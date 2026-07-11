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मेटानं इंस्टाग्राम एआय इमेज फीचर केलं बंद ; गोपनीयता विवादानंतर मोठा निर्णय

मेटानं गोपनीयता विवाद आणि स्वयंचलित ऑप्ट-इनमुळं इंस्टाग्रामवरील Muse Image एआय फीचर बंद केलं.

Instagram Muse Image Feature
इंस्टाग्राम (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 4:54 PM IST

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मुंबई : मेटा कंपनीनं आपल्या इंस्टाग्राम प्लॅटफॉर्मवरील नवीन एआय इमेज जनरेशन फीचर 'Muse Image' बंद करण्याची घोषणा केली आहे. सार्वजनिक इंस्टाग्राम खात्यांमधील फोटोंचा वापर करून इमेज तयार करण्याची ही सुविधा लॉंच होताच मोठ्या गोपनीयता चिंतांमुळं आणि स्वयंचलित ऑप्ट-इन सेटिंग्जमुळं तीव्र विरोध झाला. यामुळं कंपनीला फीचर बंद करणं भाग पडलं.

फीचरची ओळख आणि उद्देश : मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅब्सनं विकसित केलेलं 'Muse Image' हे मेटा एआय द्वारे चालणारे पहिलं इमेज जनरेशन मॉडेल होतं. हे फीचर वापरकर्त्यांना सार्वजनिक फोटोंचा वापर करून नवीन इमेजेस तयार करण्यास आणि स्केचेस किंवा इतर बदलांसह एआय इमेजेस संपादित करण्यास अनुमती देत होतं. कंपनीचा दावा होता की, यामुळं वापरकर्त्यांना सर्जनशील साधन मिळेल आणि त्यांच्या सार्वजनिक सामग्रीचा वापर संदर्भ म्हणून होईल, की नाही यावर नियंत्रण राहील. मात्र, प्रत्यक्षात फीचर लॉंच झाल्यावर वापरकर्ते स्वयंचलितपणे ऑप्ट-इन झाल्याचं समोर आलं, ज्यामुळं संताप वाढला.

गोपनीयता चिंता आणि तीव्र विरोध : फीचर लॉंच झाल्यानंतर लगेचच गोपनीयता कार्यकर्ते, अभिनेते आणि संघटनांनी याला विरोध दर्शवला. 'हॅक्स' मालिकेतील प्रसिद्ध अभिनेत्री हॅन्ना आइनबाइंडर यांनी इंस्टाग्रामवर स्वतः पोस्ट करत फीचर स्वयंचलितपणे सक्रिय झाल्याची तक्रार केली आणि इतरांना ते बंद करण्याचं आवाहन केलं.

मेटाची प्रतिक्रिया आणि निर्णय : विविध टीकेच्या पार्श्वभूमीवर मेटानं कबूल केलं की, फीचर वापरकर्त्यांच्या अपेक्षांनुसार कार्य करत नव्हतं. कंपनीनं प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं, “आमचा हेतू उपयुक्त सर्जनशील साधन उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक सामग्रीच्या वापरावर नियंत्रण देणे हा होता. मात्र, आम्हाला मिळालेल्या अभिप्रायानुसार हे फीचर लक्ष्य गाठू शकलं नाही.” त्यानंतर कंपनीनं तात्काळ ही सुविधा बंद केली.

ही घटना एआय इमेज जनरेशन साधनांच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची आहे. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या वापरकर्ता सामग्रीचा एआय प्रशिक्षण किंवा जनरेशनसाठी वापर करताना कंपन्यांना पारदर्शकता आणि संमती यंत्रणा मजबूत करावी लागणार आहेत. जगभरात गोपनीयता कायदे कडक होत असताना, मेटा, ओपनएआय, गुगल सारख्या कंपन्यांवर दबाव वाढत आहे. वापरकर्ते, निर्माते आणि उद्योग संघटना आता अधिक नियंत्रण, स्पष्ट ऑप्ट-इन प्रक्रिया आणि डेटा संरक्षणाची मागणी करत आहेत. 'Muse Image' चा हा प्रसंग भविष्यातील एआय उत्पादनांच्या विकासात गोपनीयता आणि नैतिकता यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

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TAGGED:

इंस्टाग्राम एआय इमेज फीचर
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