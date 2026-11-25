इन्स्टाग्रामवर मेटाच्या 'म्युझ' एआयची एन्ट्री
आता इन्स्टाग्राम डीएममध्येच मिळणार मेटाच्या 'म्युझ' (Muse) एआयची साथ; सेव्ह केलेले रील्स आणि पोस्टही होणार आपोआप ऑर्गनाईज!
Published : November 25, 2026 at 9:32 AM IST
सॅन फ्रान्सिस्को: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामनं आपल्या युजर्ससाठी एक मोठं आणि अत्यंत उपयुक्त अपडेट आणलं आहे. मेटा (Meta) कंपनीनं मंगळवारी जाहीर केलं की, आता इन्स्टाग्राम युजर्स थेट त्यांच्या डायरेक्ट मेसेज (DM) थ्रेडमध्ये मेटाच्या 'म्युझ' (Muse) या पर्सनल एआय एजंटशी संवाद साधू शकतील. या नवीन फीचरमुळं युजर्सना एखाद्या पोस्टबद्दल, ठिकाणाबद्दल किंवा उत्पादनाबद्दल अधिक माहिती मिळवणे तसंच इतर चॅट्समधील महत्त्वाचं संभाषण समजून घेणं सोपं होणार आहे.
Muse can now organize Instagram saves into collections or travel itineraries, find saved reels and turn recipes into grocery lists. Use it in DMs to learn more about a post or catch up on what you missed. Muse won’t make changes or take action without your OK. https://t.co/jOvJ0asR4m— Instagram (@instagram) November 24, 2026
इन्स्टाग्राम आणि म्युझ ॲपमधील दुवा अधिक मजबूत : या नवीन इंटिग्रेशनमुळं युजर्सना एआय असिस्टंटशी बोलण्यासाठी इन्स्टाग्राम आणि स्वतंत्र 'म्युझ' ॲपमध्ये वारंवार स्विच करण्याची गरज भासणार नाही. सध्या टेक कंपन्यांमध्ये एआय असिस्टंटला युजर्सच्या दैनंदिन डिजिटल आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनवण्याची मोठी स्पर्धा सुरू आहे. म्युझला थेट इन्स्टाग्राममध्ये समाविष्ट करून, मेटानं युजर्ससाठी एआयचा वापर अधिक सुलभ केला आहे. इन्स्टाग्रामवर लोक आधीच नवीन उत्पादनं, पर्यटन स्थळं आणि ट्रेंडिंग कंटेंट शोधत असतात, तिथंच आता म्युझ त्यांना थेट मदत करेल. याशिवाय, इन्स्टाग्रामवर म्युझसोबत केलेले चॅट्स मुख्य म्युझ ॲपमध्ये 'साईड चॅट' म्हणूनही दिसतील.
पोस्ट शेअर करा आणि एआयला कामे सांगा : इन्स्टाग्राम युजर्स आता कोणतीही पोस्ट थेट म्युझसोबत शेअर करून त्यावर कृती करण्यास सांगू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या कॅफेची पोस्ट शेअर करून तो आपल्या ट्रिप प्लॅनमध्ये (उदा. मेक्सिको सिटीचा प्रवास) समाविष्ट करण्यास सांगणे किंवा एखाद्या शूजच्या पोस्टवर आधारित 'ब्लॅक फ्रायडे' सारख्या सेलमधील सर्वोत्तम डील शोधण्यास सांगणे आता शक्य झालं आहे. मंगळवारपासून iOS आणि अँड्रॉइड युजर्ससाठी अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको, जपान आणि सिंगापूर या देशांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
सेव्ह केलेल्या पोस्ट आणि रील्सचे स्मार्ट मॅनेजमेंट : डीएम चॅटसोबतच मेटानं बुकमार्क किंवा सेव्ह केलेल्या कंटेंटसाठीही खास फीचर आणलं आहे. आता युजर्स म्युझला त्यांच्या सेव्ह केलेल्या पोस्ट आणि रील्सचं 'कलेक्शन्स' (Collections) नावाच्या कस्टम फोल्डर्समध्ये वर्गीकरण करण्यास सांगू शकतात. इतकेच नाही, तर एखाद्या रेसिपीच्या व्हिडिओवरून किराणा मालाची यादी (Grocery List) तयार करणे, आवडत्या ट्रॅव्हल क्रिएटर्सच्या रील्सवरून आगामी सहलीचे संपूर्ण वेळापत्रक (Itinerary) बनवणे किंवा फॅशन रील्सच्या आधारे कपड्यांच्या निवडीसाठी आयडियाज मिळवणे, अशी अनेक कामे म्युझ चुटकीसरशी करेल. मंगळवारपासून अमेरिका आणि कॅनडामध्ये कोणतीही पोस्ट सेव्ह केल्यावर ती ऑर्गनाईज करण्यासाठी म्युझचा प्रॉम्प्ट युजर्सना दिसू लागला आहे.
युजर्सची प्रायव्हसी आणि संपूर्ण नियंत्रण : एआयच्या वापराबाबत युजर्सच्या मनात असलेली गोपनीयतेची (Privacy) चिंता दूर करण्याचा प्रयत्नही मेटानं केला आहे. कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, इन्स्टाग्रामवरील म्युझच्या अनुभवावर युजर्सचे पूर्ण नियंत्रण असेल. युजरच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती शेअर, पब्लिश किंवा पाठवली जाणार नाही. तसेच, युजर्सना हवे तेव्हा ते म्युझला कोणतीही माहिती विसरण्यास (Forget) सांगू शकतात किंवा एआयनं केलेली कृती मागे (Undo) घेऊ शकतात.