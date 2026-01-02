ETV Bharat / technology

मायक्रोसॉफ्ट टीम्समध्ये नवीन अपडेट्स: मीटिंग्स, कॉल्स आणि सिक्युरिटीमध्ये सुधारणा

मायक्रोसॉफ्टनं टीम्ससाठी नवीन अपडेट्स आणले आहेत. मल्टिटास्किंग, बहुभाषिक मीटिंग्स, कॉल मॅनेजमेंट आणि सिक्युरिटीमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. हे फीचर्स आता उपलब्ध झालं.

Published : January 2, 2026 at 5:05 PM IST

मुंबई : मायक्रोसॉफ्टनं टीम्स प्लॅटफॉर्मसाठी अनेक नवीन अपडेट्स रोल आउट केले (Microsoft Teams new updates) आहेत, ज्यामुळं यूजर्सना मल्टिटास्किंग करणं सोपं होईल.या अपडेटमुळं बहुभाषिक मीटिंग्स अधिक प्रभावी होणार असून कॉल मॅनेजमेंट आणि सिक्युरिटी मजबूत होईल. हे अपडेट्स आता यूजर्ससाठी उपलब्ध आहेत. यामध्ये चॅट आणि कोलॅबोरेशन, टीम्स फोन आणि सिक्युरिटीशी संबंधित महत्त्वाच्या बदलांचा समावेश आहे. विशेषतः फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि अ‍ॅडमिन्ससाठीही नवीन टूल्स जोडले गेले आहेत. हे बदल यूजर्सच्या दैनंदिन कामकाजाला अधिक उत्पादक आणि सुरक्षित बनवतील.

चॅट आणि कोलॅबोरेशन अपडेट्स
टीम्समध्ये आता यूजर्स मुख्य फीचर्स जसं की चॅट्स, कॉल्स, कॅलेंडर, अ‍ॅक्टिव्हिटी आणि अ‍ॅप्स वेगळ्या विंडोमध्ये उघडू शकतात. यामुळं मल्टिटास्किंग सोपं होते आणि यूजर्स आपल्या वर्कस्पेसला आवडीप्रमाणे व्यवस्थित करू शकतात. उदाहरणार्थ, एका विंडोमध्ये चॅट चालू ठेवून दुसऱ्या विंडोमध्ये कॅलेंडर किंवा कॉल हिस्ट्री पाहता येईल. हे फीचर राइट-क्लिक करून किंवा अॅप फ्लायआउटमधून सक्रिय करता येतं.प्रायव्हेट टीममध्ये जॉइन होण्यासाठी आता कोड असला तरी टीम ओनरची अप्रूव्हल आवश्यक आहे. यामुळं अनधिकृत अॅक्सेस रोखला जाईल आणि सिक्युरिटी वाढेल.

इंटरप्रेटर फीचरमध्ये सुधारणा
बहुभाषिक मीटिंग्ससाठी इंटरप्रेटर फीचरमध्ये सुधारणा झाली आहे. इंटरप्रेटर ऑन असताना बोलली जाणारी भाषा ऑटोमॅटिक डिटेक्ट होऊन लाइव्ह कॅप्शन्स आणि ट्रान्स्क्रिप्शनमध्ये सिंक होते. इंटरप्रेटर तयार होत असताना "प्रिपेअरिंग" स्टेटस दिसेल, ज्यामुळं यूजर्सना वेळेची माहिती मिळेल. सेटिंग्जमध्ये प्रत्येक ऑप्शनची स्पष्ट आणि संक्षिप्त व्याख्या जोडली गेली आहे, ज्यामुळं सेटअप सोपं झालं आहे.

टीम्स फोन अपडेट्स
कॉल संपल्यानंतर टीम्स कॉल्स अ‍ॅपमध्ये थेट मायक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट चॅट उघडता येईल. कोपायलट कॉलचे सारांश तयार करेल, मुख्य मुद्दे हायलाइट करेल आणि पुढील स्टेप्स सुचवेल. हे मायक्रोसॉफ्ट ग्राफ आणि वेब डेटावर आधारित असल्यानं अधिक वैयक्तिक आणि प्रभावी उत्तर देतो. टीम्स फोनमध्ये आता कॉल क्यू स्तरावर थर्ड-पार्टी कंप्लायन्स रेकॉर्डिंग सपोर्ट आहे. यामुळं क्यूमधून येणाऱ्या सर्व कॉल्स ऑटोमॅटिक रेकॉर्ड होऊ शकतील, जे मोठ्या सपोर्ट टीम्ससाठी उपयुक्त आहे.

सिक्युरिटी टूल्स
टीम्समध्ये आता डोमेन इम्पर्सोनेशन प्रोटेक्शन आहे. एक्स्टर्नल यूजर पहिल्यांदा मेसेज पाठवताना त्याच्या डोमेनची ऑथेंटिसिटी चेक होते आणि संशयास्पद असल्यास अलर्ट येतो. यामुळं फिशिंगचा धोका कमी होईल.

फ्रंटलाइन वर्कर्ससाठी अ‍ॅडमिन्सना फ्रंटलाइन हब उपलब्ध झालं आहे, जे टीम्स अ‍ॅडमिन सेंटरमध्ये आहे. यामध्ये डिप्लॉयमेंट, मॅनेजमेंट आणि मॉनिटरिंगसाठी एकच जागा आहे, तसेच डिप्लॉयमेंट स्टेजनुसार रेकमेंडेशन्स मिळतात. हे अपडेट्स टीम्सला अधिक यूजर-फ्रेंडली आणि सुरक्षित बनवतात, ज्यामुळं हायब्रिड वर्किंग अधिक कार्यक्षम होईल.

