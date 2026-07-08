ETV Bharat / technology

मेटानं लाँच केलं Muse Image: AI इमेज जनरेटर

मेटानं मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅब्सच्या माध्यमातून म्यूज इमेज एआय इमेज जनरेटर लॉंच केलं.

Muse Image
Muse Image (Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मेटा कंपनीनं आपल्या Meta Superintelligence Labs द्वारे पहिलं AI इमेज जनरेटर ‘Muse Image’ लाँच केलं आहे. यासोबत Muse Video ची प्रीव्ह्यू देखील सादर करण्यात आलं. मेटाचे मुख्य AI अधिकारी अलेक्झांडर वांग यांनी याला वैयक्तिक वापरासाठी प्रोत्साहन दिलं आहे. मात्र, इन्स्टाग्रामच्या सार्वजनिक फोटोंचा वापर करणाऱ्या फीचरमुळं गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर तीव्र टीका झाली आहे. हे मेटाचे इमेज क्षेत्रातील सर्वात मोठं पाऊल आहे, ज्यात OpenAI आणि Google शी स्पर्धा तीव्र आहे.

वैयक्तिक वापराचा आग्रह : लाँचनंतर X (पूर्वीचे ट्विटर) वर अलेक्झांडर वांग यांनी एक थ्रेड लिहिलंय. त्यात त्यांनी वापरकर्त्यांना स्वतःचे फोटो अपलोड करण्यास, मित्रांना टॅग करण्यास आणि ट्रेंडिंग विषयांचा वापर करण्यास सांगितलं. “हे वैयक्तिक आहे,” असं वांग म्हणाले. Muse Image केवळ नवीनता नसून, रोजच्या स्टोरीज, फीड्स आणि ग्रुप चॅट्समध्ये वापरता यावं, असा त्यांचा उद्देश आहे. Meta च्या म्हणण्यानुसार, हे मॉडेल Instagram Stories वर 30 पेक्षा जास्त नवीन AI इफेक्ट्स देतं आणि WhatsApp वर Meta AI सोबत थेट चॅटमध्ये उपलब्ध आहे. वापरकर्ते आपल्या दैनंदिन जीवनातील क्षणांना AI च्या मदतीनं सर्जनशील बनवू शकतात.

  • तंत्रज्ञानातील प्रमुख वैशिष्ट्ये :
  1. Self-Refinement : मॉडेल स्वतःच आपल्या आउटपुटमध्ये सुधारणा करतं. ही क्षमता reinforcement learning दरम्यान उद्भवली, ती आधी डिझाइन केलेली नव्हती.
  2. Multi-Reference Composition : अनेक संदर्भ चित्रांचा वापर करून एक सुसंगत इमेज तयार करणे.
  3. Multi-Turn Editing : एकाच इमेजवर अनेक प्रकियेत बदल करणे.

Muse Image हे Muse Spark भाषा मॉडेलसोबत जोडलेलं आहे. ते prompts चा अर्थ लावते, वेब सर्च करते आणि प्लॅनिंग करून इमेज तयार करतं. Meta च्या बेंचमार्कनुसार, हे Google च्या Nano Banana 2 पेक्षा एक आणि बहु-इमेज एडिटिंगमध्ये पुढं आहे.

OpenAI आणि Google शी स्पर्धा : गेल्या वर्षी Meta नं इमेज क्षेत्रात मागं पडलं होतं. आता Muse Image हा त्यांच्या पुनरागमनाचा भाग आहे. Meta Superintelligence Labs नं एप्रिलमध्ये Muse Spark लाँच केलं होतं. Muse Image Midjourney च्या जागी आलं आहे, ज्याला Meta पूर्वी पैसे देत होते. “दैनंदिन वापर” मोफत आहे, तर जास्त वापरासाठी Meta One सबस्क्रिप्शन आवश्यक आहे.

गोपनीयतेचा वाद : लाँच सोबतच विवाद निर्माण झाला. जेव्हा वापरकर्ता कोणालाही टॅग करतो, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या सार्वजनिक इन्स्टाग्राम फोटोंचा वापर AI इमेजमध्ये होऊ शकतो. हे फीचर डिफॉल्टनुसार ऑप्ट-आउट आहे, म्हणजे तुमचे फोटो वापरले जातील जोपर्यंत तुम्ही स्वतः बंद करत नाही.

Muse Image सध्या अमेरिकेत Meta AI अ‍ॅप, Instagram आणि WhatsApp वर उपलब्ध आहे. लवकरच इतर देशात विस्तार होईल. Muse Video वर अजून काम सुरू आहे.

हे वाचलंत का :

  1. गुगलचा 'मेड बाय गुगल' कार्यक्रम: 12 ऑगस्टला पिक्सेल 11 (Pixel 11) सिरीज होणार लॉंच?
  2. सॅमसंग गॅलक्सी अनपॅक्ड इव्हेंटची 2026 तारीख जाहीर; Galaxy Z Fold 8, Flip 8, Watch 9 लवकरच होणार लॉंच?
  3. Nothing Phone 4b आणि आरसीबी एडिशन भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत...

TAGGED:

MUSE IMAGE
META SUPERINTELLIGENCE LABS
META MUSE IMAGE
AI IMAGE GENERATOR
META LAUNCHES MUSE IMAGE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.