ETV Bharat / technology

मेटा 15 डिसेंबरला विंडोज आणि मॅकसाठी मेसेंजर ॲप बंद करणार

मेटा 15 डिसेंबर 2025 रोजी विंडोज आणि मॅकसाठी मेसेंजर डेस्कटॉप ॲप बंद करणार आहे. वापरकर्ते फेसबुक वेबसाइटवरून संभाषण सुरू शकता.

Meta shut down Messenger app
मेसेंजर ॲप (Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 1:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : मेटा कंपनीनं विंडोज आणि मॅकओएससाठी स्वतंत्र मेसेंजर डेस्कटॉप ॲप 15 डिसेंबर 2025 रोजी बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यानंतर वापरकर्ते डेस्कटॉप ॲपद्वारे मेसेंजर वापरू शकणार नाहीत आणि त्यांना फेसबुक वेबसाइटवरून संभाषण सुरू ठेवावं लागेल. ही माहिती मेटानं टेकक्रंचला दिली आहे.

मेटानं मेसेंजरच्या हेल्प पेजवर नमूद केलं आहे की, डेप्रिकेशन प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल आणि वापरकर्त्यांना ॲपमधील सूचनांद्वारे याची माहिती दिली जाईल. “मेसेंजर डेस्कटॉप ॲप वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांना डेप्रिकेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यावर ॲपमध्ये सूचना मिळेल,” असं हेल्प पेजवर म्हटलं आहे. “मॅक मेसेंजर ॲप पूर्णपणे बंद होण्यापूर्वी तुम्हाला 60 दिवसांचा वापर करता येईल. त्यानंतर ॲप वापरता येणार नाही, त्यामुळं ॲप डिलीट करण्याची शिफारस आहे.”

मेटा वापरकर्त्यांना वेब आवृत्तीवर स्विच करण्यासाठी तयार राहण्यास सांगत आहे. विंडोज वापरकर्ते फेसबुक डेस्कटॉप ॲपद्वारे मेसेजिंग सुरू ठेवू शकतात, तर विंडोज आणि मॅक दोन्ही वापरकर्ते फेसबुक वेबसाइटवरून मेसेंजर वापरू शकतात. मेटानं सुचवलं आहे की, वापरकर्त्यांनी सुरक्षित स्टोरेज सक्षम करावं आणि चॅट जतन करण्यासाठी पिन सेट करावा. वेब आवृत्तीवर स्विच केल्यानंतर, सर्व समर्थित प्लॅटफॉर्मवर चॅट्स आपोआप समन्वयित होतील.

सुरक्षित स्टोरेज तपासण्याची पद्धत

1. मेसेंजर उघडा आणि प्रोफाइल फोटोवरील सेटिंग्ज आयकॉनवर क्लिक करा.

2. प्रायव्हसी आणि सेफ्टी निवडा.

3. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चॅट्सवर जा.

4. मेसेज स्टोरेजवर क्लिक करा.

5. सुरक्षित स्टोरेज सक्षम आहे का ते तपासा.

टेकक्रंचनुसार, सप्टेंबर 2024 मध्ये मेटानं मूळ मेसेंजर ॲपला प्रोग्रेसिव्ह वेब ॲप (PWA) नं बदललं, ज्यामुळं हा निर्णय अपेक्षित होता. तरीही, स्वतंत्र मेसेंजर ॲप वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी ही बंदी निराशाजनक ठरू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. पृथ्वीसाठी धोक्याची घंटा : 2024 मध्ये कार्बन डायऑक्साइडचा विक्रमी उच्चांक, जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअस पार
  2. OPPO चा धमाका! 7,500mAh बॅटरीसह OPPO Find X9 आणि OPPO X9 Pro लवकरच होताय लॉंच
  3. Perplexity Vs Duolingo : पर्प्लेक्सिटीची ड्युओलिंगोला टक्कर, नवीन भाषा शिकण्याचे वैशिष्ट्ये सुरू

TAGGED:

META SHUT DOWN MESSENGER APP
META
MESSENGER APP
मेसेंजर
MESSENGER AP SHUT DOWN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.