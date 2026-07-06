एमजी विंडसर ईव्हीच्या किंमतीत मोठी वाढ; जुलै 2026 पासून लागू
एमजी इंडियाने जुलै 2026 पासून विंडसर ईव्हीच्या किंमती वाढवल्या आहेत. उत्पादन खर्च वाढल्यानं कमाल 60,000 रुपयांची वाढ झालीय.
Published : July 6, 2026 at 9:50 AM IST
मुंबई : मोहिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीची उपकंपनी एमजी इंडियानं आपल्या लोकप्रिय विंडसर ईव्ही मॉडेलच्या किंमती वाढवल्या आहेत. जुलै 2026 महिन्यात लागू झालेल्या या वाढीमुळं सर्व व्हेरियंट्सची किंमत कमाल 60,000 रुपयांनी वाढली आहे. उत्पादन खर्चात झालेली वाढ ही यामागील मुख्य कारण असल्याचं कंपनीनं सांगितलं आहे. किआ आणि टोयोटासारख्या इतर कंपन्यांनी देखील नुकतीच किंमत वाढवल्यानं ही वाढ अपेक्षित होती. ही वाढ ग्राहकांसाठी थोडी नाराज करणारी असली तरी, विंडसर ईव्हीची लोकप्रियता आणि वैशिष्ट्ये लक्षात घेता बाजारात ती अजूनही आकर्षक पर्याय राहील, अशी अपेक्षा आहे.
व्हेरियंटनुसार किंमत वाढ : एमजी विंडसर ईव्ही सध्या पाच व्हेरियंट्समध्ये उपलब्ध आहे. सर्व व्हेरियंट्सना किंमतवाढीचा परिणाम झाला आहे. बेस व्हेरियंट एक्साइटला सर्वाधिक 60,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. पूर्वीची किंमत 14.10 लाख रुपये होती, जी आता 14.70 लाख रुपये झाली आहे. यात 4.26 टक्के वाढ झाली आहे. एक्सक्लुझिव्ह व्हेरियंटची किंमत 46,900 रुपयांनी वाढून 16 लाख रुपये झाली आहे (3.02 टक्के वाढ). एसेंस व्हेरियंटची किंमत देखील 46,900 रुपयांनी वाढून 17 लाख रुपये झाली आहे (2.84 टक्के वाढ). मिड-रेंज एक्सक्लुझिव्ह प्रो व्हेरियंट आता 17.90 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. यात 52,000 रुपयांची वाढ (2.99 टक्के) झाली आहे. टॉप-स्पेक एसेंस प्रो व्हेरियंटची किंमत 19 लाख रुपये झाली आहे, ज्यात 40,000 रुपयांची वाढ (2.15 टक्के) आहे. एकूण किंमतवाढ 2.15 टक्के ते 4.26 टक्क्यांदरम्यान आहे. ही वाढ विविध व्हेरियंट्समध्ये वेगवेगळी ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना परवडणाऱ्या पर्यायांची निवड करता येईल.
बॅटरी पर्याय आणि परफॉर्मन्स : विंडसर ईव्हीचे व्हेरियंट्स दोन प्रकारच्या बॅटरी पॅकसह उपलब्ध आहेत. एक्साइट, एक्सक्लुझिव्ह आणि एसेंस व्हेरियंट्सना 38 kWh बॅटरी पॅक मिळतं. तर एक्सक्लुझिव्ह प्रो आणि एसेंस प्रो व्हेरियंट्सना मोठा 52.9 kWh बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे. सर्व व्हेरियंट्समध्ये परफॉर्मन्स सारखाच आहे. 136PS पॉवर आणि 200 Nm टॉर्क मिळते. मुख्य फरक रेंजमध्ये आहे. छोट्या बॅटरीसह 332 किलोमीटर रेंज मिळतं, तर मोठ्या बॅटरीसह 449 किलोमीटर रेंज उपलब्ध आहे. फास्ट चार्जिंग क्षमतेतही फरक आहे. 38 kWh बॅटरी 45 kW पर्यंत फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि 20-80 टक्के चार्ज 45 मिनिटांत होते. 52.9 kWh बॅटरी 60 kW पर्यंत चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि 20-80 टक्के चार्ज सुमारे 50 मिनिटांत पूर्ण होते.
किंमतवाढीमुळं एमजी विंडसर ईव्ही थोडी महाग झाली असली तरी, त्यातील आधुनिक डिझाइन, आरामदायी इंटिरियर, उत्तम रेंज आणि परफॉर्मन्स पाहता भारतीय बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या मागणीला अनुरूप राहील. ग्राहकांनी खरेदीपूर्वी स्थानिक डीलरशी संपर्क साधून नवीन किंमती आणि ऑफर्स जाणून घ्याव्यात. उत्पादन खर्च वाढत असल्यानं भविष्यात इतर ईव्ही मॉडेल्समध्येही अशा वाढीची शक्यता आहे.
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