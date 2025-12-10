मायक्रोसॉफ्टची भारतात 17.5 अब्ज डॉलरची मोठी गुंतवणूक: एआय आणि क्लाउडसाठी ऐतिहासिक पाऊल
मायक्रोसॉफ्टनं भारतात 17.5 अब्ज डॉलरची ऐतिहासिक गुंतवणूक (Microsoft Investment) जाहीर केली. ही गुंतवणूक क्लाउड, एआय पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि सार्वभौम इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आहे.
Published : December 10, 2025 at 10:08 AM IST
मुंबई : मायक्रोसॉफ्ट कंपनीनं भारतात 2026 ते 2029 या कालावधीत 17.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर (सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक (Microsoft Investment) करण्याची घोषणा केली आहे. ही आशिया खंडातील कंपनीची आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. ही गुंतवणूक भारताच्या क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि चालू कामांसाठी वापरली जाईल. जानेवारी 2025 मध्ये जाहीर केलेल्या 3 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीव्यतिरिक्त ही नवीन रक्कम आहे.
Thank you, PM @narendramodi ji, for an inspiring conversation on India’s AI opportunity. To support the country’s ambitions, Microsoft is committing US$17.5B—our largest investment ever in Asia—to help build the infrastructure, skills, and sovereign capabilities needed for… pic.twitter.com/NdFEpWzoyZ— Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025
मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर ही घोषणा केली. नडेला भारतात चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी दिल्ली, बेंगळुरू आणि मुंबई येथे कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणार आहेत. या गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देश भारताला ‘एआय-फर्स्ट’ भविष्यासाठी तयार करणे आहे, ज्यात स्केल, स्किल्स आणि सार्वभौम (सॉव्हरेन) क्षमता यांचा समावेश आहे.
When it comes to AI, the world is optimistic about India!— Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2025
Had a very productive discussion with Mr. Satya Nadella. Happy to see India being the place where Microsoft will make its largest-ever investment in Asia.
The youth of India will harness this opportunity to innovate… https://t.co/fMFcGQ8ctK
हायपरस्केल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हैदराबाद क्लाउड रिजन
या गुंतवणुकीतून भारतात सुरक्षित आणि सार्वभौम-तयार हायपरस्केल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलं जाईल. याचा मुख्य भाग हैदराबादमधील इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रिजन आहे, जो मध्यम 2026 मध्ये कार्यान्वित होईल. हा भारतातील मायक्रोसॉफ्टचा सर्वात मोठा हायपरस्केल रिजन असेल, ज्यात तीन उपलब्धता झोन असतील. कंपनीनुसार, हे क्षेत्र दोन ईडन गार्डन्स स्टेडियमच्या आकाराएवढं असेल.
गुगलच्या गुंतवणुकीनंतर मायक्रोसॉफ्टचं पाऊल
ही घोषणा गुगलच्या 15 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीनंतर आली आहे. गुगलनं ऑक्टोबरमध्ये 2026 ते 2030 दरम्यान विशाखापट्टणममध्ये एआय हब आणि गिगावॉट-स्केल डेटासेंटरसाठी ही गुंतवणूक जाहीर केली होती. मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल दोघेही भारताच्या वाढत्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आणि एआय मागणीमुळं मोठी गुंतवणूक करत आहेत.
पंतप्रधान मोदी आणि इतर नेत्यांची प्रतिक्रिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर लिहिलं की, “जेव्हा एआयचा प्रश्न येतो, तेव्हा जग भारताबाबत आशावादी आहे! भारतात मायक्रोसॉफ्टची आशियातील सर्वात मोठी गुंतवणूक होत असल्याचे पाहून आनंद झाला. भारतातील तरुण या संधीचा उपयोग नवोन्मेषासाठी करतील.” केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं की, ही गुंतवणूक भारताला विश्वास आणि सार्वभौमतेसह नाविन्याच्या दिशेनं घेऊन जाईल. मायक्रोसॉफ्ट इंडिया आणि दक्षिण आशियाचे अध्यक्ष पुनीत चंदोक यांनी सांगितलं की, ही गुंतवणूक सर्व भारतीयांना बोर्डरूमपासून वर्गखोलीपर्यंत, शेतकऱ्यांपासून व्यावसायिकांपर्यंत एआय अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी मदत करेल.
इतर महत्त्वाचे उपक्रम
मायक्रोसॉफ्ट भारतातील 22,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांसह बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम आणि नोएडा येथे कार्यरत आहे. कंपनीनं श्रम मंत्रालयाच्या ई-श्रम आणि नॅशनल करिअर सर्व्हिस पोर्टलमध्ये प्रगत एआय क्षमता समाकलित करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळं 31 कोटींहून अधिक अनौपचारिक कामगारांना लाभ मिळेल.
