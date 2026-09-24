'मेटा कनेक्ट 2026' मध्ये मेटा व्हीआर चष्मे आणि स्मार्ट वेअरेबल्स सादर, झुकरबर्ग यांची मोठी घोषणा
मेटा कनेक्टमध्ये मार्क झुकरबर्ग यांनी 'म्युज' (Muse) हा एआय (AI) एजंट, नवीन स्मार्ट चष्मे आणि हलके व्हीआर (VR) चष्म्यांची घोषणा केली.
Published : September 24, 2026 at 10:43 AM IST
मुंबई : आपल्या वार्षिक 'कनेक्ट' कार्यक्रमात मेटा कंपनीनं ग्राहकांसाठी उपयुक्त एआय एजंट्स आणि एआय-आधारित वेअरेबल उपकरणांवर विशेष भर दिला आहे. बुधवारी कंपनीच्या मुख्य कार्यक्रमाची सुरुवात करताना सीईओ मार्क झुकरबर्ग म्हणाले, "भविष्याबाबत या क्षेत्रातील लोकांची मते भिन्न आहेत, हे काही गुपित नाही." तरीही, मेटा मात्र "आशावादी आहे कारण आमचा लोकांवर विश्वास आहे." त्यांनी सध्याच्या काळाचे वर्णन "निर्मितीसाठीचा एक रोमांचक काळ" (wild time for building) असं केलं.
Mark Zuckerberg just unveiled Meta VR Glasses, plus a new lineup of AI glasses, and lots more at Meta Connect 2026. pic.twitter.com/RZ3Zm3j9V6— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 24, 2026
एआय विकासात कोणतीही माघार नाही: प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) विकासाचा वेग कमी करण्यासाठी काही प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी केलेल्या आवाहनांपासून झुकरबर्ग आणि मेटा यांनी स्वतःला दूर ठेवलं आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की प्रत्येक प्रयोगशाळा आपली स्वतःची तंत्रज्ञान-सुरक्षा सुनिश्चित करू शकते. ते म्हणाले, "सर्वांसाठी सकारात्मक भविष्य घडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे लोकांच्या हातात सत्ता देणे. लोकांना सक्षम करणे हाच जागतिक समृद्धीचा स्रोत आहे. 'सुपरइंटेलिजन्स'चं अंतिम ध्येय हे निर्मिती आणि शोध आहे. सुरक्षित भविष्याचा मार्ग हा तंत्रज्ञान काही मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रित करण्याऐवजी त्याचे व्यापक वितरण करणे आणि योग्य नियंत्रण व समतोल (checks and balances) प्रस्थापित करणे यात आहे."
स्मार्टफोनपेक्षा वेअरेबल एआयला प्राधान्य: झुकरबर्ग यांचं मत आहे की वेअरेबल एआय कालांतरानं स्मार्टफोनची जागा घेईल आणि लोक तंत्रज्ञानाशी ज्या प्रकारे संवाद साधतात, त्याचं मुख्य माध्यम बनेल. परिषदेत कंपनीनं आपल्या स्मार्ट चष्मे आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी गॉगल्समध्ये अनेक सुधारणांची घोषणा केली; यामुळं वापरकर्ते आवाज, डोळ्यांच्या हालचाली आणि हातांच्या खुणांद्वारे इंटरफेस नियंत्रित करू शकतील.
'म्युज' एजंट: झुकरबर्ग यांनी सांगितलं की मेटाचा नुकताच लाँच झालेला 'म्युज' हा एजंट कंपनीच्या आशावादी दृष्टिकोनाचा "मुख्य केंद्रबिंदू" आहे. मेटाचे मुख्य एआय अधिकारी अलेक्झांडर वांग यांनी सांगितलं की, एआय एजंट्स केवळ साध्या चॅटबॉट्सच्या पलीकडे जाऊन एखाद्या व्यक्तीच्या वतीनं कामं करतात, हे एआयच्या उत्क्रांतीमधील पुढील मोठं पाऊल आहेत. "म्युज"च्या माध्यमातून मेटा हे एजंट्स अधिक सुलभ करत आहे आणि प्रत्येकापर्यंत "वैयक्तिक सुपरइंटेलिजन्स" पोहोचवत आहे.
