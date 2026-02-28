ओपनएआयमध्ये 110 अब्ज डॉलरची नवी गुंतवणूक; मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय यांच्यातील भागीदारी मजबूत
मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआयची भागीदारी आणखी मजबूत झालीय. याबाबत दोन्ही कंपन्यानी संयुक्त निवेदन जारी केलंय.
Published : February 28, 2026 at 8:17 AM IST
हैदराबाद : ओपनएआयनं ॲमेझॉन ($50 अब्ज), एन्व्हिडिया ($30 अब्ज) आणि सॉफ्टबँकची ($30 अब्ज) एकूण 110 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. ही गुंतवणूक प्री-मनी व्हॅल्युएशन $730 अब्जवर आधारित आहे. मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय यांनी संयुक्त निवेदनात स्पष्ट केलं की, या नव्या करारांमुळं त्यांच्या 2019 पासूनच्या भागीदारीत किंवा ऑक्टोबर 2025 च्या अपडेटनुसार अटींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाहीय.
भागीदारी मजबूत राहणार
मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय यांची भागीदारी संशोधन, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन विकासासाठी (Microsoft OpenAI partnership) आहे. दोन्ही कंपन्यांनी 2025 च्या करारात लवचिकता ठेवली होती. नव्या गुंतवणुकीमुळं ओपनएआयला वाढण्यासाठी अतिरिक्त कम्प्युट (जसं स्टारगेट प्रकल्प) उपलब्ध होईल.
बौद्धिक संपदा आणि महसूल वाटप कायम
मायक्रोसॉफ्टला ओपनएआयच्या मॉडेल्स आणि उत्पादनांच्या IP चा विशेष परवाना कायम आहे. इतर क्लाउड प्रदात्यांसोबतच्या भागीदारीतून मिळणारा महसूल बदलणार नाही. ॲमेझॉनसह नव्या सहकार्याची तरतूद करारात आधीच होती.
ॲझ्योरचा विशेष दर्जा कायम
स्टेटलेस ओपनएआय API साठी ॲझ्योर हा एकमेव क्लाउड प्रदाता राहणार. ओपनएआय आणि तृतीय पक्ष (ॲमेझॉनसह) यांच्या सहकार्यातील API कॉल्स ॲझ्योरवर होस्ट होतील. ओपनएआयची उत्पादनं (फ्रंटियरसह) ॲझ्योरवर राहतील. ओपनएआयच्या या मोठ्या गुंतवणुकीमुळं AI क्षेत्रातील स्पर्धा तीव्र होईल. मायक्रोसॉफ्ट-ओपनएआय भागीदारी जबाबदार AI विकास आणि सर्वांसाठी फायदे सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
नवीन करारांबद्दल मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआयचं संयुक्त निवेदन
2019 पासून, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेला जबाबदारीनं पुढं नेण्यासाठी आणि त्याचे फायदे व्यापकपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी एकत्र काम केलं आहे. संशोधन भागीदारी म्हणून सुरू झालेली भागीदारी तंत्रज्ञानातील सर्वात प्रभावी सहकार्यांपैकी एक बनली आहे. ही भागिदारी परस्पर विश्वास, तांत्रिक एकात्मता आणि नवोपक्रमासाठी दीर्घकालीन वचनबद्धतेवर आधारित.नविन भागिदारीमुळं मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय संबंधांच्या अटींमध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल होणार नाहीय. ही भागीदारी मजबूत आणि मध्यवर्ती आहे.
मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय संशोधन, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन विकासात एकत्र काम करताय. आमचे आयपी भागिदारी अपरिवर्तित आहेत. मायक्रोसॉफ्टला ओपनएआयच्या मॉडेल्स आणि उत्पादनांच्या IP चा विशेष परवाना कायम आहे. आमच्या करारांतर्गत ओपनएआय आणि अमेझॉनमधील भागीदारीसारख्या सहकार्यांचा नेहमीच विचार केला गेला आहे. आमचे व्यावसायिक आणि महसूल वाटणी संबंधात कोणताही बदल झालेला नाहीय. सध्याच्या महसूल वाटणी व्यवस्था अपरिवर्तित आहेत आणि त्यात नेहमीच ओपनएआय आणि इतर क्लाउड प्रदात्यांमधील भागीदारीतून मिळणारे उत्पन्न सामायिक करणे समाविष्ट आहे.
स्टेटलेस ओपनएआय एपीआयसाठी अझर हा एक्सक्लुझिव्ह क्लाउड प्रदाता आहे. ओपनएआयच्या मॉडेल्स आणि आयपीमध्ये प्रवेश प्रदान करणाऱ्या स्टेटलेस एपीआयसाठी मायक्रोसॉफ्ट एक्सक्लुझिव्ह क्लाउड प्रदाता आहे. हे एपीआय मायक्रोसॉफ्टकडून किंवा थेट ओपनएआयकडून खरेदी केले जाऊ शकतात. ग्राहकांना आणि विकासकांना अझरच्या जागतिक पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि एंटरप्राइझ-ग्रेड क्षमतांचा फायदा होतो. ओपनएआय आणि अमेझॉनसह कोणत्याही तृतीय-पक्ष सहकार्याद्वारे ओपनएआय मॉडेल्सना केलेले कोणतेही स्टेटलेस एपीआय कॉल अझरवर होस्ट केले जातील.
फ्रंटियरसह ओपनएआयची प्रथम त्पादनं अझरवर होस्ट केली जातील. एजीआयची व्याख्या आणि प्रक्रिया बदललेल्या नाहीत. एजीआयची करारबद्ध व्याख्या आणि ती साध्य झाली आहे की, नाही हे ठरवण्याची प्रक्रिया समान आहे. ही भागीदारी ओपनएआयच्या वाढीस समर्थन देते. ओपनएआय जसजशी वाढत जाईल तसतसे त्यांना स्टारगेट प्रोजेक्ट सारख्या मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उपक्रमांसह इतरत्र अतिरिक्त संगणकीय उपक्रमांसाठी लवचिकता मिळेल.
ही भागीदारी मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआयला स्वतंत्रपणे नवीन संधींचा शोध घेण्यासाठी डिझाइन केली होती. तसंच प्रत्येक कंपनी एकत्रितपणे आणि स्वतंत्रपणे करत असलेल्या गोष्टींवर सहयोग करत राहिली. आम्ही आमच्या भागीदारी आणि आम्हाला एकत्र आणणाऱ्या सामायिक उद्देशासाठी वचनबद्ध आहोत. आम्ही शक्तिशाली एआय साधने वितरीत करण्यासाठी, जबाबदार विकासाला चालना देण्यासाठी आणि एआय सर्वत्र लोकांना आणि संस्थांना फायदा होईल, याची खात्री करण्यासाठी एकत्र काम करत राहू.
