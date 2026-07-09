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इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषण सामग्रीच्या जाहिरातींवर कारवाईची तयारी

केंद्र सरकारनं इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषण सामग्रीच्या पेड जाहिरातींप्रकरणी मेटाला नोटीस दिली. कंपनीच्या उत्तरानंतर पुढील कारवाई निश्चित होणार आहे.

Meta
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 5:07 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मेटा प्लॅटफॉर्म्स (पूर्वीचे फेसबुक) विरुद्ध पुढील कारवाई करण्यापूर्वी कंपनीच्या उत्तराची वाट पाहत आहे. इंस्टाग्रामवरील पेड जाहिरातीद्वारे बाल लैंगिक शोषण आणि दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) प्रचारित केल्याच्या आरोपांवरून मेटाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयनं (MeitY) मेटाला दिलेल्या नोटिसीवर कंपनीकडून औपचारिक उत्तराची अपेक्षा आहे. उत्तर मिळाल्यानंतर सरकार पुढील कारवाईचा निर्णय घेईल, असं आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी आज सांगितलं. सीआयआय जीसीसी बिझनेस समिटच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना कृष्णन यांनी ही माहिती दिली. सरकारनं शनिवारी मेटाला नोटीस पाठवली होती. इंस्टाग्रामच्या पेड अॅड्सद्वारे बाल लैंगिक शोषण सामग्री उपलब्ध करून दिली जात असल्याच्या गंभीर आरोपांनंतर ही कारवाई झाली. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या सूचनेनुसार मंत्रालयानं मेटा अधिकाऱ्यांना बोलावून स्पष्टीकरण मागितलं होतं.

मेटाच्या सुरक्षा उपायांवर प्रश्नचिन्ह : मेटा कंपनीनं या प्रकरणानंतर एक ब्लॉग पोस्ट प्रसिद्ध करून बाल शोषणाविरुद्ध आपलं प्रयत्न स्पष्ट केले. कंपनीनं बाल लैंगिक शोषणाला ‘भयानक गुन्हा’ म्हटलं असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डिटेक्शन सिस्टम, मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी उपाय आणि जाहिरात पुनरावलोकन प्रक्रिया मजबूत करण्याची माहिती दिली. मात्र, सरकार यावर समाधानी नसल्याचं दिसतं. आयटी सचिव एस. कृष्णन म्हणाले, “आम्ही दिलेल्या नोटिसीवर औपचारिक उत्तराची वाट पाहत आहोत. त्यानंतर त्यांच्या उत्तराच्या आधारे पुढील पाऊले उचलू.” मेटाच्या ‘म्यूज’ इमेज फीचरबाबतही सरकार सतर्क आहे.

पार्श्वभूमी : अलीकडील रिपोर्ट्सनुसार, मेटाच्या रेकमेंडेशन अल्गोरिदममुळं बाल लैंगिक शोषण सामग्री असलेलं व्हिडिओ प्रचारित होत असल्याचं समोर आलं. प्लॅटफॉर्मच्या सामग्री मॉडरेशन सिस्टम आणि सुरक्षा यंत्रणेची प्रभावीता यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भारत सरकार युवा वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर कठोर भूमिका घेत आहे. मेटानं गेल्या काही वर्षांत AI तंत्रज्ञानाद्वारे अशा सामग्री ओळखण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केल्याचे सांगितलं आहे. तरीही, पेड जाहिरातीद्वारे अशी सामग्री पोहोचवणे हे गंभीर असल्याचं सरकारचं मत आहे.

सरकारची भूमिका आणि भविष्यातील कारवाई : MeitY च्या अधिकाऱ्यांनी मेटाकडून CSEAM रोखण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांची पूर्ण माहिती मागितली आहे. कंपनीनं किती प्रकरणे ओळखली, किती जाहिराती ब्लॉक केल्या आणि युवा वापरकर्त्यांसाठी कोणते अतिरिक्त संरक्षण उपाय केले, याची माहिती अपेक्षित आहे. सरकार बाल संरक्षण कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यास तयार आहे. यात दंड, जाहिरातींवर निर्बंध किंवा इतर कायदेशीर पावले समाविष्ट असू शकतात. भारतात सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची संख्या प्रचंड आहे. विशेषतः तरुण आणि बालकांसाठी सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. या प्रकरणात मेटानं पूर्ण सहकार्य केलं नाही, तर पुढील कठोर पावलं उचलली जाणार असल्याचे संकेत आहेत. या प्रकरणानं पुन्हा एकदा मोठ्या टेक कंपन्यांच्या सामग्री मॉडरेशन आणि जबाबदारीवर प्रकाश टाकला आहे. भारत सरकार डिजिटल सुरक्षेसाठी सतर्क असल्याचं दिसून येत आहे. मेटाचे उत्तर येताच पुढील चित्र स्पष्ट होईल.

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TAGGED:

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META FACES GOVERNMENT SCRUTINY
बाल लैंगिक शोषण
CHILD SEXUAL EXPLOITATIVE
META INSTAGRAM CONTROVERSY

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