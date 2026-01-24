ETV Bharat / technology

किशोरवयीन मुलांच्या AI वापरावर मेटाची बंदी

मेटानं किशोरवयीन मुलांसाठी एआयचा वापर करणं थांबवलं आहे. AI मुळं मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचा काही पालकांनी केल्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Meta AI
Meta AI (Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 5:09 PM IST

मुंबई : मेटा कंपनीनं (इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपची मालक कंपनी) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 18 वर्षांखालील मुलांना मेटाच्या AI कॅरेक्टर्स (म्हणजे वेगवेगळ्या मजेदार किंवा काल्पनिक पात्रांशी चॅट करायला मिळणारे AI) वापरता येणार नाहीत. हे AI तात्पुरतं बंद करण्यात आलं आहे. नवीन नियम येईपर्यंत ते बंदच राहील. ज्या मुल/मुली अल्पवयीन आहेत, त्यांना आता मेटा AI चा वापर करता येणार नाही. मेटा कंपनी वापरकर्त्यांच्या खात्यावरून त्यांची माहिती घेईल. त्यानंतर हे नियम अल्पवयीन मुलांवर लागू होतील. पण मेटाचा मुख्य AI असिस्टंट (साधा चॅट करणारा) मुलांना अजूनही वापरता येईल. फक्त ते मजेदार कॅरेक्टर्स वापरू शकत नाहीत.

कशामुळं घातले निर्बंध?
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या न्यायालयात यावर खटला सुरू होणार आहे. या खटल्यात मेटा, टिकटॉक आणि यूट्यूबवर मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम झाल्याचा आरोप आहे. या खटल्यापूर्वीच मेटाने हे पाउल उचलले आहे. मेटाने सांगितले की, ते जगभरातील आपल्या सर्व ॲप्सवर किशोरवयीन मुलांसाठी AI कॅरेक्टर्सचा वापर तात्पुरता थांबवत आहे. कंपनीनं नमूद केलं की, किशोरवयीन मुलांसाठी AI कॅरेक्टर्सची एक अद्ययावत आवृत्ती विकसित करणार आहे.

Character.AI नावाच्या कंपनीनंही गेल्या वर्षी मुलांसाठी AI चॅटचा वापर बंद केला होता. या चॅटबॉटवर एका मुलाने AI सोबत संवाद साधत आत्महत्या केल्याचा दावा आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठ्या कंपन्या आता AI चॅटबॉट्सवर कडक नियम करत आहेत. मेटानंही आता किशोरवयीन मुलांसाठी AI कॅरेक्टर्स तात्पुरतं बंद केले आहेत. कंपनी आपल्या ॲप्समधील AI सामग्री वापरणाऱ्या किशोरवयीन मुलांच्या प्रवेशावर कठोर कारवाई करत आहे. ऑक्टोबरमध्येच, मेटाने इंस्टाग्रामवर पालक नियंत्रण वैशिष्ट्ये सादर केली होती, ज्यामध्ये तिच्या ॲप्सवर AI सोबत संवाद साधण्याच्या किशोरवयीन मुलांच्या अनुभवाला अनुरूप बनवण्यावर लक्ष केंद्रित केलं होतं. PG-13 चित्रपटांच्या रेटिंगमधून प्रेरित झालेल्या या वैशिष्ट्यांनी, अत्यंत हिंसाचार, नग्नता आणि अमली पदार्थांच्या वापराबाबत किशोरवयीन मुलांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले होते.

