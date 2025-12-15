ETV Bharat / technology

एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट लॉंच : नवीन डिझाइन आणि फीचर्ससह भारतात दाखल

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियानं 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट ( MG Hector Facelift 2026) भारतात लॉंच केली. नवीन डिझाइन, 14 इंच टचस्क्रीनसह बुकिंग्स सुरू झालीय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 5:08 PM IST

मुंबई : जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियानं भारतात 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट ( MG Hector Facelift 2026) लॉंच केली. ही मध्यम आकाराची एसयूव्ही आता 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीपासून सुरू होते, तर हेक्टर प्लसची किंमत 17.29 लाख रुपयांपासून सुरू होते. ही 2029 मध्ये लॉंच झालेल्या हेक्टरची दुसरी मोठी अपडेट आहे, ज्यात स्टाइलिंगमध्ये बदल, नवीन 14 इंच टचस्क्रीन आणि सुधारित सेफ्टी फीचर्स आहेत. सध्या पेट्रोल व्हेरिएंट्सची बुकिंग्स सुरू आहेत, तर डिझेलची किंमत 2026 मध्ये जाहीर होईल. हेक्टरनं 2019 मध्ये एमजी ब्रँडला भारतात स्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता 1.5 लाखाहून अधिक ग्राहकांसह, ही नवीन फेसलिफ्ट डिझाइन, कम्फर्ट आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये सुधारणा घेऊन आलीय.

“ MG Hector आमचं पहिलं मॉडेल होतं. या नवीन व्हर्जनसह आम्ही तंत्रज्ञान अधिक लोकप्रिय करत आहोत.” - अनुराग मेहरोत्रा, व्यवस्थापकीय संचालक, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर

बाह्य बदल
फेसलिफ्टेड हेक्टरमध्ये समोरची ग्रिल नवीन हनीकॉम्ब पॅटर्नचं आहे. खालचा एअर इंटेक थोडा बदलला आहे. नवीन 18 इंच अलॉय व्हील्स 215/55 टायर्ससह येतात. ब्लॅक व्हील आर्च क्लॅडिंग आणि साइड क्लॅडिंग्स जैसे थे आहेत. स्प्लिट हेडलॅम्प, कनेक्टेड एलईडी टेल लॅम्प्स, डीआरएल आणि शार्क-फिन अँटेना पूर्वीप्रमाणेच आहेत. नवीन रंग पर्याय म्हणजे सेलाडॉन ब्ल्यू आणि पर्ल व्हाइट.

आतील भाग आणि फीचर्स
इंटीरिअरमध्ये नवीन ड्युअल-टोन अर्बन टॅन थीम आहे. 14 इंच पोर्ट्रेट टचस्क्रीन आता आय-स्वाइप जेस्चर कंट्रोल्ससह येते. दोन बोटांनी क्लायमेट कंट्रोल आणि तीन बोटांनी ऑडिओ बदलता येते. स्क्रीनमध्ये 10 जीबीपर्यंत व्हीआरएएम अपग्रेड आहे. इतर फीचर्समध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक, 360 डिग्री कॅमेरा, डिजिटल की आणि इन्फिनिटी साउंड सिस्टम आहे.

इंजिन आणि मेकॅनिकल
इंजिनमध्ये कोणताही बदल नाही. 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल (143 एचपी, 250एनएम) सह 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा सीव्हीटी आहे. 2.0 लिटर डिझेल (170एचपी, 350 एनएम) फक्त मॅन्युअलसह येईल. एमजी शील्ड पॅकेजमध्ये 3 वर्षांची वॉरंटी, रोडसाइड असिस्टन्स आणि सर्व्हिसेस आहेत. ही एसयूव्ही आता किया सेल्टॉस, ह्युंदाई अल्काझार, टाटा हॅरियर, मारुती ग्रँड विटारा आणि महिंद्रा एक्सयूव्ही 7 एक्सओ सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देईल. बुकिंग्स सुरू झाली असून डिलिव्हरी लवकरच सुरू होईल.

