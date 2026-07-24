OpenAI-Anthropic ला अलविदा, Microsoft चा MAI वर फोकस
मायक्रोसॉफ्टनं आपल्या कामकाजाचा केंद्रबिंदू OpenAI आणि Anthropic सारख्या भागीदार कंपन्यांच्या 'फ्रंटियर मॉडेल्स'कडून (अत्याधुनिक मॉडेल्स) स्वतःच्या 'MAI' (मायक्रोसॉफ्ट एआय) मॉडेल्सकडं वळवला आहे.
Published : July 24, 2026 at 3:12 PM IST
मुंबई: मायक्रोसॉफ्टनं आपल्या उत्पादनांमधील कामकाज OpenAI आणि Anthropic सारख्या भागीदारांच्या फ्रंटियर मॉडेल्सवरून स्वतःच्या MAI (मायक्रोसॉफ्ट एआय) मॉडेल्सकडे नेण्यास सुरुवात केली आहे. मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्य नडेला यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये या निर्णयाचं स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी नमूद केलं की, सॉफ्टवेअरसाठी आता पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष 'मार्जिनल कॉस्ट' (अतिरिक्त खर्च) येत आहे; त्यामुळं, मॉडेलची निवड करणे हा केवळ तांत्रिक निर्णय न राहता एक व्यावसायिक निर्णय बनला आहे. GitHub Copilot, Excel आणि Outlook मध्ये सुरुवातीचं यश मिळाल्यानंतर, आता लवकरच Copilot Chat आणि PowerPoint यांचाही या प्रक्रियेत समावेश केला जाणार आहे.
खर्च हा मुख्य घटक: नडेला यांच्या मते, फ्रंटियर मॉडेल्सचा वापर केवळ गुंतागुंतीच्या आणि नाविन्यपूर्ण समस्या सोडवण्यासाठी केला जाईल, तर इतर सर्व कामे अधिक किफायतशीर आणि तितकीच कार्यक्षम असलेल्या मॉडेल्सद्वारे केली जातील. मायक्रोसॉफ्टच्या MAI मॉडेल्सनी अनेक वापरांच्या बाबतीत (use cases) सामान्य फ्रंटियर मॉडेल्सपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे आणि त्यासाठी खूपच कमी 'टोकन्स'चा वापर केला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, Excel साठी विशेषतः 'फाईन-ट्यून' केलेले मॉडेल GPT-5.4 च्या बरोबरीचे परिणाम देते, आणि ते दहापट अधिक कार्यक्षम आहे. 'ऑफिस' (Office) वापरकर्त्यांची संख्या कोट्यवधी असल्यानं, या फरकामुळं खर्चात मोठी बचत होईल.
MAI मॉडेल्सची घोषणा: 2 जून रोजी, मायक्रोसॉफ्टचे एआय प्रमुख मुस्तफा सुलेमान यांनी MAI मॉडेल्सची घोषणा केली. या श्रेणीमध्ये तर्कशक्ती (reasoning), कोडिंग, इमेज प्रोसेसिंग, व्हॉइस आणि ट्रान्सक्रिप्शनसाठी डिझाइन केलेल्या सात नवीन मॉडेल्सचा समावेश आहे. तर्कशक्तीसाठीचे प्रमुख मॉडेल, 'MAI-Thinking-1', हे पूर्णपणे नव्यानं (from scratch) आणि स्वच्छ व शोध घेण्यायोग्य (traceable) डेटाचा वापर करून प्रशिक्षित केलं गेलं आहे. यासाठी इतर प्रयोगशाळांमधील मॉडेल्सच्या 'डिस्टिलेशन'चा (ज्ञान हस्तांतरण प्रक्रियेचा) वापर केला गेला नाही. 5 अब्ज सक्रिय पॅरामीटर्स असलेले 'MAI-Code-1-Flash' हे मॉडेल विशेषतः GitHub Copilot आणि VS Code साठी तयार करण्यात आलं आहे. कंपनीचा दावा आहे की, हे मॉडेल 'Haiku' प्रमाणेच कामगिरी करतं, परंतु त्याचा खर्च खूपच कमी आहे.
Reinforcement Learning Environment (RLE) : नडेला वारंवार 'Reinforcement Learning Environment' (RLE) वर भर देतात. यामध्ये, मॉडेलला स्वतंत्रपणे प्रशिक्षित करण्याऐवजी प्रत्यक्ष 'प्रोडक्शन एन्व्हायर्नमेंट'मध्ये (प्रशिक्षण जिममध्ये) प्रशिक्षित केलं जातं. ग्राहकांसाठी महत्त्वाची कामे पूर्ण केल्याबद्दल मॉडेलला 'रिवॉर्ड्स' (बक्षिसे/गुण) दिले जातात. ही क्षमता फाउंड्रीद्वारे "फ्रंटियर ट्युनिंग" या नावानं एंटरप्राइझ ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिली जात आहे, ज्यामुळं कंपन्यांना त्यांच्या स्वतःच्या वर्कफ्लो डेटावर आधारित मॉडेल्स तयार करता येतील.
ओपनएआयवरील अवलंबित्व कमी करणे: ओपनएआयमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करूनही, मायक्रोसॉफ्टने आता एक स्वतंत्र धोरण स्वीकारले आहे. ओपनएआय आणि अँथ्रोपिकचे मॉडेल्स उत्पादन ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टीमचा भाग असले तरी, नडेला यांनी सांगितलं की एखादे विशिष्ट मॉडेल काढून टाकले तरीही मूल्यांकन स्कोअरमध्ये सुधारणा होत राहील. मेमरी, संदर्भ, साधने आणि कौशल्ये यांसारखे घटक मॉडेलपासून वेगळे केले गेले आहेत, ज्यामुळं कोणत्याही एका विक्रेत्याकडं अवाजवी वर्चस्व राहणार नाही याची खात्री होते.
भविष्यातील दृष्टिकोन: मायक्रोसॉफ्ट इतर सॉफ्टवेअर कंपन्यांसाठी एक आराखडा तयार करत आहे: महागडे मॉडेल्स फक्त आवश्यक असेल तिथेच वापरा आणि इतर कामे स्वस्त, अंतर्गत नियंत्रित मॉडेल्सकडे सोपवा. हे धोरण खर्च नियंत्रण, कार्यक्षमता आणि स्वायत्तता यांच्यात संतुलन साधते. एमएआय मॉडेल्सचे यश एआय क्षेत्रात मायक्रोसॉफ्टचे स्थान आणखी मजबूत करणार आहे.
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