दैनंदिन कामांत 'म्युज'ची मदत: 'म्युज'साठी मऊ खेळण्यासारख्या (plush toy) दिसणाऱ्या मॅस्कॉटचा वापर करून, वांग आणि वरिष्ठ नेतृत्वानं या एजंटच्या विविध क्षमतांचं प्रात्यक्षिक दाखवलं. वापरकर्ते त्यांच्या एजंट्ससोबत रिअल-टाइममध्ये आवाजाद्वारे संभाषण आणि व्हिडिओ चॅट करू शकतील. या एजंटचे स्वरूप आणि आवाज वापरकर्त्याच्या पसंतीनुसार बदलता (personalize) येतील. प्रवासाचं नियोजन करणे, आरक्षण करणे, किराणा सामान मागवणे आणि इतर उपयुक्त कामं हाताळू शकतं. ओपनटेबल, स्पॉटिफाय आणि टिकिटमास्टर यांसारख्या कंपन्यांसोबत भागीदारी स्थापित करण्यात आली आहे. मेटा हँड्स-फ्री वापरासाठी आपल्या एआय ग्लासेसच्या श्रेणीमध्ये म्यूजला समाविष्ट करण्याचं कामही करत आहे.
We just announced updates to Meta Ray-Ban Display that make them even more useful for your daily life, like new hands-free navigation features, a personalized hologram for video calls, and more.https://t.co/78cKnFJPUB— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 23, 2026
म्यूज चार्म: झुकरबर्ग यांनी डिसेंबरच्या सुट्ट्यांच्या काळात "म्यूज चार्म" लाँच करण्याची योजना जाहीर केली आहे. हे चावीच्या आकाराचं उपकरण असून ते "संपूर्ण म्यूज अनुभव" देतं. तळहाताच्या आकाराचे हे उपकरण वापरकर्त्यांना फोन, संगणक किंवा स्मार्ट ग्लासेसशिवाय त्यांच्या वैयक्तिक एआय एजंटशी संवाद साधण्याची परवानगी देईल.
नवीन रे-बॅन मेटा ऑडिओ ग्लासेस: मेटा आपल्या लोकप्रिय स्मार्ट ग्लासेसची केवळ ऑडिओ आवृत्ती लाँच करत आहे. रे-बॅन मेटा ऑडिओ ग्लासेस वापरकर्त्यांना संगीत ऐकण्याची, कॉल करण्याची आणि एआय असिस्टंटशी संवाद साधण्याची परवानगी देतील. यामध्ये स्क्रीन किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा नाही, ज्यामुळं काही वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या चिंता कमी होण्यास मदत होऊ शकते. हे ऑक्टोबरमध्ये उपलब्ध होतील, ज्यांची किंमत $349 पासून सुरू होईल.
Mark Zuckerberg just unveiled our most advanced device yet, Meta VR Glasses: a new era for virtual reality packed into a lightweight pair of glasses.https://t.co/cDkvvkc0Hy— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 23, 2026
श्रवणक्षमता वाढवणारे वैशिष्ट्य: गोंगाटाच्या वातावरणात संभाषण अधिक सहजपणे ऐकता यावं, यासाठी तयार केलेल्या एका वैशिष्ट्यात मेटा सुधारणा करत आहे. हे ‘श्रवणक्षमता वाढवणारे’ वैशिष्ट्य आता चष्म्याला “एफडीए-मान्यताप्राप्त, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणाऱ्या श्रवणयंत्रांमध्ये” रूपांतरित करेल, जे सौम्य ते मध्यम श्रवणदोषावर उपचार करण्यास सक्षम असेल. हे वैशिष्ट्य या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेत सादर केलं जाईल आणि समर्थित एआय चष्म्यांसाठी किंवा मेटा वन सबस्क्रिप्शनसह $150 मध्ये उपलब्ध असेल.
