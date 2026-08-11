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मेटा म्यूज ग्लिमर: जीपीयूवर चालणारे 30 अब्ज पॅरामीटरचे एजेंटिक एआय मॉडेल सादर

मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅब्सनं म्यूज ग्लिमर नावाचं एक एजेंटिक एआय मॉडेल सादर केलंय. हे मॉडेल क्लाउडवर अवलंबून न राहता स्थानिक पातळीवर जीपीयूवर चालतं.

मेटा म्यूज ग्लिमर, Meta Muse Glimmer AI, Muse Glimmer AI
प्रातिनिधिक छायाचित्र (getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 11:06 AM IST

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मुंबई: मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅब्सनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राला मोठा झटका दिलाय. कंपनीनं म्यूज ग्लिमर नावाचं 30 अब्ज पॅरामीटरचं मॉडेल सादर केलं आहे. हे मॉडेल एका सामान्य ग्राहक जीपीयूवर सहज चालू शकतं आणि क्लाउडशिवाय प्रगत एजेंटिक एआय, कोडिंग, मल्टीमोडल क्षमता आणि ऑफलाइन बुद्धिमत्ता उपलब्ध करतं. अपाचं 2.0 परवान्याखाली जारी झालेल्या या मॉडेलमुळं डेव्हलपर्स आणि सामान्य वापरकर्त्यांना स्थानिक पातळीवर शक्तिशाली एआयचा अनुभव घेता येणार आहे.

100हून अधिक भाषांना सपोर्ट : पारंपरिक चॅटबॉट्स फक्त प्रॉम्प्टला उत्तर देतात, पण म्यूज ग्लिमर एजेंटिक वर्कफ्लोसाठी तयार केलं आहे. ते बहु-स्तरीय कामे आखू शकतं, बाह्य टूल्स वापरू शकतं, अयशस्वी कृतींमधून सावरू शकतं, दीर्घ संदर्भाची स्मृती राखू शकते आणि अवघड सूचनांचं पालन करू शकतं. हे मॉडेल मजकूर आणि प्रतिमा दोन्ही प्रक्रिया करू शकतं. त्यामुळं एजंट स्क्रीनशॉट्स, चार्ट्स आणि दस्तऐवज समजू शकतात. हे मॉडेल 100हून अधिक भाषांना सपोर्ट करतं.

इंटरनेटनची गरज नाही : मेटाच्या म्हणण्यानुसार, “मॉडेल स्थानिक पातळीवर सुरु केल्यानं तुम्ही एआय कुठंही, कधीही, इंटरनेट असो वा नसो वापरू शकता.” यामुळं संवेदनशील डेटा रिमोट सर्व्हरवर पाठवण्याची गरज कमी होते आणि गोपनीयता वाढते. ऑफलाइनही ते काम करतं. ग्राहक हार्डवेअरवर बसण्यासाठी मेटानं क्वांटायझेशन वापरलंय. पूर्ण अचूकतेत मॉडेलला 55 जीबीहून अधिक मेमरी लागेल, पण सुमारे 4-बिट प्रिसिजनमध्ये ते 20 जीबीपेक्षा कमी होतं. त्यामुळं 24 किंवा 32 जीबी मेमरी असलेल्या सिस्टम्सवर प्रतिमा प्रक्रिया आणि इन्फरन्ससह आरामात चालते. स्पेक्युलेटिव्ह डिकोडिंगमुळं वेग वाढतो. एनव्हीडिया आरटीएक्स 5090 वर 3.1 पट, अ‍ॅपलच्या एम5 मॅक्स वर 1.8 पट आणि एम4 मॅक्स वर 1.5पट जलद डिकोड कामगिरी मिळते.

म्यूज ग्लिमर हगिंग फेसवर उपलब्ध: प्रशिक्षणात मेटाच्या मोठ्या म्यूज स्पार्क मॉडेलमधून लॉजिट डिस्टिलेशन, विस्तारित संदर्भ डेटा, सुपरवाइज्ड फाइन-ट्यूनिंग आणि रिझनिंग, कोडिंग व एजेंटिक वर्तनावर केंद्रित रिइनफोर्समेंट लर्निंग यांचा समावेश आहे. परिणामी हे मॉडेल संपूर्ण कामं स्वतः पूर्ण करू शकतं आणि मजबूत बहु-चरणीय तर्क करू शकते. म्यूज ग्लिमर आधीच हगिंग फेसवर उपलब्ध आहे. ल्लामा.cpp, एमएलएक्स आणि एक्झिक्यूटॉर्चसाठी एकत्रीकरण लवकरच अपेक्षित आहे. डेव्हलपर्स ओल्लामा, एलएम स्टुडिओ, अनस्लॉथ किंवा व्हीएलएलएम आणि एसजीलँग फ्रेमवर्क्सद्वारेही ते चालवू शकतात. मेटा एएमडी, आर्म, डेल, इंटेल आणि एनव्हिडियासोबत सहयोग करत आहे जेणेकरून विविध उपकरणांवर कामगिरी ऑप्टिमाइझ होईल.

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MUSE GLIMMER AI

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