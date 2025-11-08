Countryman SE ALL4 भारतात सर्वात शक्तिशाली कार लॉंच;
मिनीनं भारतात कंट्रीमॅन एसई अल4 लॉंच केली. 313 एचपी इलेक्ट्रिक एसयूव्हीची किंमत 66.90 लाखांपासून सुरू होतेय.
Published : November 8, 2025 at 2:36 PM IST
हैदराबाद : मिनी ब्रँडनं भारतीय बाजारात आपली सर्वात शक्तिशाली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, कंट्रीमॅन एसई अल4 लॉंच केली आहे. या कारची किंमत 66.90 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होत असून, जेसीडब्ल्यू (जॉन कूपर वर्क्स) थीम व्हेरिएंटसाठी बुकिंग सुरू झाली आहे. सीबीयू (कम्प्लीटली बिल्ट-अप) आयातित असलेली ही कार तात्काळ डिलिव्हरीसह उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी लॉंच झालेल्या जेसीडब्ल्यू कंट्रीमॅन अल4 नंतर ही नवीन इलेक्ट्रिक आवृत्ती बाजारात धुमाकूळ घालण्यास तयार आहे. 313 हॉर्सपॉवर आणि 449 न्यूटन-मीटर टॉर्कसह ही कार पेट्रोल जेसीडब्ल्यूपेक्षा अधिक ताकदवर आहे, ज्यामुळं ती भारतातील सर्वात शक्तिशाली मिनी कार ठरली आहे.
मिनी कंट्रीमॅन एसई अल4
मिनी कंट्रीमॅन एसई अल4 ही केवळ एक इलेक्ट्रिक एसयूव्ही नाही, तर शहरी आणि ऑफ-रोड एडव्हेंचरसाठी डिझाइन केलेली एक स्टायलिश, टेक्नॉलॉजी-पॅकड मशीन आहे. 2025 वर्षातील ही अपडेटेड आवृत्ती जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या मिनीच्या हेरिटेजला नवीन इलेक्ट्रिक आयाम देते. भारतातील इलेक्ट्रिक व्हेईकल मार्केटमध्ये ही कार एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना शक्ती, स्टाइल आणि सस्टेनेबिलिटीचा परिपूर्ण संगम मिळेल. आता या कारच्या वैशिष्ट्यांचा सविस्तर आढावा घेऊया...
बाह्य डिझाइन
2025 कंट्रीमॅन एसई अल4 च्या बाह्य स्वरूपात अपडेटेड ग्रिल, रिफ्रेश्ड हेडलॅम्प्स आणि अधिक स्कल्प्टेड बोनेट दिसते. फ्लश डोर हँडल्समुळं कारची एअरोडायनॅमिक प्रोफाइल अधिक सुडौल दिसते, तर जेट ब्लॅक रूफनं कंट्रास्टिंग टच दिला आहे. जेसीडब्ल्यू ट्रिममध्ये ब्लॅक स्ट्राइप्स, रूफ रेल्स, 19-इंच अलॉय व्हील्स आणि व्हील आर्चेसभोवती क्लॅडिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळं कारला स्पोर्टी आणि रग्ड लूक मिळतो. रंग पर्याय फक्त दोन आहेत: लेजेंड ग्रे आणि मिडनाइट ब्लॅक, दोन्ही जेट ब्लॅक रूफ आणि मिरर कॅप्ससह. एलईडी डेलाइट रनिंग लॅम्प्स (डीआरएल), हेडलाइट्स आणि टेललाइट्समध्ये कस्टमायझेबल सिग्नेचर मोड्स आहेत, ज्यामुळं कार रात्रीतही अनोख्या आकर्षणानं चमकते. हे डिझाइन न केवळ आकर्षक आहे, तर भारतीय रस्त्यांच्या विविधतेसाठी योग्य आहे, ज्यात शहरी ट्रॅफिकपासून ऑफ-रोड ट्रिप्सपर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे.
आराम आणि टेक्नॉलॉजीचा खजिना
कारच्या इनसाइडमध्ये जेसीडब्ल्यू-स्पेसिफिक स्टेअरिंग व्हील, सीट्स आणि ट्रिम्स आहेत, ज्यामुळं स्पोर्टी फील येतं. पॉवर्ड ड्रायव्हर्स सीट, रिसायकल्ड 2डी निटेड फॅब्रिकपासून बनलेली लाइनिंग, अॅम्बियंट लाइटिंग आणि पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ यांसारख्या सुविधा आरामदायक आणि पर्यावरणस्नेही वातावरण तयार करतात. मिनीचा सिग्नेचर राऊंड ओएलईडी डिस्प्ले केंद्रस्थानी आहे, ज्याबरोबर हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन मिररिंग, क्रूज कंट्रोल आणि 360-डिग्री कॅमेरा यांसारखे फीचर्स आहेत. सेफ्टीसाठी मल्टिपल एअरबॅग्स आणि टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) आहेत, तर हार्मन कार्डन ऑडिओ सिस्टममुळं संगीताचा आनंद दुप्पट होतो.
शक्ती आणि एफिशियन्सीचा संगम
मिनी कंट्रीमॅन एसई अल4 मध्ये ड्युअल-मोटर सेटअप आहे, जो एकूण 313 हॉर्सपॉवर आणि 494 न्यूटन-मीटर टॉर्क देतो. ही पेट्रोल जेसीडब्ल्यू कंट्रीमॅन अल4 (300 हॉर्सपॉवर, 400 न्यूटन-मीटर) पेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि सिंगल-मोटर कंट्रीमॅन इलेक्ट्रिक (204 हॉर्सपॉवर) ला मागे टाकतं. ऑल-व्हील-ड्राइव्ह (अल4 ) क्षमतेमुळं ऑफ-रोड पॉवर वाढतं. 0 ते 100 किमी/तास वेग साध्य करण्यास केवळ 5.6 सेकंद लागतात, तर टॉप स्पीड 180 किमी/तास आहे. 66.45 किलोवॅट-आवर बॅटरी व्हीएलटीपी रेंज 440 किलोमीटर रेंज देते. डीसी फास्ट चार्जिंग (130 किलोवॅट) नं 10% ते 80% चार्ज 29 मिनिटांत होतो, तर 22 लोवॅट एसी चार्जरनं पूर्ण चार्ज 3 तास 45 मिनिटतं होतं. भारतीय बाजारात इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सची मागणी वाढत असताना, मिनी कंट्रीमॅन एसई अल4 सारखी कार प्रीमियम असली तरी, दीर्घकालीन बचत आणि पर्यावरणीय फायदे तिला मूल्यवान बनवतात. जेसीडब्ल्यू व्हेरिएंटसाठी बुकिंग सुरू असल्यानं ग्राहकांना तात्काळ डिलिव्हरी मिळेल.
