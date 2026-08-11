ETV Bharat / technology

मायक्रोसॉफ्ट एआय चिप्सच्या उत्पादनात मोठी वाढ; 2027 साठी तीन लाखांहून अधिक चिप्सची तयारी

मायक्रोसॉफ्ट पुढील पिढीच्या एआय चिप्सचं उत्पादन लक्षणीय वाढवणार असून टीएसएमसीकडून 2027 साठी तीन लाखांहून अधिक चिप्स मिळवणार आहे.

MICROSOFT
मायक्रोसॉफ्ट (AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन आपल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( AI chip) चिप्सच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ करण्याची योजना आखत आहे. कंपनीनं पुरवठादार तैवान सेमिकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी) सोबत चर्चा सुरू केली असून 2027 मध्ये वितरणासाठी तीन लाखांहून अधिक चिप्सची उत्पादन क्षमता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या वर्षीच्या शरद ऋतूत कंपनी आपली नवीन माया 300 चिप सादर करणार आहे.

मायक्रोसॉफ्टची स्वत:च्या चिप्सकडं वाटचाल: मायक्रोसॉफ्टनं स्वत:च्या चिप्स डिझाइन करण्याची सुरुवात अ‍ॅमेझॉन आणि अल्फाबेटच्या गूगलनंतर अनेक वर्षांनी केली. माया मालिका अद्याप प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत कमी परिपक्व मानली जाते. अ‍ॅमेझॉनचे ट्रेनियम आणि गूगलचे टीपीयू आधीच मोठ्या प्रमाणात वापरलं जात आहेत. अँथ्रोपिक सारख्या कंपन्यांकडं अ‍ॅमेझॉनच्या दहा लाख ट्रेनियम चिप्स आणि गूगलच्या टीपीयू वापरण्याचे करार आहेत.

एनव्हिडिया चिप्सचा मर्यादित पुरवठा : तीनही क्लाउड कंप्युटिंग कंपन्या डेटा सेंटर्समध्ये प्लग-इन करता येणारे तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. यामुळं क्लाउड ग्राहकांना बचत आणि कार्यक्षमता मिळेल, असा उद्देश आहे. एनव्हिडिया कॉर्पोरेशनच्या चिप्सची उच्च किंमत आणि मर्यादित पुरवठा यामुळं पर्यायी संगणकीय शक्ती शोधण्याची स्पर्धा तीव्र झाली आहे. मायक्रोसॉफ्टनं या वर्षीच्या सुरुवातीला आपली दुसरी पिढीची एआय अ‍ॅक्सिलरेटर माया 200 रोलआउट करण्यास सुरुवात केली होती. याबाबत मायक्रोसॉफ्टच्या एका व्यवस्थापकानं विशिष्ट उत्पादन योजनांवर भाष्य करण्यास नकार दिला. मात्र कंपनी शेवटी गिगावॉट्सइतक्या माया चिप्सचं उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असल्याचे सांगितलं. न्यूयॉर्कमध्ये सकाळी 9:48 वाजता मायक्रोसॉफ्टच्या शेअर्समध्ये सुमारे 1.3 टक्क्यांची वाढ दिसून आली.

मायक्रोसॉफ्ट अधिक स्वावलंबी : हा निर्णय एआय क्षेत्रातील स्पर्धेत मायक्रोसॉफ्टला अधिक स्वावलंबी बनवण्यास मदत करतील. एनव्हिडियावर अवलंबित्व कमी करणे आणि स्वत:च्या हार्डवेअरद्वारे खर्च नियंत्रण साधणे हा मुख्य हेतू आहे. माया 300 चिप यशस्वी ठरल्यास कंपनी डेटा सेंटर ऑपरेशन्समध्ये मोठी कार्यक्षमता मिळवू शकेल. भविष्यात गिगावॉट्स स्तरावरील उत्पादनामुळे मायक्रोसॉफ्टची एआय पायाभूत सुविधा मजबूत होईल आणि क्लाउड सेवा अधिक स्पर्धात्मक बनतील.

हे वाचलंत का :

  1. Zuckerberg Manifesto : प्रत्येकाकडं असेल स्वतःचा वैयक्तिक एआय एजंट - मार्क झुकरबर्ग
  2. मेटा म्यूज ग्लिमर: जीपीयूवर चालणारे 30 अब्ज पॅरामीटरचे एजेंटिक एआय मॉडेल सादर
  3. येत्या 12 ऑगस्ट 2026 रोजी खग्रास सूर्यग्रहण कधी आणि कुठं होणार?

TAGGED:

MICROSOFT NEXT GEN AI CHIPS
AI CHIPS
MICROSOFT
MICROSOFT AI CHIPS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.