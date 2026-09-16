Meta One: Meta ची नवीन सबस्क्रिप्शन सेवा, ॲप्ससाठी अतिरिक्त मूल्य आणि AI ची ताकद!
Meta नं "Meta One" नावाची नवीन सबस्क्रिप्शन सेवा जाहीर केली आहे. ही सेवा Instagram, Facebook, WhatsApp आणि Meta AI वर प्रगत वैशिष्ट्ये क्षमता प्रदान पुरवते.
Published : September 16, 2026 at 12:12 PM IST
मुंबई: Meta नं "Meta One" नावाची नवीन सबस्क्रिप्शन सेवा जाहीर केली आहे. ही सेवा Instagram, Facebook, WhatsApp आणि Meta AI सारख्या ॲप्सवरील अब्जावधी वापरकर्त्यांना अतिरिक्त मूल्य (added value) प्रदान करते. यात वैयक्तिक वापरकर्ते, क्रिएटर्स आणि व्यवसायांसाठी खास योजना (plans) आहेत. मूळ सेवा मोफतच राहणार असली, तरी सबस्क्रिप्शनमुळं विशेष वैशिष्ट्ये आणि व्यापक AI क्षमतांचा लाभ घेता येईल. सध्या 50 हून अधिक वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत आणि भविष्यात प्रगत एडिटिंग टूल्स व AI-सक्षम चष्मे (glasses) यांचा समावेश करण्याची योजना आहे.
AI चा मोठ्या प्रमाणावर वापर : यापूर्वी Instagram Plus, Facebook Plus आणि WhatsApp Plus लाँच करण्यात आले होते; आता त्यात लक्षणीय सुधारणा केल्या जात आहेत. Instagram Plus मध्ये कस्टम DM आणि स्टोरी फॉन्ट्स, स्टोरी पाहणाऱ्यांच्या सूचना (notifications) आणि DM प्रिव्ह्यू यांसारख्या सुविधा जोडल्या गेल्या आहेत. Facebook Plus मध्ये मेसेंजर कस्टमायझेशन, रील्सची सखोल माहिती (insights) आणि "सुपर रिॲक्शन्स" मिळतात. WhatsApp Plus मध्ये चॅट आणि मीडिया बॅकअप स्टोरेज तसंच "फोकस शेड्युल" (Focus Schedules) ची सुविधा दिली आहे. Meta One च्या "Core" आणि "Premium" बंडल योजनांमध्ये या वैशिष्ट्यांसोबतच AI चा अधिक वापर करता येतो.
क्रिएटर्स आणि व्यवसायांसाठी व्यावसायिक साधने: Meta One क्रिएटर्स आणि व्यवसायांसाठी थेट ॲप्समध्येच व्यावसायिक साधने आणि AI क्षमता उपलब्ध करून देते. यामध्ये सुधारित प्रोफाइल्स, ठळक "फॉलो" बटण, स्वयंचलित फॉलो आमंत्रणे आणि Meta Business Agent चा विस्तारित वापर यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. लवकरच "Edits Plus" येत आहे, जे अतिरिक्त क्लाउड स्टोरेज आणि "Edits Assistant" प्रदान करेल; यामुळं कंटेंट निर्मिती, ऑप्टिमायझेशन आणि व्यवसाय व्यवस्थापन सुलभ होईल. हे लहान व्यवसाय आणि क्रिएटर्सना 'एंड-टू-एंड' मार्केटिंगमध्ये मदत करेल.
किंमत आणि सुरुवात कशी करावी: Meta One योजना जागतिक स्तरावर उपलब्ध आहेत. सिंगल-प्रोडक्ट योजनांची सुरुवात दरमहा $2.99 पासून होते. वैयक्तिक बंडल्स $7.99 पासून आणि क्रिएटर-बिझनेस बंडल्स $14.99 पासून सुरू होतात. Instagram Plus आणि Facebook Plus ची किंमत $3.99 आहे, तर WhatsApp Plus ची किंमत $2.99 आहे. Core बंडलची किंमत $7.99 आणि Premium बंडलची किंमत $19.99 आहे. बिझनेस प्लॅन्सचे दर $14.99 (Essential), $49.99 (Advanced), $149 (Expert) आणि $499 (Max) पासून सुरू होतात. प्रदेश, ॲप आणि खात्याच्या प्रकारानुसार प्लॅन्स आणि वैशिष्ट्ये (features) बदलू शकतात. सबस्क्रिप्शन सुरू करण्यासाठी 'Meta One' च्या वेबसाइटला भेट द्या.
वापरकर्त्यांना होणारे फायदे: 'Meta One' वापरकर्त्यांना स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे व्यक्त करण्याची संधी, AI टूल्स आणि व्यावसायिक दर्जाची वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून देईल. यामुळं क्रिएटर्सचा वेळ वाचेल आणि व्यवसायांना विकासासाठी नवीन साधनं मिळतील. मोफत सेवा उपलब्ध असली, तरी सबस्क्रिप्शनमुळं काही विशेष सुविधांचा लाभ घेता येईल. कंपनी भविष्यात आणखी वैशिष्ट्ये जोडण्याची योजना आखत आहे. एकंदरीत, 'Meta One' सोशल मीडियाचा अनुभव अधिक समृद्ध करेल आणि लाखो लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल.
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