Microsoft voluntary exit offer : मायक्रोसॉफ्ट जगभरातील 60,000 कर्मचारी कमी करणार, 1 डिसेंबरपर्यंत दिली मुदत..
मायक्रोसॉफ्टनं भारत, अमेरिकेसह जगभरातील 60,000 कर्मचाऱ्यांसाठी 'व्हॉलंटरी एक्झिट' योजना सुरू केली असून, पात्र कर्मचाऱ्यांना निर्णय घेण्यासाठी 1 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
Published : October 27, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 12:47 PM IST
मुंबई : तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी मायक्रोसॉफ्टनं (Microsoft) आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. बदलत्या व्यावसायिक गरजा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक या पार्श्वभूमीवर कंपनीनं भारत, अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडा येथील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी 'व्हॉलंटरी एक्झिट प्रोग्राम' (Voluntary Exit Programme) म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली आहे. जगभरातील सुमारे 60,000 कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
Amy Coleman, Executive Vice President and Chief People Officer at Microsoft says, "Today, we’re introducing a new Voluntary Exit Offer (VEO) to eligible employees within participating organizations. This offer gives eligible employees who may be considering a future outside the company a new choice to make that transition now with support. It also gives participating organizations another way to adapt their workforce to changing needs...This offer will be available to eligible employees in participating teams in Canada, India, the United Kingdom and the United States at level 70 and below. This is a time-limited, voluntary program that gives those who are eligible the opportunity to leave Microsoft with financial support and career planning resources. Some organizations are providing the Voluntary Exit Offer, and some are not. Participation varies based on each business’s priorities, customer commitments and workforce needs..."— ANI (@ANI) October 26, 2026
काय आहे मायक्रोसॉफ्टची 'व्हॉलंटरी एक्झिट' योजना? : मायक्रोसॉफ्टच्या एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट आणि चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमन यांनी एका ब्लॉग पोस्टद्वारे या योजनेची माहिती दिली. कंपनीच्या अंतर्गत जॉब ग्रेडनुसार 'लेव्हल 70' आणि त्याखालील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. यामध्ये अनेक वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना विचार करण्यासाठी आणि या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 1 डिसेंबर 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. बदलत्या काळात कर्मचाऱ्यांना नवीन संधी शोधण्यासाठी लवचिकता प्रदान करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे.
भारतातील कर्मचाऱ्यांवर काय होणार परिणाम? : मायक्रोसॉफ्टचे भारतात सुमारे 23,000 कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, यापैकी नेमके किती कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र ठरतील, याबाबत अद्याप संपूर्ण स्पष्टता मिळालेली नाही. पीटीआयनं (PTI) दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतातील पात्र कर्मचाऱ्यांनाही स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेण्यासाठी 1 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ईमेलवर या ऑफरच्या सविस्तर नियम आणि अटी पाठवल्या जात आहेत. कंपनीनं स्पष्ट केलं की, हा नियम सरसकट सर्व विभागांना लागू नसेल, तर व्यवसायाच्या प्राधान्यक्रमानुसार यात बदल असू शकतात.
कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक नुकसानभरपाई पॅकेज : स्वेच्छेनं कंपनी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मायक्रोसॉफ्टनं एका चांगल्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. हे पॅकेज कंपनीच्या स्टँडर्ड सेव्हरन्स (Severance) व्यवस्थेसारखेच असेल. यामध्ये कर्मचाऱ्यानं कंपनीत पूर्ण केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी एक महिन्याचा मूळ पगार (Base Salary) दिला जाईल. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा (Health Insurance) आणि नवीन नोकरी शोधण्यासाठी करिअर ट्रान्झिशन सेवांचं (Career Services) सहकार्य देखील कंपनीकडून पुरवलं जाणार आहे.
भारतात 'एआय' (AI) आणि क्लाउड क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक : एकीकडे कर्मचाऱ्यांची पुनर्रचना करत असताना, मायक्रोसॉफ्ट भारतामधील आपल्या गुंतवणुकीबाबत कटिबद्ध आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं की, मायक्रोसॉफ्ट 2025 ते 2029 या काळात भारतात क्लाउड आणि एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल्य विकास आणि ऑपरेशन्ससाठी तब्बल 20.5 अब्ज डॉलर्सची (सुमारे 1.7 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करणार आहे. याशिवाय, 20230 पर्यंत भारतातील 2 कोटी लोकांना एआय (AI Skills) कौशल्यांचं प्रशिक्षण देण्याचं उद्दिष्टही कंपनीनं ठेवलं आहे.
बदलत्या व्यावसायिक गरजांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न : कंपनीनं 'व्हॉलंटरी एक्झिट'चा हा प्रयोग पहिल्यांदाच केला असून, "आम्ही यातून नवीन गोष्टी शिकू," असं एमी कोलमन यांनी म्हटलं आहे. हा निर्णय कोणत्याही एका साच्यात बसणारा नसून, प्रत्येक टीमच्या गरजेनुसार यात लवचिकता ठेवली जाईल. दरम्यान, मायक्रोसॉफ्ट चालू आठवड्यात आपला त्रैमासिक आर्थिक निकाल (Quarterly Earnings) जाहीर करणार असल्यानं संपूर्ण टेक जगताचं लक्ष या घडामोडींकडं लागलं आहे.
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