मिनी कंट्रीमन C भारतात लाँच: किंमत आणि वैशिष्ट्ये
वाहन निर्माता कंपनी मिनीनं भारतीय बाजारपेठेत मिनी कंट्रीमन सी ही नवीन कार लॉंच केली आहे.
Published : June 17, 2026 at 3:46 PM IST
मुंबई : मिनीनं भारतात कंट्रीमन सी (Mini Countryman C) ही नवीन कार लॉंच केली आहे. या कारच्या लॉंचपूर्वीच कंपनीनं यासाठी प्री-बुकिंग सुरू केलं होतं. ही भारतातील पहिली मिनी कार आहे जिची स्थानिक पातळीवर असेंबल (CKD) केली जाईल, ज्यामुळं तिची किंमत खूप स्पर्धात्मक आहे. ही कार तिच्या हाय-परफॉर्मन्स मॉडेल, JCW All4 च्या खालच्या श्रेणीत असेल. तिची वैशिष्ट्ये काय आहेत आणि तिची किंमत काय आहे? चला जाणून घेऊया.
काय आहे वैशिष्ट्ये?: कंपनीनं ही एसयूव्ही भारतीय बाजारपेठेत अनेक उत्कृष्ट वैशिष्ट्यांसह (Mini Countryman C specs) लॉंच केली आहे. मिनी ब्रँड आपली 2026 कंट्रीमॅन C मॉडेल भारतात लोकल असेंब्लिंग करणार आहे. ही रणनीती ब्रँडला अधिक स्पर्धात्मक किंमत देण्यास मदत करेल. डिझाइनच्या बाबतीत, कंट्रीमॅन C हे कंट्रीमॅन इलेक्ट्रिक सारखेच दिसेल, परंतु काही सूक्ष्म बदलांसह. रिफ्रेश्ड ग्रिल, अपडेटेड बंपर्स यासारखे बदल त्याला वेगळे ओळख देतील. ही SUV पाच आकर्षक रंगांमध्ये चिली रेड, ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, नानुक व्हाइट, स्लेट ब्लू आणि स्मोकी ग्रीन उपलब्ध असेल. बॉडी-कलर्ड डोअर हँडल्स, ब्लॅक ORVMs, ब्लॅक्ड-आउट पिलर्स आणि रूफ, शॅम्पेन फिनिश एक्सेंट्स, अलॉय व्हील्स आणि मॅट्रिक्स LED टेल-लॅम्प्स यासारख्या वैशिष्ट्यांसह त्यात असतील.
इंटीरियर, फीचर्स आणि परफॉर्मन्स: कॅबिनमध्ये मिनीची लेटेस्ट डिझाइन फिलॉसॉफी दिसून येईल. ड्युअल-टोन इंटीरियर, शॅम्पेन अॅक्सेंट्स, सर्क्युलर टचस्क्रीन इंटरफेस, प्रीमियम साउंड सिस्टम, पॅडल शिफ्टर्स आणि हेड-अप डिस्प्ले यासारखी आधुनिक फीचर्स उपलब्ध असतील.इंजिनच्या बाबतीत, १.५-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन ७-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह जोडले जाईल. हे इंजिन BMW X1 मधील सारखे असण्याची शक्यता आहे, जे १३६ hp पॉवर आणि २३० Nm टॉर्क देते. हे JCW All4 च्या ३०० hp पॉवरपेक्षा कमी आहे, परंतु दैनंदिन वापर आणि प्रीमियम ड्राइविंगसाठी योग्य आहे.
इंजिन किती शक्तिशाली आहे? : कंपनीनं ही कार 1.5-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिनसह लॉंच केली आहे. हे इंजिन 156 हॉर्सपॉवर आणि 240 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करतं. याला सात-स्पीड डीसीटी ट्रान्समिशन जोडलेले आहे.
किंमत: Mini Countryman C ही एसयूव्ही भारतात 47.50 लाख या एक्स-शोरूम किमतीत (Mini Countryman C price) लॉंच करण्यात आली आहे. ही किंमत प्रास्ताविक किंमत असून, नंतर त्यात बदल होऊ शकतो.
स्पर्धा: ही लक्झरी एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये सादर केली जात आहे. या सेगमेंटमध्ये, ती ऑडी क्यू3, बीएमडब्ल्यू एक्स1 आणि मर्सिडीज-बेंझ जीएलए यांसारख्या एसयूव्हींशी स्पर्धा करेल.
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