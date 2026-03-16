मेटाकडून फेसबुकवर कॉपी कंटेंटला चाप: मूळ क्रिएटर्सना मोठा फायदा

Meta नं Facebook च्या नियमांमध्ये सुधारणा (Meta revised Facebook rules) करत, कॉपी केलेल्या मजकुरावर मर्यादा लादल्या आहेत. त्यामुळं मूळ क्रिएटर्सना मोठा फायदा होणार आहे.

Published : March 16, 2026 at 5:26 PM IST

मुंबई : मेटा कंपनीनं फेसबुक प्लॅटफॉर्मसाठी महत्त्वाचे अपडेट्स (Meta revised Facebook rules) जाहीर केले आहेत. यामुळं मूळ कंटेंटला प्राधान्य मिळेल आणि कॉपी केलेल्या किंवा अनुकरण केलेल्या पोस्ट्सची रीच मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. कंपनीनं स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून, क्रिएटर्सना आपलं काम चोरून वापरणाऱ्या अनुकरणकर्त्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यासाठी नवीन साधनंही सुरू केली आहेत. फीड आणि रील्समध्ये स्पॅम कमी होऊन मूळ क्रिएटर्सना अधिक पैसे मिळण्याची संधी वाढणार आहे.

मूळ कंटेंटसाठी अपडेटेड नियम काय आहेत?
मेटानं गेल्या एक वर्षात स्पॅम आणि कॉपी कंटेंट कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आता फीड आणि रील्समध्ये खातेदारानं स्वतः तयार केलेले व्हिडिओ किंवा पोस्ट्सना प्राधान्य दिलं जाईल. कंपनीनं सांगितलं की, मूळ कंटेंटचं वितरण वाढल्यानं क्रिएटर्सना मोनेटायझेशनची संधीही वाढेल. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खातेदारानं स्वतः फिल्म केलेले किंवा प्रोड्यूस केलेले व्हिडिओ ‘मूळ’ मानले जातील. दुसऱ्या कोणत्याही स्रोतातील क्लिप्स वापरून नवीन माहिती, विश्लेषण किंवा वेगळा दृष्टिकोन जोडल्यास तेही मूळ ठरेल. मात्र, फक्त रिअॅक्शन देणे, व्हिडिओबरोबर बघत बसणे, क्लिप्स एकत्र जोडणे किंवा फक्त कथन करणे यासारखे काम ‘अनओरिजिनल’ मानलं जाईल आणि त्याची रीच कमी होईल. कॉपी करून पुन्हा अपलोड करणे किंवा फक्त बॉर्डर, कॅप्शन किंवा स्पीड बदलणे यासारखे छोटे बदलही कॉपी मानले जातील. मात्र, क्रिएटिव्ह बदल किंवा नवीन कल्पना जोडल्यास पोस्टला अधिक रीच मिळू शकेल. ज्या खात्यांवर मुख्यतः कॉपी कंटेंट असतो, त्यांना रेकमेंडेशन आणि मोनेटायझेशन बंद होण्याचीही शक्यता आहे. चुकीचे फ्लॅग झाल्यास अपील करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

अनुकरणकर्त्यांविरुद्ध नवीन संरक्षण
मागील वर्षी सुरू केलेल्या कंटेंट प्रोटेक्शन सिस्टममध्ये आता अपडेट होत आहे. रील्स कुठेही कॉपी झाल्यास ऑटोमॅटिक डिटेक्शन होईल. याशिवाय, अनुकरणकर्ते (इंपर्सनेटर्स) ओळखण्याची आणि एकाच ठिकाणी रिपोर्ट करण्याची नवीन सुविधा टेस्टिंगमध्ये आहे. लवकरच ही सुविधा प्रोफेशनल डॅशबोर्ड असणाऱ्या अधिक क्रिएटर्सना उपलब्ध होईल.या बदलांमुळं फेसबुकवर स्पॅम आणि नकली खाती कमी होऊन मूळ क्रिएटर्सना न्याय मिळेल आणि प्लॅटफॉर्म अधिक दर्जेदार होईल.

