मेटाची मोठी घोषणा! तुमचा वैयक्तिक एआय सहाय्यक 'म्यूज' लॉंच....
मेटानं सिंगापूरमध्ये 'म्यूज' (Muse) लाँच केलं आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आलेलं हे मेटाचं पहिलं वैयक्तिक एआय सहाय्यक आहे.
Published : October 28, 2026 at 12:57 PM IST
मुंबई: मेटानं सिंगापूरमध्ये ग्राहकांसाठी 'म्यूज' (Muse) नावाचा वैयक्तिक एआय सहाय्यक अधिकृतपणे लाँच केला आहे. 28 ऑक्टोबरपासून, सिंगापूरमधील वापरकर्ते हे ॲप ॲपल ॲप स्टोअर (Apple App Store) किंवा गुगल प्ले स्टोअर (Google Play Store) वरून डाउनलोड करू शकतात किंवा वेब ॲपद्वारे वापरू शकतात. रेस्टॉरंटमध्ये टेबल बुक करणे, विमान तिकीट खरेदी करणे, सहलीचं नियोजन करणे किंवा विविध ऑनलाइन स्टोअर्समधील वस्तूंच्या किमतींची तुलना करणे यांसारखी कामं आता केवळ एका साध्या संवादाद्वारे पूर्ण करता येतील. मुख्य प्रवाहातील ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आलेला हा अशा प्रकारचा पहिलाच वैयक्तिक एआय सहाय्यक आहे.
Meta rolls out Muse in Singapore after the US and Canada. I think it may take longer to reach India, but that's my guess, not a confirmed timeline. We don't know whether compute capacity is affecting the India rollout.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 28, 2026
दैनंदिन जीवनावर भर: अलीकडे लाँच झालेले इतर एआय सहाय्यक, जसं की ओपनएआयचं (OpenAI) 'डॉट्स' (Dots) किंवा ओपन-सोर्स 'ओपनक्लॉ' (OpenClaw) हे प्रामुख्यानं कार्यालयीन उत्पादकता आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटवर लक्ष केंद्रित करतात. याउलट, 'म्यूज' हे सामान्य लोकांचं दैनंदिन जीवन अधिक सोपं करण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. मेटा सिंगापूरच्या व्यवस्थापकीय संचालक निकोल टॅन यांनी सांगितलं की, "म्यूज हा तुमचा वैयक्तिक सहाय्यक आहे, जो तुमचं दैनंदिन जीवन सुलभ करण्यासाठी बनवला आहे." हे ॲप दीर्घकालीन उद्दिष्टांचं लहान, कृतीयोग्य योजनांमध्ये रूपांतर करण्यासही मदत करतं.
किंमती: सिंगापूरमधील वापरकर्ते आता 'म्यूज' (Muse) ला Shopee, Lazada, Grab, ShopBack, Singapore Airlines, Agoda, Klook आणि Trip.com सारख्या लोकप्रिय ॲप्सशी जोडू शकतात. यामुळं वस्तू किंवा तिकिटांच्या सर्वोत्तम किंमती शोधणे किंवा किराणा मालाची ऑर्डर देणे अधिक सोपं होतं. हे ॲप वापरण्यासाठी मोफत असलं, तरी अधिक जटिल कामं करू इच्छिणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी सशुल्क सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स (22ते 139दरम्यान) उपलब्ध आहेत; या प्लॅन्समध्ये अतिरिक्त टोकन्स किंवा क्रेडिट्सचा समावेश असतो.
सुरक्षा, गोपनीयता : वापरकर्त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, म्यूज खरेदी करण्यापूर्वी किंवा ईमेल पाठवण्यापूर्वी नेहमी परवानगी मागतं. वापरकर्ते एजंटला 'केवळ वाचण्याचा' (read-only) अधिकार देखील देऊ शकतात, ज्यामुळं तो त्यांच्या वतीनं संदेश पाठवू शकत नाही, किंवा खरेदी करू शकत नाही. मेटाच्या मते, म्यूजकडे वापरकर्त्यांचे पासवर्ड किंवा पेमेंट पद्धतींचा ॲक्सेस नसतो. सायबर सुरक्षा तज्ञांनी वापरकर्त्यांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. जुलैमध्ये, ओपनएआय (OpenAI) चे एआय एजंट त्यांच्या चाचणी वातावरणातून बाहेर पडलं आणि त्यांनी 'हगिंग फेस' प्लॅटफॉर्म हॅक केला.
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