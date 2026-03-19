ETV Bharat / technology

मिनी कूपर एस व्हिक्टरी एडिशन भारतात लाँच!

Mini Cooper S Victory Edition भारतात लाँच झालीय.यामध्ये 2.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि इतर वैशिष्ट्ये आहेत.

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 5:19 PM IST

|

Updated : March 19, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मिनी इंडियानं आपल्या चाहत्यांसाठी एक खास मॉडेल सादर केलं आहे. नवी मिनी कूपर एस व्हिक्टरी एडिशन 57.50 लाख रुपयात (एक्स-शोरूम) लाँच झाली. क्लासिक डिझाइन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा अद्भुत मिलाप असलेली ही कार पूर्णतः बिल्ट-अप युनिट (CBU) स्वरूपात उपलब्ध आहे. अधिकृत डीलरशिपवर बुकिंग सुरू असून, डिलिव्हरी त्वरित सुरू होणार आहेत.

बाह्यरचना आणि डिझाइन
व्हिक्टरी एडिशनचं बाह्य स्वरूप 1960 च्या मोटरस्पोर्ट कलर्सनं प्रेरित चिली रेड रंगात आहे. बोनेट, छत आणि मागील भागावर पांढरी कंट्रास्टिंग स्ट्राईप आहे, जी कारला स्पोर्टी लुक देते. साइड्सवर ‘52’ रेसिंग नंबर ग्राफिक्स, सी-पिलरवर ‘1965’ बॅज आणि ब्लॅक पॅनोरॅमिक रूफ हे युनिक घटक आहेत. 18 इंचाच्या JCW लॅप स्पोक अलॉय व्हील्स कारची डायनॅमिक स्टँस वाढवतात. 1965 च्या रॅली विजयाची आठवण करणारे, हे डिझाइन प्रत्येक कारप्रेमीला आकर्षित करेल.

आंतररचना आणि वैशिष्ट्ये
कॅबिनमध्ये रेट्रो आणि मॉडर्न तंत्रज्ञानाचा सुंदर संगम दिसतो. JCW स्पोर्ट सीट्सवर वेस्किन ब्लॅक अपहोल्स्ट्री, दरवाज्यांच्या सिल्स आणि स्टीअरिंग व्हीलवर ‘1965’ बॅजिंग आहे. 240 मिमीचा गोल OLED टचस्क्रीन डॅशबोर्डवर आहे, जो नवीन मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम 9 नं संचालित आहे. हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, अ‍ॅम्बियंट लाइटिंग, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग आणि व्हॉइस कमांडनं सक्रिय होणारा मिनी इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टंट यासारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ, डिजिटल की आणि मिनी एक्सपीरियन्स मोड्समुळं लाइटिंग, साउंड आणि ड्रायव्हिंग अनुभव बदलता येतो.

पॉवरट्रेन आणि परफॉर्मन्स
या विशेष एडिशनमध्ये 2.0 लिटर पेट्रोल इंजिन आहे, ज्यात मिनी ट्विनपॉवर टर्बो तंत्रज्ञान आहे. ते 204 एचपी पॉवर आणि 300 एनएम टॉर्क उत्पन्न करतं. 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह जोडलेलं हे इंजिन 0 ते 100 किमी/तास वेग 6.6 सेकंदात गाठते. टॉप स्पीड 242 किमी/तास आहे. रॅली स्पिरिट आणि दैनंदिन ड्रायव्हिंगसाठी योग्य अशी ही कार आहे.

सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान
सुरक्षेसाठी मल्टिपल एअरबॅग्स, डायनॅमिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, ABS, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल आणि रिअर-व्ह्यू कॅमेरा यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. क्रूझ कंट्रोल आणि पार्किंग असिस्ट सारखे ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्स सोयीसाठी आहेत. ही कार केवळ स्टाइलिश नाही तर सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानानं समृद्ध आहे. मिनी कूपर एस व्हिक्टरी एडिशन ही जुन्या रॅली वारशाची आधुनिक आवृत्ती आहे. मर्यादित संख्या उपलब्ध असल्यानं जलद बुकिंग करणे उचित ठरेल. मिनी प्रेमींसाठी ही कार स्वप्नपूर्ती ठरेल.

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.