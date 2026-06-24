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मेटा ग्लासेस लाँच: स्मार्ट ग्लासेसची किंमत $299, डिझाइन आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये

Meta ने 299 डॉलरपासून Meta Glasses लाँच केले. कायली जेनर डिझाइन असलेले हे AI-स्मार्ट ग्लासेस एसिलॉरलक्झोटिकासोबत तयार केले आहेत.

Meta Glasses Launch
मेटा ग्लासेस (Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 10:48 AM IST

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हैदराबाद: मेटानं आपल्या ब्रँड अंतर्गत नवीन ‘Meta Glasses’ लॉंच केले आहे. या स्मार्ट ग्लासेसची किंमत $299 पासून सुरू होते. ते एस्सिलॉर लक्सोटिकाच्या (EssilorLuxottica) भागीदारीत तयार करण्यात आले आहेत. रे-बॅन (Ray-Ban) किंवा ओकले (Oakley) ब्रँडिंग नसलं तरी, या लाइनअपमध्ये कायली जेनरच्या (Kylie Jenner) सहकार्यानं डिझाइन केलेल्या कलेक्शनचा समावेश आहे. मेटा ग्लासेस विविध रंग आणि लेन्सच्या संयोजनात उपलब्ध आहेत. यामध्ये तीन फ्रेम स्टाईल्सचा समावेश आहे. मेटा ॲडव्हेंचरर (एक सुबक आयताकृती आकार), मेटा फ्युरी (एक अधिक चौकोनी स्टाईल), आणि कायली जेनरने डिझाइन केलेले मेटा ग्लासेस (एक सडपातळ अंडाकृती फ्रेम). या ग्लासेसमध्ये स्क्रीन नाही, परंतु स्पीकर आणि कॅमेरा यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत.

Meta Glasses do not feature a screen but come with speakers and a camera
मेटा ग्लासेसमध्ये स्क्रीन नसते, परंतु त्यामध्ये स्पीकर्स आणि कॅमेरा असतो (मेटा).

डिझाइन आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये: नवीन मेटा ग्लासेस ओपन-इअर स्पीकर्ससह येतात, ज्यामुळं वापरकर्ते फोन कॉल्स, संगीत, पॉडकास्ट आणि ऑडिओबुक्स ऐकू शकतात. विंड-नॉइज रिडक्शन (wind-noise reduction) वैशिष्ट्य कॉलिंग आणि व्हॉइस कंट्रोलचा अनुभव अधिक चांगला करते. वापरकर्ते हँड्स-फ्री फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करू शकतात. कंपनी आठ तासांपेक्षा जास्त बॅटरी लाईफचं आश्वासन देते. प्रायव्हसी सेटिंग्जमध्ये सहज प्रवेश हे आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. या चष्म्यांची तुलना स्नॅपद्वारे नुकत्याच लाँच झालेल्या $2,195 किमतीच्या 'स्पेक्स'शी केली जाऊ शकते. मेटा आणि एस्सिलोरलक्सोटिका हे स्मार्ट ग्लासेस क्षेत्रातील प्रमुख उत्पादक आहेत; त्यांनी सप्टेंबर 2021 मध्ये रे-बॅन स्टोरीज लाँच करून या प्रवासाला सुरुवात केली. काउंटरपॉइंट रिसर्चनुसार, मेटाचा बाजारातील हिस्सा 80 टक्क्यांहून अधिक आहे. नवीन मेटा ग्लासेसची कमी किंमत अधिक व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करेल.

In picture: Meta Adventurer with a clean rectangle shape,
चित्रात: सुबक आयताकृती आकार असलेला 'मेटा ॲडव्हेंचरर' (Meta Adventurer), (मेटा)

मेटा एआय आणि नवीन अपडेट्स : नवीन ग्लासेसमध्ये एक समर्पित ॲक्शन बटण आहे, जे वापरकर्त्यांना मेटा एआय त्वरित सक्रिय करण्यास किंवा इतर वैशिष्ट्ये सानुकूलित करण्यास अनुमती देते. हे मेटाचे पहिले एआय ग्लासेस आहेत, जे मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅब्सने विकसित केलेल्या 'म्यूज स्पार्क' मॉडेलचा वापर करतात. हे मॉडेल विशेषतः कंपनीच्या स्वतःच्या उत्पादनांसाठी तयार केलं गेलं आहे. मेटा एआय अपडेट अमेरिका आणि कॅनडामधील रे-बॅन मेटा आणि ओकले मेटा ग्लासेससाठी देखील आणले जात आहे. नवीन मेटा एआय स्पोर्ट्स स्कोअर आणि स्थानिक रेस्टॉरंटच्या शिफारशी यांसारख्या प्रश्नांची बुद्धिमान उत्तरे देईल. याव्यतिरिक्त, वापरकर्ता काय पाहत आहे, हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतल्यानं, संबंधित कार्ये व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल. 'डायनॅमिक फोटो कॅप्चर' वैशिष्ट्यामुळं चष्मा आपोआप अनेक फ्रेम्स घेऊ शकतो आणि त्यातील सर्वोत्तम शॉट सुचवू शकतो. पादचारी नेव्हिगेशन देखील लवकरच उपलब्ध होईल, जे स्क्रीनच्या गरजेशिवाय वळणा-वळणानं दिशा-निर्देश देईल. थेट भाषांतरासाठी जपानी, चीनी (मँडरीन), हिंदी आणि कोरियनसह 14 नवीन भाषांसाठी समर्थन आहे.

In picture: Meta Fury with a boxier style
छायाचित्रात: अधिक चौकोनी शैलीतील 'मेटा फ्युरी' (मेटा)

उपलब्धता : नवीन मेटा ग्लासेस आजपासून Meta.com, Amazon आणि इतर प्रमुख रिटेल चॅनेलवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. ते अमेरिका, युके, कॅनडा, फ्रान्स, इटली, स्पेन, जर्मनी, आयर्लंड, स्वीडन, डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेदरलँड्स, स्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये उपलब्ध आहेत. मेटा ग्लासेस हे स्मार्ट वेअरेबल्सच्या बाजारपेठेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यांच्या परवडणाऱ्या किमतीमुळं, आकर्षक डिझाइनमुळं आणि प्रगत AI वैशिष्ट्यांमुळं, ते सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत सहज पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे.

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