MG Hector Blackstorm आणि Snowstorm चं भारतात शानदार आगमन; आकर्षक किंमत आणि वैशिष्ट्यपूर्ण थीम्स
एमजी मोटर इंडियानं हेक्टरच्या ब्लॅकस्टॉर्म आणि स्नोस्टॉर्म खास आवृत्त्या भारतात लाँच केल्या आहेत. 20 लाख रुपयांच्या किंमतीत आकर्षक थीम आणि प्रीमियम फीचर्ससह या उपलब्ध आहेत.
Published : October 8, 2026 at 10:40 AM IST
मुंबई: MG Motor India नं Hector श्रेणीमध्ये 'Blackstorm' आणि 'Snowstorm' या दोन विशेष आवृत्त्या (special editions) लॉंच केल्या आहेत. या दोन्ही आवृत्त्यांची किंमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. या विशेष आवृत्त्या केवळ 5-सीटर कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहेत आणि त्यामध्ये 1.5-लिटर पेट्रोल CVT पॉवरट्रेन देण्यात आली आहे. 'Savvy Pro CVT' या टॉप-स्पेक मॉडेलच्या तुलनेत या आवृत्त्यांची किंमत काहीशी जास्त आहे; बाह्य रचनेत थीम-आधारित बदल केले असले तरी, पॉवरट्रेनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
दोन वेगळ्या थीम्ससह Hector ची खास ओळख: 'Blackstorm' मध्ये पूर्णपणे 'मोनोक्रोमॅटिक' (एकाच रंगाचा) लूक देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे काळे बाह्य रूप, डार्क क्रोम ब्रँडिंग, पियानो-ब्लॅक रूफ रेल्स आणि स्मोक्ड कनेक्टेड टेल लॅम्प्सचा समावेश आहे. याउलट, 'Snowstorm' मध्ये 'पर्ल-व्हाइट' पेंट फिनिश आणि 'स्टारी ब्लॅक' रूफ (छत) यांच्या संयोगातून आकर्षक 'टू-टोन' लूक तयार करण्यात आला आहे. दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये 'स्टॉर्म हेक्स' (Storm Hex) ग्रिल, काळे हेडलाइट बेझल्स आणि 'ऑरा स्टॉर्म ब्लेड' (Aura Storm Blade) अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. लाल रंगाचे ब्रेक कॅलिपर्स गाडीला 'स्पोर्टी' लूक देतात, तर स्किड प्लेट्स, बॉडी क्लॅडिंग आणि टेलगेटलाही गडद रंगाची (डार्क ट्रीटमेंट) शैली देण्यात आली आहे.
पूर्णपणे गडद रंगाचे (All-Dark) इंटिरियर: दोन्ही आवृत्त्यांच्या कॅबिनमध्ये गडद रंगाची थीम वापरण्यात आली आहे; यात काळ्या लेदरचे अपहोल्स्ट्री, पुढील हेडरेस्टवर एम्बॉस केलेले आवृत्तीचे नाव आणि गडद रंगाचे ट्रिम घटक यांचा समावेश आहे. स्टिअरिंग व्हीलला 'गन-मेटल' लेदरचे आवरण देण्यात आले आहे. वैशिष्ट्यांच्या यादीमध्ये आठ रंगांचे 'अँबियंट लाइटिंग', 'ड्युअल-पेन पॅनोरमिक सनरूफ', 'एअर प्युरिफायर' आणि 'ऑटोमॅटिक पॉवर्ड टेलगेट' यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं गाडीचा प्रीमियम अनुभव अधिक वृद्धिंगत होतो.
आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि कनेक्टिव्हिटी: या वाहनात मध्यभागी 35.56 सेमीची 'पोर्ट्रेट HD टचस्क्रीन' आणि 17.78 सेमीचा 'डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट डिस्प्ले' देण्यात आला आहे. 'स्मार्ट बूस्ट' (Smart Boost) प्रणालीमुळं प्रोसेसिंगचा वेग वाढतो, तर 'i-Swipe' द्वारे दोन आणि तीन बोटांच्या हालचालींनी (gestures) क्लायमेट कंट्रोल, नेव्हिगेशन आणि म्युझिक नियंत्रित करता येते. 'i-Smart' कनेक्टेड सूटमध्ये 70 हून अधिक वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये डिजिटल ब्लूटूथ की, की शेअरिंग, प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स अलर्ट्स आणि रिमोट ॲक्सेस (ऑडिओ, एसी आणि अँबियंट लाइटिंगसाठी) यांचा समावेश आहे.
