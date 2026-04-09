मेटा कंपनीनं अनावरण केलं 'म्यूज स्पार्क' : अलेक्झांड्र वांग यांच्या सुपरइंटेलिजन्स लॅबचं पहिलं एआय मॉडेल
मेटा कंपनीनं म्यूज स्पार्क हे नवीन एआय मॉडेल अनावरण केलं. हे अलेक्झांड्र वांग यांच्या सुपरइंटेलिजन्स लॅब्सचं पहिलं मॉडेल आहे.
Published : April 9, 2026 at 12:36 PM IST
मुंबई: मेटा प्लॅटफॉर्म्सनं (पूर्वी फेसबुक) आपल्या नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मॉडेलचं अनावरण केलं. या मॉडेलचं नाव म्यूज स्पार्क (Muse Spark) आहे. हे मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅब्स (Meta Superintelligence Labs) चं पहिलं प्रमुख मॉडेल आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी एआय क्षेत्रात स्पर्धा करण्यासाठी multibillion-dollar गुंतवणूक केली आहे. या नवीन टीमचं नेतृत्व स्केल एआयचं माजी सीईओ अलेक्झांड्र वांग (Alexandr Wang) यांच्याकडं आहे. हे मॉडेल मेटा एआय अॅप आणि वेबसाइटवर आधीच उपलब्ध झालं असून, येत्या काही आठवड्यांत व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, मेसेंजर आणि एआय ग्लासेसमध्ये रोलआउट होणार आहे.
मेटाच्या एआय धोरणात मोठा बदल : मेटानं पूर्वी ओपन-सोर्स धोरण अवलंबलं होतं. त्यांच्या लामा (Llama) मालिकेतील मॉडेल्स डेव्हलपर आणि संशोधकांसाठी मुक्तपणे उपलब्ध होते. मात्र, म्यूज स्पार्क हे क्लोज्ड मॉडेल (closed model) आहे. याचं डिझाइन आणि कोड सार्वजनिक केलं जाणार नाहीत. अलेक्झांड्र वांग हे क्लोज्ड मॉडेल्सचे समर्थक आहेत. भविष्यात मेटा ओपन-सोर्स मॉडेल्सही तयार करेल, पण सध्या म्यूज स्पार्क प्रायव्हेट API द्वारे निवडक भागीदारांना उपलब्ध होईल आणि नंतर पेड API सेवा सुरू होईल.
भारी गुंतवणूक आणि अपेक्षा : गेल्या वर्षी मेटानं स्केल एआयमध्ये 14.3 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आणि अलेक्झांड्र वांग यांना मुख्य एआय अधिकारी म्हणून नियुक्त केलं. या टीमसाठी काही इंजिनिअर्सना शेकडो अब्ज डॉलरचं पॅकेजेस देण्यात आले. लामा 4 मॉडेल्सनं गुंतवणूकदार आणि वापरकर्त्यांना निराश केलं होतं. त्यानंतर झुकरबर्ग यांनी एआय संघटनेचं पुनर्गठन केलं. म्यूज स्पार्क हे या प्रयत्नांचं पहिलं फळ आहे. मेटाच्या शेअर्समध्ये जवळपास 9 टक्के वाढ झाली, जरी ही वाढ बाजारातील सामान्य हालचालींशी संबंधित असली तरी.
वेग आणि कार्यक्षमता : मेटानं सुधारित ट्रेनिंग तंत्रज्ञान आणि नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर करून छोटे मॉडेल्स तयार केलं आहे. हे मॉडेल लामा 4 च्या मिडसाइझ व्हेरिएंट इतकेच सक्षम आहे, पण त्यासाठी दहापट कमी कंप्यूट (compute) लागतं. म्यूज स्पार्क छोटे आणि वेगवान आहे. विज्ञान, गणित आणि आरोग्य क्षेत्रातील जटिल प्रश्न सोडवण्याची क्षमता त्यात आहे. हे "पर्सनल सुपरइंटेलिजन्स" च्या दिशेनं पहिलं पाऊल आहे. मेटाच्या अब्जावधी वापरकर्त्यांचा फायदा घेऊन वैयक्तिक एआय अनुभव देण्याचं ध्येय आहे.
मल्टिमोडल क्षमता आणि आरोग्य फोकस : म्यूज स्पार्क हे नेटिव्हली मल्टिमोडल रिझनिंग मॉडेल आहे. यात इमेजेस पाहणे, समजणे, टूल-युज, व्हिज्युअल चेन ऑफ थॉट आणि मल्टी-एजंट ऑर्केस्ट्रेशनची सुविधा आहे. मेटा एआय आता केवळ मजकूर वाचत नाही तर इमेजेसही समजू शकते. आरोग्य-संबंधित प्रश्नांमध्ये हे मॉडेल उत्कृष्ट काम करते. व्हिज्युअल कोडिंग टास्कमध्येही त्याची मजबूत कामगिरी आहे.
भविष्यातील योजना : मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅब्सनं नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर आणि डेटा पाइपलाइन्स तयार केलं आहे. म्यूज स्पार्क ही म्यूज मालिकेतील पहिली मॉडेल आहे. पुढील पिढीचे मॉडेल्स विकासाधीन आहेत. कंपनीचा दावा आहे की, हे मॉडेल ओपनएआय, अँथ्रोपिक आणि गुगलच्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करू शकते.
म्यूज स्पार्क मेटासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. ओपन-सोर्सपासून क्लोज्ड मॉडेलकडे झालेला हा बदल आणि अलेक्झांड्र वांग यांच्या नेतृत्वाखालील गुंतवणूक कंपनीला एआय स्पर्धेत पुन्हा मजबूत स्थान मिळवून देऊ शकतो. वापरकर्त्यांसाठी वेगवान, स्मार्ट आणि वैयक्तिक एआय अनुभव देण्याची ही सुरुवात आहे.
