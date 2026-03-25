बालसुरक्षेप्रकरणी मेटाला 375 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड!

मेटा कंपनीला बालकांची सुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्य धोक्यांसाठी 375 मिलियन डॉलरचा भारी दंड ठोठावलाय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 10:14 AM IST

मुंबई : सोशल मीडिया क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप) मोठ्या कायदेशीर संकटात सापडली आहे. अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको राज्यातील एक ज्युरीनं ऐतिहासिक निकाल देत मेटा कंपनीवर 375 मिलियन डॉलर (सुमारे 3100 कोटी रुपये) इतका मोठा दंड ठोठावला आहे.

काय आहे पूर्ण प्रकरण?
हा खटला सुमारे सात आठवडे चालला. न्यू मेक्सिकोच्या सरकारी वकीलांनी कोर्टात ठोस युक्तिवाद केला की, मेटा कंपनीला त्यांच्या प्लॅटफॉर्ममुळं बालकांसाठी निर्माण होणारे धोके पूर्णपणे माहित होते. तरीही कंपनीनं या धोक्यांची माहिती जनतेला कधीही दिली नाही. मेटानं बालकांच्या सुरक्षिततेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिलं, असा कंपनीवर आरोप होता.

यौन शोषणाच्या धोक्यांची माहिती लपवली
मेटानं बालकांसोबत यौन शोषणाच्या धोक्यांची माहिती लपवली आणि त्याचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणामही दडवला. शिवाय, कंपनीनं भ्रामक आणि चुकीची माहिती दिल्याचा आरोपही सिद्ध झाला. ज्युरीनं मान्य केलं की, मेटानं अनुचित व्यापारी पद्धती अवलंबल्या आणि बालकांच्या कमी वय व अनुभवहीनतेचा गैरफायदा घेतला.

हजारो वेळा नियमांचं उल्लंघन
कोर्टाच्या मते, ही एकवेळची केलेली चूक नव्हती. ज्युरीनं पाहिलं की मेटानं ग्राहक संरक्षण कायद्याचं हजारो वेळा उल्लंघन केलं आहे. प्रत्येक उल्लंघनासाठी वेगळा दंड निश्चित करण्यात आला आणि त्याची एकूण रक्कम 375 मिलियन डॉलर इतकी झाली. हा निकाल संपूर्ण टेक उद्योगासाठी मोठा इशारा मानला जात आहे. तज्ज्ञांचं मत आहे की, यामुळं सोशल मीडिया कंपन्यांवर बालकांच्या सुरक्षिततेचे नियम अधिक कठोर होऊ शकतात. सध्या मेटाकडून या निर्णयावर कोणतीही सविस्तर प्रतिक्रिया आलेली नाही, मात्र कंपनी हा निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.

