मेटाची AI ताकद: फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी नवीन मोहीम
फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषण (Child Exploitation ) रोखण्यासाठी मेटानं नवीन AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) साधनं कार्यान्वित केली आहेत.
Published : October 8, 2026 at 4:03 PM IST
नवी दिल्ली: फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाला (Child Exploitation ) आळा घालण्यासाठी मेटानं नवीन AI साधने तैनात केली आहेत आणि आपल्या जाहिरात तपासणी प्रणाली अधिक मजबूत केल्या आहेत. अधिकाधिक प्रगत युक्त्या वापरणाऱ्या ऑनलाइन गुन्हेगारांकडून निर्माण होणाऱ्या आव्हानाचा कंपनी सामना करत आहे.
जाहिरातींमधील छुपे धोके: मेटाच्या मते, हे नवीन उपाय अशा जाहिराती ओळखण्यासाठी तयार केले आहेत, ज्यामध्ये बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSEM) असते. गुन्हेगार आता पकडले जाणे टाळण्यासाठी जाहिरातींचा वापर करत आहेत; ते अशा जाहिराती तयार करतात ज्या वरकरणी निरुपद्रवी वाटतात, परंतु प्रत्यक्षात वापरकर्त्यांना बाह्य वेबसाइटवरील बेकायदेशीर सामग्रीकडे घेऊन जातात.
भारतातील मोठी आकडेवारी: जानेवारी ते जून 2026 या काळात, मेटानं भारतातील फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित 53 लाख (5.3 दशलक्ष) सामग्रीवर कारवाई केली. यापैकी 98% पेक्षा जास्त सामग्री कोणत्याही तक्रारी दाखल होण्यापूर्वीच सक्रियपणे (proactively) ओळखली गेली होती. जागतिक स्तरावर, याच कालावधीत 3 कोटी 32 लाख (33.2 दशलक्ष) सामग्रीवर कारवाई करण्यात आली, ज्यामध्ये 97% पेक्षा जास्त सामग्री सक्रियपणे शोधली गेली.
AI-आधारित नवीन संरक्षण यंत्रणा: जाहिरातींमधील 'साइनपोस्टिंग' (म्हणजेच वापरकर्त्यांना विशिष्ट दिशेनं किंवा सामग्रीकडे नेण्याचे संकेत) ओळखण्यासाठी मेटानं 'लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स' (LLMs) वर आधारित एक शोध प्रणाली सुरू केली आहे. ही प्रणाली अशी सामग्री चिन्हित (flag) करते, जी वरकरणी निरुपद्रवी वाटते, परंतु वापरकर्त्यांना बेकायदेशीर किंवा हानिकारक सामग्रीकडे नेण्याची शक्यता असते. कंपनीनं केवळ जाहिरातींमधील दृश्य सामग्रीच नाही, तर त्या जाहिराती वापरकर्त्यांना जिथं घेऊन जातात त्या ठिकाणांचे (destinations) मूल्यांकन करण्याची क्षमताही वाढवली आहे. यामुळं नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या ठिकाणांना (destinations) ब्लॉक करणे आणि संबंधित खात्यांवर कारवाई करणे शक्य होते.
अधिक सक्षम AI आणि 'रेड-टीमिंग': मेटानं बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSAM) शोधण्यासाठी जाहिरातींचे AI-आधारित स्कॅनिंग सुरू केलं आहे, जी सामग्री कदाचित पूर्वीच्या प्रणालींच्या नजरेतून सुटली असावी. याव्यतिरिक्त, कंपनीनं आपल्या सुरक्षा उपायांची चाचणी घेण्यासाठी आणि गुन्हेगारांकडून गैरफायदा घेतला जाऊ शकणाऱ्या त्रुटी शोधण्यासाठी 'रेड-टीमिंग AI एजंट्स' तैनात केले आहेत.
व्यापक बाल सुरक्षा प्रणाली: मेटाच्या व्यापक बाल सुरक्षा प्रणालीमध्ये वर्तणुकीशी संबंधित संकेत, फोटोडीएनए आणि इतर प्रतिमा/व्हिडिओ जुळवणी तंत्रज्ञान, स्वयंचलित वर्गीकरण प्रणाली आणि उल्लंघनाचे नवीन नमुने ओळखण्यासाठी नियम-आधारित यंत्रणा यांचा समावेश आहे. वैयक्तिक अहवालांच्या पलीकडे जाऊन, कंपनी संबंधित हालचाली ओळखते, संबंधित खाती निष्क्रिय करते आणि प्लॅटफॉर्मबाहेरील लिंक्स ब्लॉक करते.
भारतातील अधिकृत अहवाल यंत्रणा: भारतात, मेटा बाल सुरक्षेची प्रकरणे थेट इंडियन सायबरक्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या (I4C) राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलवर कळवेल. ही प्रक्रिया नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) च्या सहकार्यानं स्थापित केलेल्या विद्यमान CSAM अहवाल प्रणालीवर आधारित आहे.
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