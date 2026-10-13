MG Windsor EV Indulge Edition भारतात लाँच...
JSW MG Motor India नं भारतात अधिकृतपणे 'MG Windsor EV Indulge Edition' लाँच केली आहे.
Published : October 13, 2026 at 5:29 PM IST
मुंबई : MG नं भारतात 'Windsor EV Indulge Edition' लाँच केली. या कारची किंमत 17.89 लाख (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. या विशेष आवृत्तीमध्ये बाह्य रचनेत बदल, कॅबिनमधील सुधारित तपशील आणि मागील प्रवाशांसाठी मनोरंजन स्क्रीन (एंटरटेनमेंट स्क्रीन) यांचा समावेश आहे. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या (मेकॅनिकलदृष्ट्या) ही कार स्टँडर्ड आवृत्तीसारखीच आहे.
MG Windsor EV Indulge Edition डिझाइन आणि ॲक्सेसरीज: 'Indulge Edition' मध्ये नवीन 'Shadow Gold' बाह्य रंग आणि 18-इंच ब्लॅक अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा वेगळे दिसण्यासाठी, मागील क्वार्टर ग्लासवर 'Indulge' चे बॅजेस लावले आहेत. LED लाइटिंग, बॉडी क्लॅडिंग, ब्लॅक रूफ आणि ब्लॅक ORVMs (बाहेरील रिअर-व्ह्यू मिरर्स) यांसारखी वैशिष्ट्ये कायम ठेवण्यात आली आहेत. वाहनाचे एकूण आकारमान आणि इतर तपशील यात कोणताही बदल केलेला नाही. MG या आवृत्तीसोबत एक ॲक्सेसरी पॅकेजही देत आहे, ज्यामध्ये रिअर सनशेड्स, थीम-आधारित 3D फ्लोअर मॅट्स, फ्रंट ग्रिलसाठी क्रोम ॲक्सेंट्स, बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स, बॉडी-साइड मोल्डिंग आणि लेदर की कव्हर यांचा समावेश आहे. या अतिरिक्त गोष्टींमुळं 'Indulge' आवृत्तीला स्टँडर्ड 'Windsor' च्या तुलनेत अधिक प्रीमियम आणि वैयक्तिकृत (पर्सनलाइज्ड) लूक मिळतो.
MG Windsor EV Indulge Edition कॅबिन: इंटिरियरमध्ये 'Urban Tan' आणि काळ्या रंगाचे अपहोल्स्ट्री देण्यात आले आहे, तसंच पुढच्या हेडरेस्टवर 'Indulge' असे एम्ब्रॉयडरी केलेले आहे. दुसऱ्या रांगेतील प्रवाशांसाठी 15.6-इंचाची "Prive" स्क्रीन, थीम-आधारित कुशन्स आणि नेक पिलोज (मानेला आधार देणारी उशी) यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. यात 'Aero Lounge' सीट्स (ज्या 135 अंशांपर्यंत मागे झुकवता येतात) आणि स्टँडर्ड Windsor मॉडेलमधील 15.6-इंचाची टचस्क्रीन कायम ठेवण्यात आली आहे.
MG Windsor EV Indulge Edition बॅटरी आणि रेंज: 'Indulge Edition' मध्ये 98 kWh ची बॅटरी आणि समोरच्या बाजूला बसवलेली इलेक्ट्रिक मोटर देण्यात आली आहे. ही मोटर 100kW (136hp) पॉवर आणि 200 Nm टॉर्क निर्माण करते. MG नं 332 किमीची प्रमाणित रेंज (सर्टिफाइड रेंज) असल्याचा दावा केला आहे; मात्र, ड्रायव्हिंगची पद्धत, वाहनावरील भार आणि क्लायमेट कंट्रोलचा वापर यानुसार प्रत्यक्ष रेंजमध्ये बदल होऊ शकतो. स्टँडर्ड विंडसर ईव्ही (Windsor EV) ही 'विंडसर ईव्ही प्रो' (Windsor EV Pro) या व्हेरिएंटमध्येही उपलब्ध आहे; यात 52.9 kWh क्षमतेचा मोठा बॅटरी पॅक देण्यात आला असून, तो एका चार्जवर 449 किमीची रेंज देतो, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, 'इंडल्ज एडिशन' (Indulge Edition) ही केवळ लहान बॅटरीसह उपलब्ध आहे.
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