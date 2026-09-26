Microsoft Copilot: Home, Code आणि Autopilot सहआता सर्वांसाठी उपलब्ध!
मायक्रोसॉफ्टनं Home, Code आणि Autopilot या नवीन क्षमतांसह Copilot सादर केलं आहे. यामुळं प्रत्येक व्यक्ती आणि संस्थेसाठी AI अधिक शक्तिशाली आणि उपयुक्त बनलं आहे.
Published : September 26, 2026 at 10:42 AM IST
मुंबई: मायक्रोसॉफ्टनं Copilot ची पूर्णपणे नवीन आवृत्ती सादर केली आहे. केवळ एका चॅटबॉटपासून (chatbot) विकसित होऊन ते आता कामाची व्यापक परिसंस्था (work ecosystem) बनलं आहे. Home, Code आणि Autopilot या तीन नवीन क्षमतांमुळं, व्यक्ती आणि संस्था AI च्या मदतीनं अधिक कार्यक्षमतेनं काम करू शकतात.
Home: Home हे आता Copilot चं मुख्य प्रवेशद्वार (central gateway) म्हणून काम करतं, जिथे चॅट आणि 'Cowork' या सुविधा मिळतात. बैठका, ईमेल्स, दस्तऐवज आणि ॲप्स अशा विविध कामांच्या प्रक्रियेत (workflows) हे योग्य मागर्दशन यात मिळतं. वापरकर्ते अलीकडील घडामोडी पाहू शकतात, सूचना (notifications) मिळवू शकतात आणि जिथं काम थांबलं होतं तिथूनच ते पुन्हा सुरू करू शकतात. चॅटद्वारे जलद प्रश्नांची उत्तरे मिळतात, तर 'Cowork' द्वारे गुंतागुंतीची कामं, जसं की RFP ला प्रतिसाद देणे, लाँच किट्स तयार करणे किंवा आर्थिक अहवाल बनवणे सांभाळली जातात. लवकरच, वापरकर्त्यांना मॅन्युअली मोड्स बदलण्याचीही गरज भासणार नाही. शिवाय, Word, Excel आणि पॉवरपॉइंटची पूर्ण क्षमता आता थेट Copilot मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे; यामुळं दस्तऐवज, स्प्रेडशीट्स आणि सादरीकरणे (presentations) त्वरित तयार किंवा अद्ययावत करता येतात आणि त्या टीमसोबत सिंक (sync) राहतात.
Code: आतापर्यंत, ज्ञान-आधारित कामाचं (knowledge work) प्रमाणभूत एकक 'फाईल' हेच होतं. 'Code' एक चौथा पर्याय सादर करतं: लहान आणि विशिष्ट उद्देशासाठी बनवलेली सोल्युशन्स (solutions). केवळ नैसर्गिक भाषेत (natural language) ॲप, डॅशबोर्ड, ऑटोमेशन किंवा वर्कफ्लोचे वर्णन केल्यानंतर Copilot ते तयार करतं. GitHub Copilot तंत्रज्ञानावर आधारित हे साधन एका सुरक्षित 'सँडबॉक्स' वातावरणात काम करतं. Microsoft IQ मुळं, ही सोल्युशन्स तुमच्या कामाच्या विशिष्ट संदर्भांनुसार (context) तयार केली जातात. हे लवकरच 'Frontier Program' द्वारे उपलब्ध होईल.
Autopilot: पूर्वी 'Scout' म्हणून ओळखलं जाणारे 'Autopilot' आता एक 'नेहमी कार्यरत' (always-on) एजंट आहे. हा एआय चॅनेल्सवर लक्ष ठेवतो, संभाषणांचा (threads) पाठपुरावा करतो आणि पुनरावृत्ती होणारी कामं पूर्णपणे हाताळतो. क्लाउड-होस्टेड असल्यामुळं, तुम्ही ऑफलाइन असतानाही ते काम करत राहते. हे Teams, Outlook आणि विविध दस्तऐवजांमध्ये अखंडपणे काम करते आणि एखाद्या सहकाऱ्याप्रमाणेच मदत करतं.
व्यावसायिक संदर्भ आणि खर्च व्यवस्थापन: Fabric IQ, Dynamics 365 आणि Power Platform मधील डेटा आता Copilot मध्ये उपलब्ध आहे. 'प्लगइन रजिस्ट्री'मुळं (plugin registry) क्षमतांचा विस्तार करणं सोपं झालं आहे. AI-संबंधित खर्चासाठी FinOps क्षमता सादर करण्यात आल्या आहेत. सामान्य वापरकर्ता परवाने (standard user subscription licenses) नियमित कामांसाठी लागू असलं, तरी 'एजंट-आधारित' (agentic) कामांसाठी वापरा-वर-आधारित बिलिंग लागू होते. यामध्ये प्रशासक खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकतात आणि वापरकर्ते स्वतःच्या वापराचा मागोवा घेऊ शकतात.
पुढं काय? : 'Home' अनुभवामध्ये 'Today' नावाचं एक सक्रिय (proactive) कमांड सेंटर येणार आहे. Teams मध्ये, 'Copilot' हे वैशिष्ट्य टीम्सना सामायिक संदर्भ (shared context) उपलब्ध करून देईल. हे बदल आपल्या कामाच्या पद्धतीत क्रांती घडवून आणणार आहेत.
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