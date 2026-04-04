मायक्रोसॉफ्टनं तीन विशेषीकृत AI मॉडेल्स केले लाँच
मायक्रोसॉफ्टनं तीन नवीन AI मॉडेल्स लॉंच केले. यात MAI Transcribe1, MAI Voice 1 आणि MAI Image 2 मॉडेलचा समावेश आहे.
Published : April 4, 2026 at 12:24 PM IST
मुंबई : रेडमंडस्थित टेक जायंट मायक्रोसॉफ्टनं गुरुवारी तीन नवीन विशेषीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल्स लॉंच केले. हे मॉडेल्स प्रतिमा निर्माण, आवाज निर्माण आणि भाषण-ते-मजकूर ट्रान्सक्रिप्शन या क्षेत्रांवर केंद्रित आहेत. कंपनीचा दावा आहे की हे मॉडेल्स Google, OpenAI सारख्या स्पर्धकांच्या विशेष मॉडेल्सपेक्षा चांगले कामगिरी करतात. वेगवान निर्माण आणि स्पर्धात्मक किंमत ही यांची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. हे मॉडेल्स सध्या Microsoft Foundry आणि MAI Playground द्वारे उपलब्ध आहेत आणि विविध उपभोक्ता उत्पादनांमध्ये रोलआउट होत आहेत. मायक्रोसॉफ्ट AI (MAI) विभागानं विकसित केलेलं हे मॉडेल्स MAI-Transcribe1, MAI Voice1 आणि MAI-Image-2 असं आहेत. मुस्तफा सुलेमान यांच्या नेतृत्वाखालील सुपरइंटेलिजन्स टीमनं हे मॉडेल्स तयार केले आहेत. हे मॉडेल्स मायक्रोसॉफ्टला OpenAI सारख्या भागीदारांवर अवलंबून राहण्यापासून मुक्त करतात.
MAI Transcribe 1: MAI Transcribe 1 हे कंपनीचं पहिलं जनरेशन स्पीच-टू-टेक्स्ट मॉडेल आहे. हे 25 सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये एंटरप्राइझ-ग्रेड अचूकता प्रदान करतं. FLEURS बेंचमार्कवर कंपनीच्या आंतरिक चाचण्यांनुसार, हे मॉडेल Gemini 3.1 Flash आणि GPT-Transcribe सारख्या मॉडेल्सपेक्षा कमी एरर रेटसह उत्कृष्ट कामगिरी करतं. हे मॉडेल 25 भाषांमध्ये सर्वात कमी सरासरी वर्ड एरर रेट (WER) साध्य करतं. व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी हे सर्वोत्तम किंमत-कार्यक्षमता प्रदान करतं. Foundry वापरकर्त्यांसाठी हे इतर मोठ्या क्लाउड प्रदात्यांपेक्षा सुमारे 50% कमी GPU खर्चात उपलब्ध आहे. MAI-Transcribe-1 ची किंमत $०.36 प्रति तासापासून सुरू होते. हे Azure Speech सेवांमध्ये देखील एकत्रित केलं जाईल.
MAI-Voice-1: MAI-Voice-1 हे उच्च-फिडेलिटी स्पीच जनरेशन मॉडेल आहे. हे नैसर्गिक, वास्तववादी भाषण तयार करतं ज्यात सूक्ष्मता, भावनिक श्रेणी आणि अभिव्यक्ती समाविष्ट आहे. दीर्घ सामग्री निर्माण करतानाही हे स्पीकर आयडेंटिटी आणि सुसंगतता राखतं. विशेष म्हणजे, केवळ काही सेकंदांच्या ऑडिओ क्लिपवरून वापरकर्ते कस्टम वॉइस तयार करू शकतात. ही प्रक्रिया सुरक्षित आणि सुरक्षित असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. एका सेकंदात 60 सेकंदांचे ऑडिओ जनरेट करण्याची क्षमता यात आहे. MAI-Voice-1 Copilot Audio Expressions आणि Copilot Podcasts ला पॉवर करेल. याची किंमत $22 प्रति 1 मिलियन कॅरेक्टर्सपासून सुरू होते.
MAI-Image-2: MAI-Image-2 हे जलद गतीनं सुधारित आउटपुट क्वालिटी देतं. फोटोग्राफर्स, डिझाइनर्स आणि विज्युअल स्टोरीटेलर्स यांच्याशी सहकार्य करून हे मॉडेल तयार करण्यात आलं आहे. नैसर्गिक प्रकाश, अचूक टेक्स्चर्स आणि इमेजमधील स्पष्ट मजकूर यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. Arena.ai लीडरबोर्डवर हे टॉप-थ्री मॉडेल्सपैकी एक आहे. MAI-Image-2 पूर्वीच्या मॉडेलपेक्षा किमान दोन पट वेगानं काम करतं. जगातील सर्वात मोठ्या जाहिरात कंपन्यांपैकी एक असलेल्या WPP नं हे मॉडेल प्रथम भागीदार म्हणून स्वीकारलं आहे. हे Copilot, Bing आणि PowerPoint मध्ये रोलआउट होत आहे. किंमत: टेक्स्ट इनपुटसाठी $5 प्रति 1 मिलियन टोकन्स आणि इमेज आउटपुटसाठी $33 प्रति 1 मिलियन टोकन्स आहे.
हे तीन मॉडेल्स Microsoft Foundry आणि MAI Playground वर डेव्हलपर्ससाठी उपलब्ध आहेत. मायक्रोसॉफ्टचा हा उपक्रम मल्टिमोडल AI क्षमतांमध्ये स्वतःची ताकद वाढवण्याचा भाग आहे. वेग, अचूकता आणि किंमत यांच्या बाबतीत हे मॉडेल्स स्पर्धकांना आव्हान देत आहेत. भविष्यात हे उपभोक्ता आणि एंटरप्राइझ उत्पादनांमध्ये आणखी विस्तारित होतील.
हे वाचलंत का :