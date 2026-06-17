मिनी 2026 कंट्रीमॅन C भारतात उद्या होतेय लाँच; प्रीमियम SUV सेगमेंटमध्ये नवा पर्याय
मिनी भारतात उद्या 2026 कंट्रीमॅन C लाँच करणार आहे. ही प्रीमियम SUV स्थानिक उत्पादनासह अधिक परवडणारी असेल.
Published : June 17, 2026 at 12:14 PM IST
मुंबई: मिनी ब्रँड भारतातील आपल्या प्रीमियम SUV पोर्टफोलिओचा विस्तार करत आहे. उद्या 17 जून रोजी कंपनी 2026 मिनी कंट्रीमॅन C लाँच करणार आहे. हे मॉडेल हाय-परफॉर्मन्स कंट्रीमॅन JCW All4 च्या तुलनेत अधिक परवडणारा पर्याय म्हणून बाजारात आणला जात आहे. प्री-बुकिंग्स आधीच सुरू झाल्या असून, लक्झरी कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये मिनीची बाजारपेठ वाढवण्यासाठी हे मॉडेल महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
स्थानिक उत्पादन आणि पोजिशनिंग : 2026 मिनी कंट्रीमॅन C भारतात असेंबल केला जातेय. यामुळं कंपनीला अधिक स्पर्धात्मक किंमत ठरवता येणार आहे. JCW All4 च्या खाली स्थान मिळवणारा हे व्हेरियंट परफॉर्मन्स, प्रॅक्टिकलिटी आणि मिनीची खास डिझाइन यांचा संतुलित मेळ साधते. भारतीय बाजारात वॉल्यूम ड्रायव्हर म्हणून या मॉडेलकडं पाहिलं जात आहे.
डिझाइन आणि बाह्य वैशिष्ट्ये : डिझाइनच्या बाबतीत कंट्रीमॅन C ही कंट्रीमॅन इलेक्ट्रिक सारखीच दिसेल. रिफ्रेश्ड ग्रिल आणि अपडेटेड बंपर्स यामुळं इलेक्ट्रिक व्हेरियंटपासून वेगळं ओळखता येईल. SUV पाच आकर्षक चिल्ली रेड, ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, नानुक व्हाइट, स्लेट ब्लू आणि स्मोकी ग्रीन, अशा बाह्य कलर्समध्ये उपलब्ध असेल. याशिवाय बॉडी-कलर्ड डोअर हँडल्स, ब्लॅक ORVMs, ब्लॅक्ड-आउट पिलर्स आणि रूफ, शॅम्पेन-फिनिश बाह्य अॅक्सेंट्स, अलॉय व्हील्स आणि मॅट्रिक्स LED टेल-लॅम्प्स यासारख्या वैशिष्ट्यांसह ती अधिक आकर्षक दिसेल.
इंटीरियर आणि फीचर्स : कॅबिन मिनीच्या नवीनतम डिझाइन फिलॉसॉफीचे प्रतिबिंब दाखवेल. ड्युअल-टोन इंटीरियरमध्ये शॅम्पेन अॅक्सेंट्स, ब्रँडची सुप्रसिद्ध सर्क्युलर टचस्क्रीन इंटरफेस, प्रीमियम साउंड सिस्टम, पॅडल शिफ्टर्स आणि हेड-अप डिस्प्ले यासारखी आधुनिक लक्झरी फीचर्स उपलब्ध असतील. आराम, स्टाइल आणि तंत्रज्ञान यांचा उत्तम समन्वय साधणारा हा इंटीरियर भारतीय ग्राहकांना नक्कीच आकर्षित करेल.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स : नव्या कंट्रीमॅन C मध्ये 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा वापर करण्यात आला आहे. अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नसली तरी, हा इंजिन BMW X1 मधील युनिटसारखाच असण्याची शक्यता आहे. यात सुमारे 136 hp पॉवर आणि 230Nm टॉर्क मिळण्याची अपेक्षा आहे. टॉप-एंड JCW All4 च्या 300 hp पॉवरच्या तुलनेत हे कमी पॉवरफुल आहे, मात्र दैनंदिन वापर आणि आरामदायी ड्रायव्हिंगसाठी ते आदर्श ठरेल.
अपेक्षित किंमत आणि स्पर्धक : JCW All4 ची सध्याची किंमत 64.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. त्याच्या खाली कंट्रीमॅन C ला किंमत दिली जाण्याची शक्यता आहे. स्थानिक असेंब्लीमुळं किंमत अधिक आकर्षक राहील. लाँचनंतर हे मॉडेल BMW X1, Audi Q3 आणि Mercedes-Benz GLA सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी मुकाबला करेल.
मिनी भारतात आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. कंट्रीमॅन C सारख्या स्मार्ट मॉडेल्समुळं ब्रँड अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकेल. लक्झरी कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये वाढत्या स्पर्धेत मिनीची ही चाल धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. ग्राहकांना स्टाइलिश, मजेदार आणि व्यावहारिक SUV हवी असेल, तर 2026 कंट्रीमॅन C उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
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