सुरक्षेला प्राधान्य: सुरक्षा प्रणालींमध्ये 'व्हील व्ह्यू' सह 360-डिग्री एचडी कॅमेरा, फ्रंट पार्किंग सेन्सर्स, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, ट्रॅक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड कंट्रोल आणि ब्रेक असिस्ट यांचा समावेश आहे. एडीएएस पॅकेज आणि रेन-सेन्सिंग वायपर्स देखील उपलब्ध आहेत, जे चालक आणि प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करतात.
डीलर-फिटेड एक्स्ट्रा आणि फायनान्स ऑफर्स: डीलर-फिटेड 'स्टॉर्म' पॅकेजमध्ये मोफत 'ब्लॅकस्टॉर्म' किंवा 'स्नोस्टॉर्म' बॅजेस, लाल टेलगेट अॅक्सेंट्स, फॉग-लॅम्प 'आय-शॅडो' ट्रिम्स, ओआरव्हीएम प्रोटेक्टर्स आणि साइड स्टेप्स यांचा समावेश आहे. फॉग लॅम्प्स आणि आरशांवरील लाल डिटेलिंग लाल ब्रेक कॅलिपर्सना पूरक ठरते. एमजी 84 महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी ऑन-रोड किमतीवर 100% फायनान्सिंग देत आहे; हे एडिशन-विशिष्ट अॅक्सेसरीजना देखील लागू होतं. एमजी शील्ड 3+3+3 पॅकेजमध्ये तीन वर्षांची अमर्याद-किलोमीटर वॉरंटी, तीन वर्षांची रोडसाईड असिस्टन्स आणि तीन लेबर-फ्री पिरियॉडिक सर्व्हिसेस मिळतात. विस्तारित वॉरंटी आणि प्रीपेड मेंटेनन्स योजनादेखील उपलब्ध आहेत.
येथे MG Hector Blackstorm आणि MG Hector Snowstorm या दोन्ही स्पेशल एडिशन मॉडेल्सच्या मुख्य वैशिष्ट्यांची आणि किंमतींची थेट तुलना करणारा टेबल दिला आहे.
|वैशिष्ट्ये
|MG Hector Blackstorm
|MG Hector Snowstorm
|एक्स-शोरूम किंमत
|₹19,99,800
|₹19,99,800
|एक्सटीरियर रंग (Exterior Color)
|ऑल-ब्लॅक (काळा) थीम
|ड्युअल-टोन: पर्ल व्हाईट (पांढरा) + तारांकित काळे छप्पर
|इंजिन प्रकार
|1.5-लिटर टर्बो पेट्रोल
|1.5-लिटर टर्बो पेट्रोल
|पॉवर आणि टॉर्क
|143 PS पॉवर / 250 Nm टॉर्क
|143 PS पॉवर / 250 Nm टॉर्क
|गिअरबॉक्स (Transmission)
|CVT ऑटोमॅटिक
|CVT ऑटोमॅटिक
|ग्रिल आणि बंपर फिनिश
|स्टॉर्म हेक्स ग्रिल आणि डार्क गार्निश
|स्टॉर्म हेक्स ग्रिल आणि डार्क गार्निश
|अलॉय व्हील्स आणि कॅलिपर
|'ऑरा स्टॉर्म ब्लेड' व्हील्स + लाल ब्रेक कॅलिपर
|'ऑरा स्टॉर्म ब्लेड' व्हील्स + लाल ब्रेक कॅलिपर
|अंतर्गत थीम (Interior)
|निंबस ब्लॅक (Nimbus Black) ऑल-ब्लॅक केबिन
|निंबस ब्लॅक (Nimbus Black) ऑल-ब्लॅक केबिन
|हेडरेस्ट एम्बॉसिंग
|'BLACKSTORM' ब्रँडिंग
|'SNOWSTORM' ब्रँडिंग
|टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट
|14-इंचाचा विशाल HD पोर्ट्रेट डिस्प्ले
|14-इंचाचा विशाल HD पोर्ट्रेट डिस्प्ले
|सुरक्षा (Safety)
|Level-2 ADAS आणि 360-डिग्री कॅमेरा
|Level-2 ADAS आणि 360-डिग्री कॅमेरा
|अतिरिक्त ॲक्सेसरीज
|मोफत विशेष स्टॉर्म ॲक्सेसरी पॅकेज
|मोफत विशेष स्टॉर्म ॲक्सेसरी पॅकेज
एमजी हेक्टरच्या ह्या विशेष आवृत्त्या डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि मूल्य यांच्यात उत्तम संतुलन साधतात. स्टायलिश, थीम-आधारित एसयूव्हीच्या शोधात असलेल्यांसाठी ब्लॅकस्टॉर्म आणि स्नोस्टॉर्म आवृत्त्या आकर्षक पर्याय ठरतात.
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