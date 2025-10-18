मेटा 15 डिसेंबरला विंडोज आणि मॅकसाठी मेसेंजर ॲप बंद करणार
मेटा 15 डिसेंबर 2025 रोजी विंडोज आणि मॅकसाठी मेसेंजर डेस्कटॉप ॲप बंद करणार आहे. वापरकर्ते फेसबुक वेबसाइटवरून संभाषण सुरू शकता.
Published : October 18, 2025 at 1:22 PM IST
हैदराबाद : मेटा कंपनीनं विंडोज आणि मॅकओएससाठी स्वतंत्र मेसेंजर डेस्कटॉप ॲप 15 डिसेंबर 2025 रोजी बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यानंतर वापरकर्ते डेस्कटॉप ॲपद्वारे मेसेंजर वापरू शकणार नाहीत आणि त्यांना फेसबुक वेबसाइटवरून संभाषण सुरू ठेवावं लागेल. ही माहिती मेटानं टेकक्रंचला दिली आहे.
मेटानं मेसेंजरच्या हेल्प पेजवर नमूद केलं आहे की, डेप्रिकेशन प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल आणि वापरकर्त्यांना ॲपमधील सूचनांद्वारे याची माहिती दिली जाईल. “मेसेंजर डेस्कटॉप ॲप वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांना डेप्रिकेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यावर ॲपमध्ये सूचना मिळेल,” असं हेल्प पेजवर म्हटलं आहे. “मॅक मेसेंजर ॲप पूर्णपणे बंद होण्यापूर्वी तुम्हाला 60 दिवसांचा वापर करता येईल. त्यानंतर ॲप वापरता येणार नाही, त्यामुळं ॲप डिलीट करण्याची शिफारस आहे.”
मेटा वापरकर्त्यांना वेब आवृत्तीवर स्विच करण्यासाठी तयार राहण्यास सांगत आहे. विंडोज वापरकर्ते फेसबुक डेस्कटॉप ॲपद्वारे मेसेजिंग सुरू ठेवू शकतात, तर विंडोज आणि मॅक दोन्ही वापरकर्ते फेसबुक वेबसाइटवरून मेसेंजर वापरू शकतात. मेटानं सुचवलं आहे की, वापरकर्त्यांनी सुरक्षित स्टोरेज सक्षम करावं आणि चॅट जतन करण्यासाठी पिन सेट करावा. वेब आवृत्तीवर स्विच केल्यानंतर, सर्व समर्थित प्लॅटफॉर्मवर चॅट्स आपोआप समन्वयित होतील.
सुरक्षित स्टोरेज तपासण्याची पद्धत
1. मेसेंजर उघडा आणि प्रोफाइल फोटोवरील सेटिंग्ज आयकॉनवर क्लिक करा.
2. प्रायव्हसी आणि सेफ्टी निवडा.
3. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चॅट्सवर जा.
4. मेसेज स्टोरेजवर क्लिक करा.
5. सुरक्षित स्टोरेज सक्षम आहे का ते तपासा.
टेकक्रंचनुसार, सप्टेंबर 2024 मध्ये मेटानं मूळ मेसेंजर ॲपला प्रोग्रेसिव्ह वेब ॲप (PWA) नं बदललं, ज्यामुळं हा निर्णय अपेक्षित होता. तरीही, स्वतंत्र मेसेंजर ॲप वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी ही बंदी निराशाजनक ठरू शकते.
