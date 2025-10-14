ETV Bharat / technology

विंडोज 10 साठी मायक्रोसॉफ्टचा मोफत सपोर्ट बंद : सायबरसुरक्षेचा धोका

14 ऑक्टोबर 2025 पासून मायक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 साठी मोफत अपडेट बंद करणार आहे. सायबर धोक्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी जाणून घ्या पर्याय..

Windows 10
मायक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 (Microsoft)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 14 ऑक्टोबर 2025 पासून, मायक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 साठी मोफत सपोर्ट बंद करणार आहे. जगभरातील सुमारे 40 टक्के वापरकर्त्यांद्वारे मायक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 वापरतात. यामुळे विंडोज 10 वापरणाऱ्या लाखो संगणकांना सॉफ्टवेअर अपडेट्स, सुरक्षा पॅचेस आणि तांत्रिक सहाय्य मिळणार नाही. याचा परिणाम म्हणजे वापरकर्त्यांचं डिव्हाइस व्हायरस, मालवेअर आणि सायबर हल्ल्यांना बळी पडण्याची शक्यता आहे. वापरकर्त्यांना सुरक्षित राहण्यासाठी विंडोज 11 वर अपग्रेड करणे, विस्तारित सुरक्षा अपडेट्ससाठी पैसे देणे किंवा लिनक्स सारख्या पर्यायी ऑपरेटिंग सिस्टमचा अवलंब करणे यासारखे पर्याय उपलब्ध आहेत.

विंडोज 10 साठी मोफत अपडेट बंद
मायक्रोसॉफ्टनं 2021 मध्ये विंडोज 11 लाँच केलं असलं तरी, सप्टेंबर 2025 च्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 40 टक्के विंडोज वापरकर्ते अजूनही विंडोज 10 वापरत आहेत. 14 ऑक्टोबर 2025 नंतर, विंडोज 10 साठी मोफत सॉफ्टवेअर अपडेट्स, सुरक्षा पॅचेस किंवा तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध होणार नाही. यामुळं संगणक कार्यरत राहतील, परंतु सायबर धोक्यांपासून संरक्षण कमी होईल. मायक्रोसॉफ्टनं म्हटलं आहे की, विंडोज 11 “उच्च सुरक्षा मागण्यांना पूर्ण करतं,” ज्यामुळं वापरकर्त्यांना नवीन सिस्टमवर स्विच करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

सायबरसुरक्षा धोके
तज्ज्ञांनी चेतावणी दिली आहे की, विंडोज 10 वर राहिल्यास हॅकर्ससाठी वापरकर्त्यांना लक्ष्य करण सोपं आहे. यूकेमधील ग्राहक गट ‘Which?’ च्या अंदाजानुसार, सुमारे 50 लाख लोक विंडोज 10 वापरत राहण्याची शक्यता आहे. “हॅकर्स कमकुवतपणा शोधून डेटा चोरीसाठी लक्ष्य करतील,” असं ‘Which?’ टेक मासिकाच्या संपादक लिसा बार्बर यांनी सांगितलं. यामुळं वापरकर्त्यांना डेटा आणि गोपनीयतेचा धोका आहे.

सुरक्षित राहण्याचे मार्ग
संगणकाला सुरक्षित ठेवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे विंडोज 11 वर अपग्रेड करणे आहे. गेल्या चार वर्षांपेक्षा नवीन पीसी विंडोज 11 साठी सुसंगत असण्याची शक्यता आहे. यासाठी किमान 4 जीबी रॅम, 64 जीबी स्टोरेज आणि टीपीएम 2.0 सुरक्षा चिप आवश्यक आहे. मायक्रोसॉफ्टनं सुसंगतता तपासण्यासाठी मोफत साधन उपलब्ध केलं आहे, तर ‘Which?’ नं प्रोसेसर-आधारित ऑनलाइन तपासणी साधन प्रदान केलं आहे.

जुन्या संगणकांसाठी पर्याय
ज्या संगणकांना विंडोज 11 च्या आवश्यकता पूर्ण करता येत नाहीत, त्यांच्यासाठी मायक्रोसॉफ्टनं एक वर्षाच्या विस्तारित सुरक्षा अपडेट्सचा पर्याय दिला आहे, जो 13 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत संरक्षण प्रदान करेल. मायक्रोसॉफ्ट खात्यासह साइन इन केल्यास ते तुम्हाला मोफत मिळेल; अन्यथा, $30 किंवा 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स खर्च करावे लागतील. याशिवाय, वापरकर्ते लिनक्ससारख्या पर्यायी ऑपरेटिंग सिस्टमचा विचार करू शकतात. लिनक्स वितरण प्रणाली वापरकर्ता-अनुकूल आणि नियमित सुरक्षा अपडेट्ससह मोफत उपलब्ध आहेत. यासाठी फाइल्सचा बॅकअप घेऊन यूएसबी ड्राइव्हद्वारे स्थापना करावी लागेल.

विंडोज 10 साठी मोफत समर्थन संपुष्टात येत असताना, वापरकर्त्यांनी त्यांचे डिव्हाइस सायबर धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे आवश्यक आहे. विंडोज 11 वर अपग्रेड, विस्तारित सुरक्षा अपडेट्स किंवा लिनक्ससारख्या पर्यायी सिस्टमचा अवलंब तुम्हाला करणं गरजेचं आहे.

हे वाचलंत का :

  1. गुगलची भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा हबची घोषणा : 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
  2. वीवो X300 आणि वीवो X300 प्रो लॉंच : शक्तिशाली कॅमेरा आणि नवीनतम तंत्रज्ञान
  3. लावा शार्क 2: शक्तिशाली ट्रिपल कॅमेरा सेटअपसह भारतात लवकरच लॉंच होणार

TAGGED:

MICROSOFT
WINDOWS 10
विंडोज 10
मायक्रोसॉफ्ट
MICROSOFT WINDOWS 10

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.