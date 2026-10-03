मेटाची क्रांतिकारी घोषणा! आता तुम्ही स्वतः बनवू शकता म्यूज एआय गॅजेट्स,
मेटा कंपनीनं शुक्रवारी म्यूज एआय गॅजेट्स ओपन सोर्स रिलीज केलं. डेव्हलपर्स आता ईएसपी32 बोर्ड किंवा रॅस्पबेरी पाई वापरून स्वतःचं एआय पॉवर्ड डिव्हाइस तयार करू शकतात.
Published : October 3, 2026 at 2:40 PM IST
हैदराबाद: मेटा कंपनीनं शुक्रवारी एक मोठी घोषणा करत म्यूज एआय एजंटला कस्टम हार्डवेअरमध्ये एम्बेड करण्यासाठी ओपन सोर्स रिलीज केलं (Meta Open Source ) आहे. म्यूज गॅजेट्स (Muse Gadget) नावानं प्रसिद्ध झालेल्या या प्रकल्पात ईएसपी32 फर्मवेअर, लिनक्स एसडीके, गिटहब रिपॉझिटरी आणि डेव्हलपर डॉक्युमेंट्स उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामुळं डेव्हलपर्स आणि हॉबीस्ट्स आता स्वतःचे एआय पॉवर्ड गॅजेट्स सहज बनवू शकतील. कंपनीचा उद्देश आहे, की सामान्य मेकर्सही म्यूजच्या शक्तीचा वापर करून नाविन्यपूर्ण डिव्हायसेस तयार करतील.
🚨 side project alert 🚨— Nat Friedman (@natfriedman) October 2, 2026
Announcing Muse Gadgets, an open source ESP32 firmware and Linux sdk so that you can make hardware devices that work with Muse.
Grab an API token from https://t.co/g2yJeQRJH7 and point your favorite coding agent at the github repo to build your own… pic.twitter.com/wM1YsjsS7s
एपीआय टोकन आणि सहज हार्डवेअर सपोर्ट : डेव्हलपर्सना gadgets.muse.ai वरून एपीआय टोकन मिळवता येईल. त्यानंतर ऑफ-द-शेल्फ ईएसपी32 बोर्ड किंवा रॅस्पबेरी पाई क्लासच्या लिनक्स डिव्हायसेसवर स्क्रीन, बटन्स, सेन्सर्स, ऑडिओ आणि इतर पेरिफेरल्स सहज जोडता येतील. मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅब्सचे हेड ऑफ प्रॉडक्ट नॅट फ्राइडमन यांनी एक्स वर पोस्ट करत म्हटलं, “gadgets.muse.ai वरून एपीआय टोकन घ्या आणि गिटहब रिपॉवर तुमच्या आवडत्या कोडिंग एजंटला पॉइंट करा. म्यूजसाठी स्वतःचं पेरिफेरल तयार करा.” ही सुविधा मेकर्सना पूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी देते.
म्यूज होम लिंक: मेटानं स्वतःचा एक उदाहरणस्वरूप यूएसबी-सी म्यूज होम लिंक डिव्हाइसही जाहीर केलं आहे. कंपनीनं 5,000 युनिट्स तयार केली असून म्यूज सबस्क्रायबर्सना ती मोफत देण्यात येणार आहेत. शिपिंग काही आठवड्यांत सुरू होईल. हे छोटं डिव्हाइस म्यूजला घरच्या वाय-फायशी जोडून स्मार्ट टीव्ही, स्पीकर्स किंवा स्थानिक एचटीटीपी एपीआय असलेल्या कोणत्याही डिव्हाइसला नियंत्रित करु शकतं. यामुळं संपूर्ण होम ऑटोमेशनमध्ये प्रमेश मिळेल. फ्राइडमन म्हणाले, “आम्ही स्वतःही एक गॅजेट बनवलं आहे. म्यूज होम लिंक हे यूएसबी-सी पॉवर्ड डिव्हाइस आहे जे म्यूजला तुमच्या होम नेटवर्कशी जोडून स्मार्ट होम डिव्हाइसेसशी बोलू देते. याचं सर्व कोडही ओपन सोर्स आहेत.”
हॉबीस्ट्स आणि मेकर्ससाठी खास प्रकल्प : म्यूज गॅजेट्स हे केवळ प्रोफेशनल डेव्हलपर्ससाठी नाही, तर हॉबीस्ट्ससाठीही आहे. मेटाच्या मते, “हे ओपन-सोर्स डिव्हाइसेस तुम्ही स्वतः बनवता. ऑफ-द-शेल्फ ईएसपी32 बोर्ड प्रोग्राम करा किंवा आमच्या एसडीकेसह रॅस्पबेरी पाई सेटअप करा. मग म्यूजला डिस्प्ले, बटन्स, सेन्सर्स, अॅक्च्युएटर्स आणि वर्कबेंचवर पडलेल्या इतर गोष्टींशी जोडा.” यामुळं घरगुती प्रयोग आणि इनोव्हेशनला नवीन चालना मिळेल.
ही रिलीज म्यूजच्या सप्टेंबरमधील डेब्यू नंतर आली आहे. तेव्हा मेटाच्या व्हीआर ग्लासेस आणि नवीन एआय ग्लासेसच्या लाईनअपसोबत म्यूज सादर झालं होतं. त्याचबरोबर मेटाचा एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्म आणि छोट्या व्यवसायांसाठी म्यूजही लाँच झालं होतं. आता गॅजेट्स ओपन सोर्स करून मेटा एआय हार्डवेअर इकोसिस्टम विस्तृत करत आहे. यामुळं डेव्हलपर्स आणि मेकर्सना जागतिक स्तरावर नवीन संधी निर्माण होतील.
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