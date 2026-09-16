मेटा सीईओ झुकरबर्ग: एआय सुरक्षा आणि जबाबदारीला प्राधान्य; म्युझ मॉडेलचं रोलआउट पुढं ढकललं
मार्क झुकरबर्ग यांनी AI संबंधित हानीसाठी कॉर्पोरेट जबाबदारी, 'SeamlessM4T' (M4T) मॉडेलला झालेला विलंब आणि सुरक्षितता-सुसंगतीला दिलेले प्राधान्य यांबाबत आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे.
Published : September 16, 2026 at 10:04 AM IST
मुंबई : मेटाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग (Meta CEO Zuckerberg) यांनी अलीकडेच एआय विकासातील संरेखन (अलाइनमेंट), विश्वास आणि जबाबदारी या मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितलं की एआय प्रणालींमुळं नुकसान झाल्यास कंपन्यांना मोठ्या जबाबदारीचा सामना करावा लागतो आणि त्यामुळं सुरक्षा उपाय अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.
Last month I wrote about how we can build a positive and safe future for everyone: https://t.co/1KtONlqBs5— Mark Zuckerberg (@finkd) September 15, 2026
Every lab has the responsibility and incentive to move at the pace required to train its models safely, and the ability to take its own actions to ensure that happens.
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एआय हानी आणि कंपनींची जबाबदारी : झुकरबर्ग यांनी स्पष्ट केलं की एआय मॉडेल्समुळं कोणतंही नुकसान झाल्यास कंपन्यांना मोठ्या कायदेशीर आणि आर्थिक जोखमींचा सामना करावा लागतो. यामुळंच विकासकांना गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर सुरक्षा उपाययोजना करणं भाग पडतं. त्यांनी मेटाच्या स्वतःच्या उदाहरणाचा उल्लेख केला. मेटानं आपल्या एआय मॉडेल ‘म्युझ’चं रोलआउट अनेक महिन्यांनी पुढं ढकललं आहे. अतिरिक्त सुरक्षा आणि सुरक्षा तपासण्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
बाह्य मूल्यांकनकर्ते आणि सहकार्य : मेटा सुपरइंटेलिजन्स लॅब्स (एमएसएल) आधीच अनेक क्षेत्रांत बाह्य समीक्षकांसोबत काम करत आहे, असं झुकरबर्ग यांनी सांगितलं. उद्योगात बाह्य मूल्यांकनकर्ते आणि सल्लागारांचा समावेश करणे सामान्य पद्धत आहे. त्यांनी इतर प्रयोगशाळांनाही अशा पद्धत स्वीकारण्याचं आवाहन केलं आणि संपूर्ण क्षेत्रात स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्यांची वैविध्यपूर्ण परिसंस्था तयार करण्याची गरज व्यक्त केली. यामुळं एआय विकासातील विश्वासार्हता वाढेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
संरेखन आणि विश्वास: मुख्य वेगळेपण : झुकरबर्ग यांनी गेल्या महिन्यात प्रकाशित केलेल्या एआय जाहीरनाम्याच्या पाठपुराव्यात म्हटलं की, संरेखन आणि विश्वास हे एआय प्रयोगशाळांमधील मुख्य वेगळेपण ठरत आहे. वापरकर्ते त्यांच्या हेतूशी जुळणारे एआय एजंट स्वीकारण्यास तयार असतात. जे एजंट त्यांच्या इच्छेनुसार वागत नाहीत, त्यांचा विरोध होतो. यामुळं विकासकांना संरेखनाला प्राधान्य देण्याची नैसर्गिक प्रेरणा मिळते. जे प्रयोगशाळा संरेखनाकडं दुर्लक्ष करतात, ते स्पर्धकांपासून मागं पडण्याचा धोका पत्करतात.
वापरकर्त्यांच्या सेवांना प्राधान्य : संगणकीय संसाधनांच्या वाटपाबाबत झुकरबर्ग यांनी सांगितलं की मेटानं आपल्या बहुतांश संगणकीय क्षमतेचा वापर स्वतःच्या प्रणालींच्या पुनरावृत्ती स्व-सुधारणेऐवजी वापरकर्त्यांना सेवा देण्यासाठी केला आहे. ही पद्धत तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी अधिक सुरक्षित मार्ग आहे, असं त्यांचं मत आहे. इतर प्रयोगशाळांनाही असंच वचन देता येईल, असं त्यांनी नमूद केलं. एआय (AI) सुरक्षिततेबाबत वाढत्या चर्चा आणि "एआय सर्वांचा जीव घेईल" या भीतीपोटी काही संशोधकांनी काम सोडल्याच्या पार्श्वभूमीवर, झुकरबर्ग यांनी सांगितलं की, सुरक्षित एआयच्या निर्मितीसाठी सत्तेचा योग्य समतोल राखणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हा समतोल राखणे उद्योगाच्याच नियंत्रणात आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
उद्योगातील सध्याची परिस्थिती आणि पुढील दिशा : एआय सुरक्षाबाबतच्या चर्चांमध्ये वाढ होत असताना झुकरबर्ग यांची ही भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यांनी क्षमता आणि सुरक्षेचा समतोल राखण्यावर भर दिला. मेटाच्या म्युझ मॉडेलच्या विलंबाच्या निर्णयामुळं कंपनीची जबाबदारी आणि सावधगिरी स्पष्ट होते. बाह्य मूल्यांकनकर्त्यांचा समावेश आणि वापरकर्त्यांच्या गरजांना प्राधान्य देणे हे एआय विकासातील विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी आवश्यक आहे. झुकरबर्ग यांच्या मते, संरेखन आणि जबाबदारी यावर लक्ष केंद्रित केल्यास उद्योग अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मार्गानं पुढं जाऊ शकतो.
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