मेटाकडून मोठी चूक: पंतप्रधान मोदींचा NEET परीक्षेबाबतचा व्हिडिओ हटवला, आता पुन्हा ऑनलाइन
मेटानं NEET पेपरफुटीबाबतचा पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ (PM Modi NEET Exam Video) चुकीनं ब्लॉक केला होता, परंतु नंतर तो पुन्हा बहाल केलाय.
Published : July 28, 2026 at 12:18 PM IST
नवी दिल्ली: मंगळवारी (28 जुलै 2026) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश असलेला एक व्हिडिओ मेटानं ब्लॉक केल्याची घटना घडली (PM Modi Video NEET Exam Video ) होती. कंपनीनं नंतर हा व्हिडिओ पुन्हा बहाल केला आणि तो 'चुकीनं' हटवण्यात आल्याचं (PM Modi NEET Exam Video Online) सांगितलं. सूत्रांनुसार, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं या प्रकरणाबाबत मेटाच्या 'ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी'प्रमुखं यांना बोलावून माहिती दिली होती. गेल्या आठवड्यात, पंतप्रधान मोदींनी NEET परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांना उद्देशून एक व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. या संदेशात त्यांनी विद्यार्थ्यांना "मित्रांनो" असं संबोधलं होतं. NEET परीक्षेच्या परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मोदींनी दोषींवर कठोर कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक आणणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र, मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर (फेसबुक) हा व्हिडिओ अचानक ब्लॉक करण्यात आला होता.
Meta releases a statement on blocking PM Modi's video on Facebook.— ANI (@ANI) July 28, 2026
"The content was removed in error and has since been restored." says a Meta Spokesperson. pic.twitter.com/SZ082SY5kw
NEET मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींचा संदेश: NEET पेपरफुटीमुळं देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदींनी रात्री उशिरा विद्यार्थ्यांना संबोधित केलं होतं. "मित्रांनो, पेपरफुटी ही काही किरकोळ बाब नाही. यामुळं लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना प्रचंड मनस्ताप झाला आहे," असं ते म्हणाले. गेल्या दीड-दोन महिन्यांत सरकारनं दोषींवर कारवाई केल्याचंही त्यांनी नमूद केलं होतं. या संदर्भात, सरकारनं 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 ' सादर केलं आहे. या विधेयकात दोषी आढळणाऱ्यांसाठी 10 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, मोठा दंड आणि विशेष जलदगती न्यायालयात खटले चालवण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळं परीक्षांमध्ये निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi shares a video and says, " high powered task force on examination reforms under the leadership of nandan nilekani constituted."— ANI (@ANI) July 26, 2026
(source: pm modi="" 'x') pic.twitter.com/brIoEIGsYB
विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया: मोदींच्या व्हिडिओबाबत घडलेल्या या घटनेवर विरोधी पक्षांनी तीव्र टीका केली होती. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले, "मोदीजी, आमचे विद्यार्थी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. मध्यरात्रीच्या अशा केविलवाण्या व्हिडिओद्वारे त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान करू नका, असं त्यांनी म्हटलं होतं. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अद्याप पूर्ण न झाल्यामुळं, हा व्हिडिओ केवळ 'डॅमेज कंट्रोल'चा प्रयत्न होता, असं विरोधकांना वाटत होतं.
PM Modi releases a video and says “More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet!"— ANI (@ANI) July 23, 2026
prime minister narendra modi says, "... numerous effective measures have been taken in the past two and a half months since the paper leak incident. the culprits have been… pic.twitter.com/Hw0u0ChZww
मेटाचं स्पष्टीकरण : मेटानं मंगळवारी सांगितलं की, "हा व्हिडिओ चुकीनं हटवण्यात आला होता. तो आता पुन्हा बहाल करण्यात आला आहे." तथापि, या घटनेमुळं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील 'कंटेंट मॉडरेशन' (सामग्री नियमन) प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सूत्रांनुसार, केंद्रीय मंत्रालयानं या प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती घेण्यासाठी मेटाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलावलं होतं. प्लॅटफॉर्म्सनी भारतीय कायद्यांचं पालन केलं पाहिजे आणि राजकीय नेत्यांनी पोस्ट केलेल्या कायदेशीर किंवा वैध सामग्रीमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. नीट (NEET) परीक्षेबाबत सुरू असलेल्या देशव्यापी चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, मोदींचा संदेश काढून टाकणे आणि त्यानंतर तो पुन्हा बहाल करणे यांमुळं राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.
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