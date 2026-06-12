मेटा एडिट्स अॅपमध्ये AI सहाय्यक आणि डेस्कटॉप आवृत्ती, क्रिएटर्ससाठी नवीन टूल्स लवकरच येणार
मेटानं बुधवारी एडिट्स अॅपमध्ये नवीन AI असिस्टंट आणि डेस्कटॉप आवृत्तीची झलक दाखवली.
Published : June 12, 2026 at 4:57 PM IST
मुंबई : मेटानं बुधवारी लॉस एंजेलिसमध्ये क्रिएटर्ससाठी खास आमंत्रित कार्यक्रमात आपल्या व्हिडिओ एडिटिंग अॅप ‘एडिट्स’मध्ये येणाऱ्या नवीन वैशिष्ट्यांची झलक (Video Editing App) दाखवली. यामध्ये नवीन AI असिस्टंट आणि मोबाइल-ओनली अॅपची डेस्कटॉप आवृत्ती यांचा समावेश आहे. कंपनीनं आजच काही नवीन टूल्स लॉंच केले आहेत, ज्यात ‘बीटा’ टॅब आणि विस्तारित ऑडियन्स इनसाइट्स यांचा समावेश आहे. बाइटडान्सच्या कॅपकटशी थेट स्पर्धा करणाऱ्या एडिट्सला हे नवीन अपडेट्स वापरकर्ते टिकवून ठेवण्यास आणि नवीन क्रिएटर्स आकर्षित करण्यास मदत करतील.
AI असिस्टंट: एडिट्स अॅपमध्ये येणारं नवीन AI असिस्टंट क्रिएटर्सना त्यांच्या इनसाइट्सचे विश्लेषण करण्यास आणि नवीन कंटेंट आयडियाज ब्रेनस्टॉर्म करण्यास मदत करेल. हा असिस्टंट क्रिएटर्सच्या इन्स्टाग्राम डेटाचा वापर करून व्ह्यूज, व्हिडिओ रिटेन्शन आणि परफॉर्मन्सचं विश्लेषण करेल. यशस्वी झालेल्या कंटेंटचं कारण शोधून, ट्रेंडिंग ऑडिओचा वापर करून नवीन व्हिडिओ आयडियाज सुचवेल.
या AI सहाय्यकामुळं क्रिएटर्सना इतर बाह्य टूल्स (जसं ChatGPT) वापरण्याची गरज राहणार नाही. इन्स्टाग्रामवरच सर्वकाही उपलब्ध होईल, ज्यामुळं क्रिएटर्स इन्स्टाग्रामवर अधिक सक्रिय राहतील. मेटानं फेसबुकवरही याचप्रकारचं AI असिस्टंट नुकताच लॉंच केलं आहे. यूट्यूब स्टुडिओ आणि टिकटॉकमध्येही अशा AI टूल्स उपलब्ध आहेत, परंतु एडिट्समध्ये हे थेट एडिटिंग वर्कफ्लोमध्ये समाकलित केलं जाईल.
डेस्कटॉप आवृत्ती: एडिट्सची डेस्कटॉप आवृत्ती लवकरच उपलब्ध होणार आहे. यामुळं क्रिएटर्सना मोठ्या स्क्रीनवर अधिक अचूक आणि प्रगत एडिटिंग करता येईल. मोबाइल आणि डेस्कटॉपमध्ये वर्कफ्लो सहज सिंक होईल. कॅपकटकडं आधीपासून डेस्कटॉप आवृत्ती असल्यानं, मेटा देखील या स्पर्धेत उतरली आहे.
बीटा टॅब : क्रिएटर्सना प्रायोगिक वैशिष्ट्ये वापरता येतील आणि मेटाला फीडबॅक देता येईल. यामुळं कंपनी क्रिएटर्सच्या गरजेनुसार जलद विकास करू शकेल.
विस्तारित ऑडियन्स इनसाइट्स: ऑडियन्स डेमोग्राफिक्स, सर्वाधिक सक्रिय वेळ, व्ह्यूअर रिटेन्शन, फॉलोअर्स वाढ आणि इतर सविस्तर मेट्रिक्स उपलब्ध होतील.
इन्स्पिरेशन फीड: विशिष्ट टॉपिक्स शोधता येतील, ट्रेंडिंग रील्स आणि टेम्प्लेट्स पाहता येतील.
मल्टिपल व्हर्जन्स: एकाच कंटेंटचे अनेक व्हर्जन्स तयार करून कोणता चांगला परफॉर्म करतो याची चाचणी करता येईल.
एडिट्सची लोकप्रियता : इन्स्टाग्रामनं विशिष्ट संख्या जाहीर केली नसली तरी, एडिट्सनं तयार केलेल्या कंटेंटला 10% जास्त सेव्ह रेट आणि 2% जास्त रीशेअर रेट मिळतो. दररोज इन्स्टाग्रामवरील रील्स पाहणाऱ्यांपैकी निम्म्यांहून अधिक लोक एडिट्सनं बनवलेला कंटेंट पाहतात. अॅप iOS आणि Android वर मोफत उपलब्ध आहे. AI असिस्टंट सध्या टेस्टिंगमध्ये आहे, तर डेस्कटॉप आवृत्ती ‘लवकरच’ येणार आहे. इतर वैशिष्ट्ये आजपासून सर्वांसाठी उपलब्ध झाली आहेत. मेटा क्रिएटर्सला अधिक शक्तिशाली टूल्स देऊन टिकटॉक आणि यूट्यूबशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एडिट्सचं हे अपडेट्स क्रिएटर्ससाठी गेम चेंजर ठरू शकतात.
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