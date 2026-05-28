मेटाचा मोठा बदल: इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसाठी पेड सबस्क्रिप्शन सुरू
मेटा कंपनीनं इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसाठी पेड सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स सुरू (Meta Subscription) केलाय. इन्स्टाग्राम प्लस आणि फेसबुक प्लससाठी 340 तर व्हॉट्सअॅप प्लससाठी 255 मोजावे लागतील.
Published : May 28, 2026 at 1:12 PM IST
मुंबई: मेटा (Meta) आता केवळ जाहिरातींवर आधारित असलेल्या व्यावसायिक मॉडेलच्या पलीकडे जाऊन, महसूल निर्मितीचे नवीन मार्ग शोधण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीनं आपल्या प्रमुख प्लॅटफॉर्म्ससाठी Instagram, Facebook आणि WhatsApp साठी सशुल्क (paid) सबस्क्रिप्शन (Paid Features Instagram) योजनांची औपचारिक घोषणा केली आहे. 'Instagram Plus,' 'Facebook Plus' आणि 'WhatsApp Plus' या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या या नवीन सेवा, वापरकर्त्यांना अतिरिक्त वैशिष्ट्ये आणि एक 'प्रीमियम' अनुभव प्रदान करतील. मेटाच्या 'हेड ऑफ प्रॉडक्ट' (उत्पादन विभागाच्या प्रमुख) नाओमी ग्लीट यांनी Instagram वर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओद्वारे ही माहिती दिली.
🚀 Meta has officially launched Plus subscriptions for Instagram, Facebook & WhatsApp.— Manoj Saru (@ManojSaru) May 28, 2026
The premium plans unlock features like:
• Longer Stories
• Custom App Icons
• Searchable View Lists
• Premium Stickers
• More creator & personalization tools
💰 Pricing:
मेटाच्या 'Plus' योजना: Instagram Plus आणि Facebook Plus यांची किंमत दरमहा $3.99 (सुमारे 340) इतकी ठेवण्यात आली आहे, तर WhatsApp Plus दरमहा $2.99 (सुमारे 255) मध्ये उपलब्ध असेल. या प्लॅटफॉर्म्सच्या मोफत आवृत्त्या (free versions) उपलब्ध राहतीलच; केवळ ज्या वापरकर्त्यांना अतिरिक्त वैशिष्ट्ये हवी आहेत, त्यांनाच संबंधित शुल्क भरून 'Plus' आवृत्त्यांचं सबस्क्रिप्शन घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
Instagram Plus आणि Facebook Plus मध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.
- प्रगत विश्लेषण (Advanced Analytics)
- 'स्टोरी' पुन्हा पाहण्याबाबतची सखोल माहिती (Story Rewatch Insights)
- प्रोफाइल कस्टमायझेशनचे पर्याय
- पोस्टची वाढीव पोहोच आणि प्रेक्षकांशी संबंधित साधने (Audience Tools)
ही वैशिष्ट्ये विशेषतः 'कंटेंट क्रिएटर्स' (सामग्री निर्माते), 'इन्फ्लुएन्सर्स' आणि व्यवसायांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील; ज्यामुळं त्यांना त्यांच्या पोस्टच्या कामगिरीचे अधिक चांगल्या प्रकारे विश्लेषण करणे आणि व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.
WhatsApp Plus : प्रामुख्यानं 'पर्सनलायझेशन'वर (वैयक्तिक पसंतीनुसार बदल करण्यावर) लक्ष केंद्रित करतं. यामध्ये प्रीमियम स्टिकर्स, ॲपच्या स्वतःच्या पसंतीनुसार बदलता येणाऱ्या 'थीम्स', वैयक्तिकृत रिंगटोन्स आणि इतर विविध आकर्षक कस्टमायझेशन पर्याय उपलब्ध असतील. ही नवीन वैशिष्ट्ये, या मेसेजिंग ॲपचा वापर अधिक रंजक आणि वैयक्तिक अनुभव देणारा बनवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत.
का घेण्यात आला हा निर्णय? : मेटा सध्या 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. या वर्षासाठी कंपनीचा खर्च $125 अब्ज ते $145 अब्ज दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे, आणि या निधीचा बहुतांश भाग AI डेटा सेंटर्ससाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. केवळ जाहिरातींवर अवलंबून राहण्याऐवजी, महसूल निर्मितीचे विविध प्रवाह निर्माण करण्यासाठी हे सबस्क्रिप्शन मॉडेल अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल. या घोषणेनंतर, मेटाच्या समभागांच्या (शेअर्सच्या) किमतीत सुमारे तीन टक्क्यांनी वाढ झाली; हे या बदलाबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये असलेल्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचे संकेत मानले जात आहेत. युरोपियन युनियनच्या गोपनीयता नियमांचं पालन करण्याच्या उद्देशानं, मेटानं यापूर्वी 2023 मध्ये युरोपमध्ये Facebook आणि Instagram च्या जाहिरातमुक्त (ad-free) आणि सशुल्क आवृत्त्या सादर केल्या होत्या. मात्र, आता ही सेवा जागतिक स्तरावर आणि पूर्णपणे वापरकर्ता-केंद्रित (consumer-centric) पद्धतीनं सुरू केली जात आहे. नाओमी ग्लीट यांनी सांगितलं की, भविष्यात मेटाच्या सर्व सशुल्क सेवा 'मेटा वन' या एकाच ब्रँडखाली एकत्रित केल्या जातील. यामध्ये क्रिएटर्स, व्यवसाय आणि एआय टूल्ससाठी तयार केलेल्या विशेष सबस्क्रिप्शनचा समावेश असेल.
इंटरनेटवरील प्रतिक्रिया : इंटरनेटवर यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही वापरकर्ते नवीन वैशिष्ट्यांमुळं उत्साहित आहेत, तर काहींनी म्हटलं आहे की, "जी ॲप्स आम्ही वर्षानुवर्षे विनामूल्य वापरत आहोत, ती आता हळूहळू सबस्क्रिप्शन मॉडेलकडे वळत आहेत." मात्र, विनामूल्य आवृत्ती उपलब्ध राहणार असल्यानं, या बदलाचा सामान्य वापरकर्त्यांवर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता नाही. मेटाचा हा निर्णय कंपनीच्या भविष्यातील धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे. केवळ जाहिरात महसुलावर अवलंबून राहण्याऐवजी, सबस्क्रिप्शन आणि प्रीमियम सेवांद्वारे स्थिर महसूल मिळवणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. हे क्रिएटर्स आणि व्यावसायिक वापरकर्ते या दोघांसाठीही एक सकारात्मक पाऊल ठरू शकतं. येत्या काही महिन्यांत या योजना जागतिक स्तरावर कशा लागू केल्या जातात याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
