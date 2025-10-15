रे बॅन मेटा चष्म्याच्या नवीन वैशिष्ट्यांसह भारतात मेटा एआयचा विस्तार
मेटाने भारतात रे बॅन मेटा चष्म्यासाठी हिंदी व्हॉइस, सेलिब्रिटी एआय व्हॉइस, दिवाळी इफेक्ट्स आणि यूपीआय लाइट पेमेंट सुविधा सादर केल्या.
Published : October 15, 2025 at 3:31 PM IST
हैदराबाद : मेटा कंपनीनं भारतात रे बॅन मेटा स्मार्ट चष्म्यासाठी नवीन वैशिष्ट्यांची घोषणा केली आहे, ज्यामुळं भारतीय वापरकर्त्यांना स्थानिक भाषेत आणि हँड्स-फ्री अनुभव मिळणार आहे. यामध्ये हिंदीतील व्हॉइस इंटरॲक्शन, सेलिब्रिटी एआय व्हॉइस, दिवाळी-थीम असलेले फोटो इफेक्ट्स आणि यूपीआय लाइट पेमेंट सुविधा यांचा समावेश आहे. या अपडेट्समुळं वापरकर्ते प्रश्न विचारणे, फोटो काढणे, पेमेंट करणे आणि मीडिया नियंत्रित करणे यासारख्या सुविधांचा हिंदीत आनंद घेऊ शकतील. याशिवाय, मेटानं रील्ससाठी हिंदी आणि पोर्तुगीज भाषेत डबिंग सुविधा सुरू केली आहे, ज्यामुळं क्रिएटर्सना त्यांचे व्हिडिओ अधिक भाषांमध्ये शेअर करता येणार आहेत.
मेटानं रे-बॅन मेटा चष्म्याच्या नवीन वैशिष्ट्यांद्वारे भारतीय वापरकर्त्यांसाठी स्थानिक अनुभव आणला आहे. या चष्म्यांद्वारे आता मेटा एआयसह व्हॉइस कमांडद्वारे संवाद साधता येईल. विशेष म्हणजे, बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण यांच्या भारतीय इंग्रजी (IN-EN) आवाजात मेटा एआय उपलब्ध आहे. याशिवाय, जागतिक सेलिब्रिटींचे आवाजही निवडता येतील. ही सुविधा वापरकर्त्यांना प्रश्न विचारणे, फोटो-व्हिडिओ काढणे, कॉल्स-मेसेजेसला उत्तर देणे आणि मीडिया नियंत्रित करण्यास मदत करेल.
हिंदी भाषेच्या समर्थनानं मेटानं भारतीय वापरकर्त्यांसाठी मोठा बदल घडवला आहे. मेटा एआय ॲपमध्ये डिव्हाइस सेटिंग्जमधून हिंदी भाषा निवडता येते. यामुळं वापरकर्ते हिंदीत हँड्स-फ्री कमांड देऊ शकतात. ही सुविधा भारतीय फाऊंडेशनल एआय मॉडेल कंपनी ‘सर्वम’च्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. यामुळं हिंदी भाषिकांना स्थानिक भाषेत तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेता येणार आहे.
दिवाळीच्या उत्सवाला साजेसे, मेटाने चष्म्यांद्वारे काढलेल्या फोटोंसाठी खास दिवाळी-थीम इफेक्ट्स सादर केले आहेत. वापरकर्ते “हे मेटा, रीस्टाइल धिस” असं म्हणून फोटोंवर दिवे, फटाके आणि रांगोळी यासारखे व्हिज्युअल इफेक्ट्स लावू शकतात. हे रीस्टाइल केलेले फोटो मेटा एआय ॲपमध्ये पाहता येतील. ही सुविधा मर्यादित काळासाठी उपलब्ध आहे, ज्यामुळं सणासुदीच्या काळात वापरकर्त्यांना आनंददायी अनुभव मिळेल.
मेटानं यूपीआय लाइटद्वारे 1,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या क्यूआर कोड पेमेंटची चाचणी सुरू केली आहे. वापरकर्ते “हे मेटा, स्कॅन अँड पे” असं म्हणून हँड्स-फ्री पेमेंट करू शकतील. हे पेमेंट व्हॉट्सॲपशी लिंक केलेल्या बँक खात्याद्वारे प्रक्रिया केले जाईल. ही सुविधा लवकरच उपलब्ध होईल, ज्यामुळं दैनंदिन व्यवहार अधिक सोयीस्कर होतील.
याशिवाय, मेटानं रील्ससाठी हिंदी आणि पोर्तुगीज भाषेत डबिंग सुविधा सुरू केली आहे. ऑगस्टमध्ये फक्त इंग्रजी आणि स्पॅनिशसाठी लॉंच झालेली ही सुविधा आता चार भाषांना समर्थन देते. यामुळं क्रिएटर्स त्यांचे रील्स इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर डबिंग आणि लिप-सिंकसह शेअर करू शकतात. ही सुविधा भारतीय क्रिएटर्ससाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल, कारण हिंदीत रील्स तयार करणे आता सोपं होईल.
मेटाच्या या नवीन वैशिष्ट्यांमुळं रे-बॅन मेटा चष्मा आणि मेटा एआयचा वापर अधिक स्थानिक आणि सोयीस्कर झाला आहे. हिंदी भाषा समर्थन, सेलिब्रिटी व्हॉइस, दिवाळी इफेक्ट्स आणि यूपीआय पेमेंट यांसारख्या सुविधांमुळं भारतीय वापरकर्त्यांना तंत्रज्ञानाचा अनोखा अनुभव मिळेल. तसंच, रील्स डबिंगमुळं क्रिएटर्सना त्यांचे कंटेंट अधिक व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवता येईल.
हे वाचलंत का :