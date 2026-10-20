फेसबुक-इंस्टाग्रामवरील भ्रामक जाहिरातींबाबत MHA ची एडवायझरी, फसवणुकीबाबत नागरिकांना गंभीर इशारा..
गृह मंत्रालयानं फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरील डीपफेक जाहिरातींद्वारे होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीबाबत नागरिकांना तातडीचा गंभीर इशारा दिला आहे.
Published : October 20, 2026 at 9:45 AM IST
नवी दिल्ली: गृह मंत्रालयानं (MHA) नागरिकांना फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरील भ्रामक जाहिरातींद्वारे होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. या जाहिरातींमध्ये प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख नेते, राजकीय व्यक्तींच्या छेडछाड केलेल्या किंवा डीपफेक व्हिडिओंचा वापर करून बनावट सरकारी कल्याणकारी योजनांचा प्रचार केला जातो आणि आर्थिक मदतीचं आमिष दाखवलं जातं.
The National Cybercrime Threat Analytics Unit (NCTAU) of Ministry of Home Affairs has issued an advisory after observing a rise in financial fraud through deceptive advertisements on Facebook and Instagram. These advertisements impersonate well known public and political figures, including the Prime Minster of India, the Finance Minister, Chief Ministers of States, to promote fake Government welfare schemes and promise financial assistance. Victims are asked to pay purported fees or taxes to receive the benefits. In some cases, advertisements offer fake cashback rewards through scratch-card or pin-and-win contests, tricking victims into approving UPI collect requests from fraud merchants and transferring money to fraudsters.— ANI (@ANI) October 19, 2026
NCTAU नं जारी केली विशेष सूचना : MHA च्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे धोका विश्लेषण युनिटनं (NCTAU) ही एडवायझरी जारी केली. यात सांगितलं आहे की, फसवे लोक पीडितांना बनावट कर, प्रोसेसिंग फी, रजिस्ट्रेशन चार्ज आणि इतर खर्च भरण्यास भाग पाडतात. त्यानंतरच कथित लाभ मिळेल, असा दावा करून त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते.
स्क्रॅच कार्डच्या आमिषाने UPI फसवणूक : काही प्रकरणांत पीडितांना नकली कॅशबॅक रिवॉर्ड, स्क्रॅच-कार्ड किंवा स्पिन-अँड-विन स्पर्धांच्या माध्यमातून लालूच दिली जाते. त्यानंतर त्यांच्याकडून UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट मंजूर करून घेतली जाते, ज्यामुळं त्यांच्या खात्यातून पैसे कापले जातात. एडवायझरीत आंतरराष्ट्रीय क्रमांकांवरून, विशेषतः +92 (पाकिस्तान) क्रमांकावरून येणाऱ्या कॉलबाबतही अत्यंत सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अशा कॉलमध्ये कॉलर सार्वजनिक व्यक्ती किंवा त्यांच्या कार्यालयाचे प्रतिनिधी असल्याचा दावा करतात.
मेटा प्लॅटफॉर्मवर डीपफेक व्हिडिओंचा प्रसार : मेटा प्लॅटफॉर्म्सवर अशा जाहिरातींचं प्रसारण होत आहे. यात छेडछाड केलेल्या व्हिडिओंमध्ये सार्वजनिक नेत्यांकडून गरजूंना आर्थिक मदत देणाऱ्या योजनांची घोषणा करताना दाखवलं जातं. काही जाहिरातींमध्ये फोन नंबर दिलेले असतात, तर काही वापरकर्त्यांना बनावट वेबसाइट्सवर रीडायरेक्ट करतात. त्यानंतर फोन कॉल किंवा व्हॉट्सअॅप चॅटद्वारे संपर्क साधला जातो किंवा नकली स्क्रॅच कार्ड आणि स्पिन-अँड-विन स्पर्धा दाखवणाऱ्या साइट्सवर नेले जाते.
वारंवार पैशांची मागणी आणि PIN फसवणूक : अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रमांकांवरून कॉल करून नागरिकांना रँडम पद्धतीनं निवडलं गेल्याचा दावा केला जातो. त्यानंतर फंड जारी करण्यापूर्वी कर, प्रोसेसिंग फी, रजिस्ट्रेशन, व्हेरिफिकेशन किंवा इतर प्रशासकीय खर्चांच्या नावाखाली वारंवार पैसे मागितले जातात. काही प्रकरणांत पीडितांना पेमेंट अॅप्सवर पाठवून इनाम मिळण्यासाठी ट्रान्झॅक्शन PIN टाकण्यास सांगितलं जातं. प्रत्यक्षात ही ट्रान्झॅक्शन पीडिताच्या खात्यातून फसव्याच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्याची मंजुरी देते.
सरकारी योजनांची अधिकृत पडताळणी करा : NCTAU नं नागरिकांना सल्ला दिला आहे की, सोशल मीडियावरील जाहिरातींना प्रतिसाद देण्यापूर्वी संबंधित सरकारी विभागांच्या अधिकृत वेबसाइट्सवरून कल्याणकारी योजनांची खात्री करावी. कोणत्याही सरकारी लाभासाठी होणाऱ्या पेमेंटचा उद्देश आणि प्राप्तकर्ता यांचीही तपासणी करावी. जो कोणी स्वतःला सरकारी अधिकारी किंवा प्रतिनिधी सांगतो, त्याची अधिकृत मार्गानं ओळख पडताळावी आणि शंका असल्यास थेट कार्यालयात जाऊन खात्री करावी.
संवेदनशील माहिती कधीही शेअर करू नका : MHA नं अज्ञात व्यक्तींसोबत आधार, PAN, बँक खाते तपशील, OTP आणि UPI PIN यांसारखी संवेदनशील वैयक्तिक, आर्थिक माहिती शेअर न करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या व्हिडिओ आणि व्हॉइस रेकॉर्डिंगमधील दाव्यांची पडताळणी करावी. कोणतीही UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट मंजूर करण्यापूर्वी ट्रान्झॅक्शन तपशील काळजीपूर्वक तपासावेत. UPI PIN हा पेमेंट अधिकृत करण्यासाठी असतो, पैसे घेण्यासाठी नाही. फसवणुकीची तक्रार असल्यास त्वरित 1930 वर कॉल करा किंवा www.cybercrime.gov.in वर रिपोर्ट नोंदवा.
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