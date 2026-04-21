MG Windsor EV ची 'Commute' टॅक्सी आवृत्ती 13.49 लाखांना भारतात लॉंच
'Commute' असं नाव असलेली, MG Windsor EV ची ही फ्लीट आधारित टॅक्सी आवृत्ती, तिच्या 'Excite' आवृत्तीपेक्षा 61,000 नं स्वस्त आहे.
Published : April 21, 2026 at 10:43 AM IST
मुंबई : JSW MG Motor India नं भारतात Windsor EV ची एक अधिक परवडणारी आणि प्रामुख्यानं व्यावसायिक फ्लीट्सना उद्देशून तयार केलेली आवृत्ती लॉंच केली आहे; या आवृत्तीला 'Commute' असं नाव देण्यात आलं आहे. 13.49 लाख (एक्स-शोरूम) इतकी किंमत असलेल्या या आवृत्तीचा उद्देश व्यावसायिक ग्राहकांना आकर्षित करणे आहे. या मॉडेलला यापूर्वीच मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादाचा फायदा उठवत, ही आवृत्ती बाजारात आणली आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या, 'Commute' आवृत्ती ही 'Excite' आवृत्तीपेक्षा अंदाजे 61,000 नं स्वस्त आहे.
MG Windsor Commute वैशिष्ट्ये : वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, हे वाहन मॅन्युअल एअर कंडिशनिंग, क्रूझ कंट्रोल, टिल्ट आणि टेलिस्कोपिक स्टिअरिंग ॲडजस्टमेंट, पॉवर विंडोज आणि दोन्ही रांगांमधील प्रवाशांसाठी अनेक USB चार्जिंग पोर्ट्सनं सुसज्ज आहे. यामध्ये 7-इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर कायम ठेवण्यात आला असला, तरी उच्च आवृत्त्यांमध्ये (higher variants) सहसा आढळणारा 10.1-इंचाचा मोठा टचस्क्रीन या विशिष्ट आवृत्तीच्या केबिनमधून वगळण्यात आला आहे. त्याऐवजी, ग्राहकांना एक मूलभूत इन्फोटेनमेंट प्रणाली मिळते, जी USB, FM आणि Bluetooth कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करते. वाहनाच्या अंतर्गत भागात प्रामुख्यानं काळ्या रंगाची योजना वापरण्यात आली असून, यामध्ये कापडी अपहोल्स्ट्रीचा (fabric upholstery) वापर केला गेला आहे. मागील सीटवरील प्रवाशांनाही 'रिक्लिनिंग सीट्स'च्या सुविधेचा लाभ मिळतो. 'Commute' आवृत्तीमध्ये चारही चाकांवर डिस्क ब्रेक्स, ड्युअल एअरबॅग्ज, हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) आणि वाहनातील सर्व प्रवाशांसाठी तीन-पॉइंट सीटबेल्ट्स यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. या वाहनामध्ये 38 kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक वापरण्यात आला आहे; ARAI च्या दाव्यानुसार, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर हे वाहन साधारणपणे 332 किमीची ड्रायव्हिंग रेंज (अंतर) गाठू शकतं. चार्जिंगचे पर्यायही पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत; 7.4 kW क्षमतेचा AC चार्जर वापरून हे वाहन पूर्णपणे चार्ज करण्यासाठी साधारणपणे सात तासांचा कालावधी लागतो.
MG Windsor Commute एक्सटीरियर : 45 kW क्षमतेच्या DC फास्ट चार्जरच्या मदतीनं, हे वाहन केवळ 45 मिनिटांत 20% पासून 80% पर्यंत चार्ज करता येते. बाह्य रचनेच्या (एक्सटीरियर स्टाइलिंगच्या) बाबतीत बोलायचं झाल्यास, MG Windsor Commute मधून 'प्रीमियम' वैशिष्ट्ये पूर्णपणे वगळण्यात आलेली नाहीत. यामध्ये आजही LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, बॉडीच्या पृष्ठभागाशी एकरूप होणारे (flush-fitting) डोअर हँडल्स आणि टर्न सिग्नल्स अंतर्भूत असलेले ORVMs (साइड मिरर्स) पाहायला मिळतात. तथापि, 'अलॉय व्हील्स' ऐवजी 17-इंचांच्या 'स्टील व्हील्स'चा वापर केल्यामुळं, वाहनाचा खर्च कमी करण्यासाठी उचललेली पावले (cost-cutting measures) यामध्ये स्पष्टपणे दिसून येतात.