Ray-Ban डिस्प्ले: Meta Ray-Ban चष्म्यांमध्ये आता सायकलिंग आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सुधारित नेव्हिगेशन सुविधा, तसंच व्हिडिओ कॉल्ससाठी वैयक्तिकृत होलोग्राम्सचा समावेश करण्यात आला आहे. कंपनी आपल्या स्टाईल पर्यायांचा विस्तार करत असून, वर्षाच्या अखेरीस Ray-Ban, Oakley आणि Meta चष्म्यांमध्ये 100 हून अधिक पर्याय उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. तसंच, तुर्की, हाँगकाँग आणि फिलीपिन्स यांसारख्या देशांमध्येही यांची उपलब्धता वाढवली जात आहे. क्लासिक Ray-Ban Meta ची नवीनतम आवृत्ती (Gen 3) आता उपलब्ध झाली असून, यात अधिक सुटसुटीत डिझाइन आणि जास्त काळ चालणारी बॅटरी आहे; याची किंमत $449पासून सुरू होते.
Meta VR चष्मे: या कार्यक्रमात सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे कंपनीचे VR डिव्हाइस आता 'Meta VR चष्मे' (Meta VR glasses) म्हणून ओळखले जाईल. अवजड हेडसेट्सची जागा घेणारे हे चष्मे केवळ 100 ग्रॅम वजनाचे आहेत. हे Meta Quest 3 पेक्षा सुमारे पाच पट हलके आहेत; हा फरक स्कूबा डायव्हिंगचे साहित्य आणि पोहण्याचे गॉगल यांच्यातील फरकासारखा आहे. तथापि, बॅटरी, स्टोरेज आणि कम्प्युटिंग पॉवरसाठी एका बाह्य पॅकशी वायरद्वारे जोडणी करणे आवश्यक आहे.
We’re building AI glasses for everyone — by the end of the year, we’ll offer more than 100 different options. See the latest from Ray-Ban Meta Audio to new colorways for Meta Glasses, longer battery life and a more comfortable design on Ray-Ban Meta (Gen 3), and more.…— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 23, 2026
व्हॉइस कमांड्सचा वापर : हातात धरले जाणारे कंट्रोलर्स किंवा न्यूरल रिस्टबँड्सऐवजी, हे VR चष्मे डोळ्यांचा मागोवा घेणारे कॅमेरे आणि सेन्सर्स वापरतात. डोळ्यांच्या हालचाली कर्सरचे काम करतात, तर बोटांच्या हालचाली माउस क्लिकप्रमाणे कार्य करतात. एखादे ॲप उघडण्यासाठी, फक्त त्याकडे पहा आणि Meta AI एजंटला सूचना देण्यासाठी हात/बोटांच्या हालचाली (gestures) किंवा व्हॉइस कमांड्सचा वापर करा.
मनोरंजन, गेमिंग आणि कामाचा संगम: मेनलो पार्कमधील एका डेमोमध्ये गेमिंग आणि संगीत कार्यक्रमांचं प्रदर्शन करण्यात आलं. लॉंचच्या वेळी, ESPN, MLB, NBC Sports, TNT Sports आणि UFC सोबतच्या भागीदारीमुळे 100हून अधिक आकर्षक थेट क्रीडा कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश मिळेल. केवळ हाताच्या हावभावांचा वापर करून 75 हून अधिक गेम्स खेळता येतात. कामाच्या उद्देशांसाठी, कोणत्याही सपाट पृष्ठभागावर व्हर्च्युअल कीबोर्ड आणि एकाधिक स्क्रीन सेट करता येतात. वापरकर्ते त्यांचं प्रत्यक्ष डेस्क दिसू देत, स्वतःचा कीबोर्ड आणि माउस वापरण्यासाठी मॅक किंवा विंडोज पीसीला कनेक्ट करू शकतात.
