मेटाकडून म्युझ AI एजंट्ससाठी स्पेस फीचर लाँच; तुमचं रोजचं नियोजन होणार अधिक सोपं
मेटानं म्युझ AI साठी 'स्पेस' (Spaces) फीचर लाँच केलं असून, यामुळं युझर्सना प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र चॅट मिळून दैनंदिन कामांचं नियोजन, ट्रॅकिंग करणं सोपं होईल.
Published : November 7, 2026 at 12:28 PM IST
हैदराबाद: मेटा (Meta) कंपनीनं आपल्या ‘म्युझ’ (Muse) आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) एजंट्ससाठी ‘स्पेस’ (Spaces) नावाचं एक अत्यंत उपयुक्त आणि प्रगत फीचर लाँच केलं आहे. हे नवीन फीचर प्रत्येक विषयासाठी एक स्वतंत्र चॅट उपलब्ध करून देतं, ज्यामुळं युजर्सना एकाच ठिकाणी वेगवेगळ्या कामांचं नियोजन आणि ट्रॅकिंग करणे शक्य होईल. मेटानं अलीकडेच प्रत्येक युझरसाठी एक वैयक्तिक, मैत्रीपूर्ण आणि उपयुक्त AI मदतनीस म्हणून 'म्युझ' एजंट्सची ओळख करून दिली होती. म्युझसोबत काम करण्याचा अनुभव अधिक प्रभावी आणि सुटसुटीत बनवण्यासाठी ‘स्पेस’ हे मेटाचं पुढचं महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातय.
Today we’re introducing spaces, a way to design custom experiences inside the Muse app — from a school dashboard that tracks your kids’ activities and assignments to a freelancer hub that gathers your deadlines and invoices. https://t.co/vBUjjUKY2Q— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) November 6, 2026
काय आहे ‘स्पेस’ फीचर आणि ते कसे काम करते? : ‘स्पेस’ म्हणजे एका विशिष्ट विषयावर केंद्रित असलेले एक स्वतंत्र चॅट आहे. मेटानं याचे वर्णन 'कस्टम एक्सपिरियन्स' (Custom Experience) म्हणजेच युझरच्या गरजेनुसार तयार केलेला अनुभव असं केलं आहे. हे स्पेसेस म्युझ एजंटच्या स्क्रीनवर एका बाजूला (Sidebar) दिसतात. जेव्हा युझर एखाद्या स्पेसवर क्लिक करतो, तेव्हा तो विशिष्ट संवाद उघडतो आणि म्युझ युझरनं दिलेल्या कामांवर काम करण्यास सुरुवात करतो. मेटाच्या माहितीनुसार, जेव्हा एखादा युझर चॅटमध्ये आपली कल्पना किंवा विचार शेअर करतो, तेव्हा म्युझ स्वतःहून एक नवीन स्पेस तयार करू शकतो. हे स्पेस एखाद्या ट्रॅकर, प्लॅनर किंवा प्रोजेक्ट बोर्डच्या स्वरूपात असू शकते. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला सुट्ट्यांचं नियोजन करायचं असेल, कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी रेसिपी एकत्र करायच्या असतील किंवा तुमच्या आवडत्या कलाकाराच्या आगामी शोज आणि रिलीजचे ट्रॅकिंग करायचं असेल, तर तुम्हाला फक्त म्युझ ॲपमध्ये टाईप करावम लागेल. त्यानंतर पुढील वेळी जेव्हा तुम्हाला त्याचा आढावा घ्यायचा असेल, तेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या टॅब (Tabs) द्वारे थेट तिथं पोहोचू शकता. यामुळं प्रत्येक कल्पना स्पष्ट, संघटित आणि एकाच ठिकाणी सुरक्षित राहते. या फीचरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे थर्ड-पार्टी ॲप्स (Third-party apps) आणि इतर माहितीशी जोडले जाऊ शकतं. याचा अर्थ मैफिलींच्या तारखा, किमतींमधील बदल, बचत आणि प्रोजेक्टची प्रगती यासारखे तपशील बॅकग्राउंडमध्ये आपोआप अपडेट होत राहतात.
Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life. Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo https://t.co/1exp56xj93— Muse (@Muse) September 8, 2026
‘स्पेस’च्या मदतीनं तुम्ही काय तयार करू शकता? : विविध प्रकारच्या कल्पनांना आकार देण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्पेसेसचा वापर केला जाऊ शकतो. मेटाने याचे काही उत्तम दाखले दिले आहेत.
