 2:37 PM IST
मुंबई: मिनी इंडियानं आपल्या 'कूपर एसई' (Cooper SE) इलेक्ट्रिक हॅचबॅकची दुसरी आवृत्ती आज भारतात लाँच केली. ही कार 53.9 लाखात लॉंच झाली असून तीची डिलिव्हरी डिसेंबर महिन्यापासून सुरू होईल. भारतात ही कार पूर्णपणे आयात केलेली असून, ती एकाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, 56.4 लाख रुपये किमतीची 'पॉल स्मिथ एडिशन' (Paul Smith Edition) देखील उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्यानं बाह्य स्वरूपात बदल करण्यात आले आहेत.
मिनी कूपर एसई बॅटरी आणि रेंज: 'कूपर एसई'मध्ये 54.2kWh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी WLTP मानकांनुसार 402 किमीची रेंज देते. यात समोरच्या बाजूला बसवलेली इलेक्ट्रिक मोटर आहे, जी 218hp पॉवर आणि 330Nm टॉर्क निर्माण करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही कार अवघ्या 6.7 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठू शकते. ही कार 11kW AC आणि 95kW DC चार्जिंगला सपोर्ट करते. AC चार्जरद्वारे बॅटरी 0 ते 100 टक्के चार्ज होण्यासाठी 5.25 तास लागतात, तर DC फास्ट चार्जरच्या मदतीनं बॅटरी 10 ते 80 टक्क्यांपर्यंत केवळ 30 मिनिटांत चार्ज होऊ शकते.
मिनी कूपर एसई डिझाइन: गाडीच्या बाह्य डिझाइनबद्दल बोलायचं झाल्यास, 'कूपर एसई' ही पेट्रोल/डिझेलवर चालणाऱ्या 'कूपर' मॉडेल्ससारखीच दिसते. यात गोलाकार LED हेडलॅम्प, अष्टकोनी ग्रिल, 17-इंच अलॉय व्हील्स, त्रिकोणी LED टेल-लॅम्प आणि ड्युअल-टोन एक्सटीरियर फिनिश देण्यात आले आहे. या हॅचबॅकची लांबी 3,858मिमी, रुंदी 1,756 मिमी आणि उंची 1,460 मिमी आहे, तर तिचा व्हीलबेस 2,526 मिमी इतका आहे.कारचं इंटिरिअरही मूळ 'कूपर' मॉडेलसारखेच आहे. यात थ्री-स्पोक स्टिअरिंग व्हील, 9.4 इंच गोलाकार OLED इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, सेंटर कन्सोलवर काही फिजिकल कंट्रोल्स आणि डॅशबोर्डवर फॅब्रिक अपहोल्स्ट्रीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये हीटेड स्टिअरिंग व्हील, पॅनोरामिक ग्लास रूफ, लेव्हल 2 एडीएएस (ADAS), कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, पॉवर्ड फ्रंट सीट्स, हरमन कार्डन (Harman Kardon) साऊंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल यांचा समावेश आहे.
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