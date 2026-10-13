मायक्रोसॉफ्टनं 'Maia 300' ही स्वतःची AI चिप केली जाहीर; Nvidia ला आव्हान
मायक्रोसॉफ्टनं 'Maia 300' ही स्वतःची (कस्टम) AI चिप जाहीर (Microsoft unveils Maia 300) केली आहे. ही चिप Nvidia ला आव्हान देणारी आहे.
Published : October 13, 2026 at 11:07 AM IST
सॅन फ्रान्सिस्को: मायक्रोसॉफ्टनं सोमवारी आपल्या कस्टम AI चिपची पुढील आवृत्ती जाहीर (Microsoft unveils Maia 300) केली. कंपनीनं सांगितलं की, पुढील वर्षी अंतर्गत AI सेवांसाठी या चिप्सपैकी दहा लाखांहून अधिक चिप्स वापरण्याची त्यांची योजना आहे. 'Maia 300' असे नाव असलेली ही चिप कंपनीच्या कस्टम चिप्सची तिसरी पिढी आहे. कोडिंग आणि वापरकर्त्यांच्या वतीनं गुंतागुंतीची व्यावसायिक कामे करणे यांसारख्या, मोठ्या प्रमाणात डेटावर प्रक्रिया करणाऱ्या AI कार्यांसाठी तिची रचना करण्यात आली आहे.
Today we are announcing our biggest bet yet on our own silicon. Starting next calendar year, we will scale our Maia family to multi-gigawatt deployments, making it the primary inference system for our own product and services. And we’re introducing Maia 300, which delivers 40% more tokens per watt compared to leading GPU-based systems. We are already deploying Maia 200 across the US, Europe, and Australia, delivering up to 1.7x more tokens per watt across experiences in Teams and Copilot. Our goal is to build on the full-stack efficiency gains we’ve already seen, while continuing to bring the latest innovations from across the ecosystem into our fleet.— Satya Nadella (@satyanadella) October 12, 2026
मागील पिढीचा यशस्वी वापर: या चिपच्या आधीच्या आवृत्तीचा वापर आधीच मायक्रोसॉफ्टच्या अंतर्गत AI मॉडेल्ससाठी केला जात आहे. तसंच, या तंत्रज्ञानाचा वापर करून मायक्रोसॉफ्टच्या 'अझूर' (Azure) क्लाउड कॉम्प्युटिंग सेवेवर OpenAI ची मॉडेल्स चालवली जात आहेत. क्लाउड कॉम्प्युटिंगमधील प्रतिस्पर्धी आणि OpenAI सारख्या AI कंपन्यांकडून कस्टम चिप्स विकसित केल्या जात असतानाच ही नवीन आवृत्ती आली आहे; या सर्वांचं उद्दिष्ट AI कॉम्प्युटिंग मार्केटवरील Nvidia ची पकड ढिली करणे हे आहे.
Nvidia पेक्षा वेगळा तांत्रिक मार्ग: ही चिप विकसित करताना मायक्रोसॉफ्टनं Nvidia पेक्षा वेगळा तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारला. Nvidia चे AI ॲक्सिलरेटर्स एका मोठ्या मध्यवर्ती कॉम्प्युटिंग चिपभोवती असलेल्या 'हाय-बँडविड्थ मेमरी चिप्स'चा वापर करतात. याउलट, Maia 300 ची रचना मध्यवर्ती कॉम्प्युटिंग प्रोसेसर 'चिपलेट्स'पासून (परस्परांशी जोडलेल्या विशेष चिप्स) करण्यात आली आहे. मुख्य कॉम्प्युटिंग कार्यांसाठी तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीच्या (TSMC) 2-नॅनोमीटर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, तर इतर चिपलेट्समध्ये डेटाची ने-आण करण्यासाठी अधिक किफायतशीर अशा 3-नॅनोमीटर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.
ऊर्जा आणि कार्यक्षमतेमध्ये आघाडी: Maia 300 प्रोसेसर 96 चिप्स असलेल्या रॅक्समध्ये बसवले जातील. या रॅक्ससाठी अंदाजे 167 किलोवॅट विजेचा वापर होतो. याउलट, 72 GPU असलेल्या Nvidia च्या अलीकडील GB300 AI सर्व्हर रॅक्ससाठी 142 किलोवॅट वीज लागते. मायक्रोसॉफ्टनं सांगितलं की, Maia 300 चिप्स "अग्रगण्य GPU-आधारित प्रणालीं"च्या तुलनेत प्रति मेगावॅट सुमारे 40 टक्के अधिक उपयुक्त कॉम्प्युटिंग क्षमता देतात; मात्र, तुलनेसाठी कोणत्या प्रणालींचा वापर केला गेला, हे त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.
संपूर्ण प्रणालीच्या लाभ: 'अझर हार्डवेअर सिस्टिम्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर'च्या अध्यक्षा राणी बोरकर म्हणाल्या, "यामुळं प्रत्येक वॅट, प्रत्येक डॉलर आणि मेमरीच्या प्रत्येक बाइटमागे अधिक बुद्धिमत्ता (intelligence) प्राप्त होत आहे, कारण संपूर्ण प्रणालीचा लाभ घेण्यात येणार आहे."
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