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MG Hector Tomahawk PHEV ची भारतात धमाकेदार एंट्री! 1100 किमी रेंज आणि किफायतशीर किंमत

एमजी मोटरनं हेक्टर टोमाहॉक पीएचईव्ही भारतात 21.79 लाखांत लाँच केलीय. 1100 किमी रेंज, प्रीमियम फीचर्स आणि हायब्रिड पॉवरट्रेनसह ही एसयूव्ही फायदेशीर आहे.

MG Hector Tomahawk PHEV
MG Hector Tomahawk PHEV (MG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 3:01 PM IST

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मुंबई : जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियानं हेक्टर टोमाहॉक पीएचईव्ही भारतात लाँच केली आहे. बाएएससोबत सुरुवातीची किंमत फक्त 21.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. बॅटरी सब्सक्रिप्शन दर किलोमीटरला 3.2 रुपये पडतो. बाएएसशिवाय किंमत 25.69 लाख रुपयांपासून सुरू होते. त्याचवेळी बीईव्ही व्हर्जन 13.99 लाख रुपये (बाएएससोबत) किंमतीत उपलब्ध आहे. हे बीईव्ही 69.2 किलोवॉट-अवर बॅटरीसह एका चार्जवर 517 किमी रेंज देते.

MG Hector Tomahawk PHEV
MG Hector Tomahawk PHEV (MG)
MG Hector Tomahawk PHEV
MG Hector Tomahawk PHEV (MG)

डिझाईनमध्ये सूक्ष्म, प्रभावी फरक : हेक्टर टोमाहॉक पीएचईव्हीचा देखावा बीईव्ही व्हर्जनपेक्षा थोडा वेगळा आहे. सर्व घटक सारखे असले तरी पुढच्या बाजूला ग्लॉसी ग्रिल आहे, ज्यामुळं इंजिन बेमध्ये हवेचा प्रवाह चांगला होतो. मागील बाजूला आयताकृती रॅप-अराउंड टेललाइट्स आहेत. एसयूव्हीची लांबी 4,745 मिमी, रुंदी 1,850 मिमी, उंची 1,770 मिमी, व्हीलबेस 2,810 मिमी आणि ग्राउंड क्लिअरन्स 230 मिमी आहे. पाच सीटर व्हर्जनमध्ये 610 लिटर बूट स्पेस आहे, तर सात सीटरमध्ये तीनही सीट वापरात असताना 192 लिटर आणि तिसरी सीट फोल्ड केल्यावर 528 लिटर जागा मिळते.

MG Hector Tomahawk PHEV
MG Hector Tomahawk PHEV (MG)

आरामदायी आणि तंत्रज्ञानानं सजलीय कॅबिन : आत 15.6 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम, 8.8 इंच डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस अ‍ॅपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो, वायरलेस फोन चार्जर आणि जेश्चर कंट्रोल्स आहेत. एमजीचे आय-स्मार्ट कनेक्टेड सिस्टम 80हून अधिक फीचर्स देते आणि 30हून अधिक हिंग्लिश व्हॉइस कमांड्स ओळखते. ही कार पर्ल व्हाइट, स्टारी ब्लॅक, अरोरा सिल्व्हर, सेलाडॉन ब्लू, टर्कॉइज ग्रीन, शॅडो गोल्ड आणि दोन ड्युअल-टोन कलर्स पर्यायात उपलब्ध आहे. पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 256-कलर अ‍ॅम्बियंट लाइटिंग, 10-स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टम, पॉवर्ड टेलगेट, रियर विंडो सनशेड्स आणि मेमरीसह ड्रायव्हर सीट यांसारख्या सुविधा गाडीला प्रीमियम बनवतात. नॅप, कॅम्प, एनर्जाइज, प्रो पेट, व्हॅलेट आणि क्वायट मोड्स वातावरण बदलण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

MG Hector Tomahawk PHEV
MG Hector Tomahawk PHEV (MG)

पॉवरट्रेन आणि रेंजची कमाल :1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन, डेडिकेटेड हायब्रिड ट्रान्समिशन आणि 20.5 किलोवॉट-अवर बॅटरी पॅक आहे. शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज 115किमीपेक्षा जास्त आहे. पूर्ण चार्ज आणि पूर्ण टँकसह एकत्रित रेंज 1100 किमीपर्यंत पोहोचते. 148 किलोवॉट इलेक्ट्रिक मोटरमुळं 0 ते 100 किमी/तास वेग सुमारे 9 सेकंदात गाठता येतो. प्युअर इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह, सिरीज हायब्रिड, पॅरलल हायब्रिड आणि इंजिन डायरेक्ट ड्राइव्ह असे विविध मोड्स उपलब्ध आहेत. ही गाडी शहर आणि लांब प्रवासासाठी आदर्श ठरते.

MG Hector Tomahawk PHEV
MG Hector Tomahawk PHEV (MG)

भारतीय बाजारासाठी स्मार्ट पर्याय : एमजी हेक्टर टोमाहॉक पीएचईव्हीनं किंमत, रेंज आणि फीचर्स यांचा उत्तम समतोल साधला आहे. बाएएस पर्यायामुळं प्रारंभिक खर्च कमी होतो आणि बॅटरीची चिंता सुटते. डिझाईन, आतील आराम आणि तंत्रज्ञान यामुळं ही एसयूव्ही फॅमिली आणि अ‍ॅडव्हेंचर लव्हर्स दोघांनाही आवडेल. भारतीय रस्ते आणि गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेली ही गाडी ग्राहकांच्या पसंतीला उतरेल, अशी कंपनीला अपेक्षा आहे.

MG Hector Tomahawk PHEV
MG Hector Tomahawk PHEV (MG)

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