होलोग्राम व्हिडिओ कॉलिंग आणि किंमत: एका थेट प्रात्यक्षिकात, झुकरबर्ग यांनी हँड्स-फ्री व्हिडिओ कॉलिंगचं प्रदर्शन केलं, ज्यामध्ये फोटो-रिअलिस्टिक (अतिशय वास्तववादी) डिजिटल अवतारांचा वापर केला गेला होता आणि ते रिअल-टाइममध्ये चेहऱ्यावरील हावभाव दर्शवत होते. मेटाचे व्हीआर (VR) चष्मे 1,300 डॉलर्सच्या किमतीत 2027 च्या वसंत ऋतूत बाजारात येणार आहेत. मेटाच्या या घोषणांमधून एआय (AI) आणि वेअरेबल तंत्रज्ञानाची भविष्यातील दिशा स्पष्टपणे दिसून येते.
मेटाची सर्व उत्पादने आणि वैशिष्ट्ये :
|उत्पादन
|किंमत / उपलब्धता
|मुख्य वैशिष्ट्ये
|मेटा VR ग्लासेस
|$1,299 स्प्रिंग 2027
• ऍपल व्हिजन प्रोसारखा अनुभव, पण फक्त 100 ग्रॅम वजनाच्या चष्म्यासारखे हलके.
• खिशात ठेवता येणाऱ्या छोटा कॉम्प्युटरची पॉवर.
• बॅटरी फक्त ३ तास
• मोठ्या खाजगी स्क्रीनवर सिनेमा, अनेक व्हर्च्युअल मॉनिटरवर काम.
• डोळे आणि बोटांचा ट्रॅकिंग (कंट्रोलरची गरज नाही)
|रे-बॅन मेटा Gen 3
|$449पासून अमेरिकेत आत्ता उपलब्ध (भारतात तारीख नाही)
• फोटो काढणे, संगीत ऐकणे, प्रश्न विचारणे
• आधीपेक्षा पातळ (स्लिम), 9 तासांची बॅटरी
• सुधारित मायक्रोफोन्स + मेटा AI साठी वेगळं बटण
• नवीन स्टाईल्स (एव्हिएटर्ससह), लिसा (BLACKPINK) एडिशन
• वर्षअखेरीस 100+ स्टाईल्स
|रे-बॅन मेटा ऑडिओ
|$349 13 ऑक्टोबरपासून शिपिंग
• कॅमेरा नाही, सामान्य रे-बॅनसारखे दिसतात
• मेटाचे सर्वात हलके स्मार्ट ग्लासेस (43 ग्रॅम)
• कॉल, संगीत आणि मेटा AI
• 12 तासांची बॅटरी + केसमधून 48 तास अतिरिक्त
|म्युज (Muse)
|अमेरिकेत उपलब्ध
• कामे करणारा AI एजंट
• व्हॉइस आणि लाइव्ह व्हिडिओ कॉल
• पार्श्वभूमीत काम करतो, स्वतःचा ईमेल अॅड्रेस
• मॅक वापरू शकतो
• पुढं ग्लासेसमध्ये येणार
|म्युज चार्म (Muse Charm)
|किंमत जाहीर नाही डिसेंबरमध्ये शिपिंग
• म्युजशी बोलण्यासाठी छोटा कीचेन गॅजेट
• स्क्रीनवर छोटा अॅनिमेटेड अवतार
|हियरिंग एड फीचर (मेटा ग्लासेसवर)
|सामान्य हियरिंग एडच्या तुलनेत खूप स्वस्त या वर्षाच्या अखेरीस येण्याची शक्यता
• FDA-क्लियर्ड (मेडिकल ग्रेड)
• हलके ते मध्यम श्रवणदोषांसाठी
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