शॉपिंग हब: सुट्ट्या आणि वाढदिवसाच्या भेटवस्तूंच्या कल्पना, इंस्टाग्राम सेव्हमधून तयार केलेली विशलिस्ट, मार्केटप्लेस लिस्टिंग आणि खरेदीदारांचे मेसेज एकाच ठिकाणी दिसतील.
स्कूल डॅशबोर्ड: मुलांच्या शाळेच्या ईमेलमधून महत्त्वाचे कार्यक्रम आपोआप शोधून ते युझर्सच्या कॅलेंडरमध्ये जोडले जातील.
म्युझिक ट्रॅकर: तुमच्या आवडत्या कलाकारांचे नवीन अल्बम रिलीज आणि आगामी शोजची माहिती येथे मिळेल.
Design the Muse app that’s perfect for you. Build spaces for whatever you want, pick what lives in your tabs, and even set when they show up. Here are a few we’ve made so far ↓ https://t.co/vsaqc86NRh— Muse (@Muse) November 6, 2026
वेडिंग प्लॅनर: लग्नाचे आमंत्रण (RSVP) लिस्ट, विक्रेत्यांची बिले, करायच्या कामांची यादी (To-do list) आणि इतर सर्व तपशील एकत्र ठेवता येतील.
ट्रिव्हिया गेम: युझर्सना त्यांच्या आवडत्या चित्रपट, संगीत किंवा क्रीडा संघांवर आधारित क्विझ खेळता येईल.
पॉडकास्ट स्टुडिओ: एपिसोडच्या कल्पना, रिसर्च नोट्स आणि स्क्रिप्ट्स एकाच वर्कस्पेसमध्ये व्यवस्थित राहतील.
ऑर्डर ट्रॅकर: लहान व्यावसायिक नवीन ऑर्डर्स, ग्राहकांचे मेसेज आणि पाठवायच्या वस्तू ट्रॅक करू शकतात.
क्लायंट हब: फ्रीलान्सर्स त्यांचे प्रोजेक्ट्स, डेडलाईन्स आणि इनव्हॉइस एकाच ठिकाणी मॅनेज करू शकतात.
ट्रिप प्लॅनर: यामध्ये फ्लाईट्स, हॉटेल्स, बुकिंग आणि दिवसाचा संपूर्ण प्लॅन साठवला जाऊ शकतो.
मार्क झुकरबर्ग यांनी घेतला ‘स्पेस’चा अनुभव : मेटाचे संस्थापक आणि सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी 'X' (ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर केली. त्यांनी लिहिलं की, "मी अलीकडे म्युझमधील स्पेसेसचा वापर करत आहे." ते पुढे म्हणाले की, युझर्सनी फक्त म्युझला आपल्याला काय हवे आहे, ते सांगायचं आहे आणि म्युझ ते लगेच तयार करतं. या पोस्टमध्ये झुकरबर्ग यांनी स्वतःसाठी एक बार्बेक्यू गेम, एक इव्हेंट ट्रॅकर आणि होम कंट्रोल डॅशबोर्ड तयार केल्याचं पाहायला मिळालं.
म्युझच्या युझर्सची संख्या 1 कोटीच्या पार : म्युझ एजंट्सना जगभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील अर्निंग कॉल दरम्यान झुकरबर्ग यांनी माहिती दिली की, अमेरिका आणि कॅनडामध्ये म्युझच्या युझर्सची संख्या 10 दशलक्ष (1 कोटी) पार झाली आहे. गेल्या एका आठवड्यात लाँच झालेले हे दुसरे नवीन फीचर आहे. यापूर्वी गुरुवारी मेटानं 'म्युझ व्हॉईस' (Muse Voice) देखील लाँच केलं आहे, ज्याद्वारे युझर्स व्हिडिओ चॅट करू शकतात आणि न टाईप करता फक्त बोलून कमांड देऊ शकतात. सध्या पर्सनल AI एजंट्सच्या वाढत्या बाजारपेठेत मेटाची थेट स्पर्धा ओपनएआयच्या (OpenAI) 'डॉट' आणि स्पेसएक्सएआयच्या (SpaceXAI) 'ग्रोकबॉट' या मॉडेल्सशी आहे.
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