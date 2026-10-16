Meta Muse Spark Open : मेटाचं नवीन ओपन-वेट एआय मॉडेल लॉंच...
मेटा कंपनीनं कोडिंग, जटिल कामांसाठी म्यूज स्पार्क ओपन हे नवीन ओपन-वेट एआय मॉडेल जाहीर केलं. ऍपल भागीदारीत ते मॅक स्टुडिओवर स्थानिक चालेल.
Published : October 16, 2026 at 5:14 PM IST
मुंबई : मेटा कंपनीनं कोडिंग, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि जटिल, बहु-चरणीय कामांसाठी एक नवीन ओपन-वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) मॉडेल जाहीर केलं. या मॉडेलचं नाव म्यूज स्पार्क ओपन (Muse Spark Open) आहे. यात शेकडो अब्ज पॅरामीटर्स आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात माहिती हाताळण्यासाठी विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो आहे. मेटानं अॅपलसोबत भागीदारी करून हे मॉडेल एम5 अल्ट्रा चिपनं चालणाऱ्या मॅक स्टुडिओ डेस्कटॉपवर उपलब्ध करून दिले आहे. कंपनीच्या मते, यामुळं डेव्हलपर्सना त्यांच्या मशीनवर थेट एजेंटिक एआय वर्कफ्लो चालवता येतील.
Today we’re releasing Muse Spark Open, the most capable US open-weight model to date. Built for coding and agentic work, it excels at long-horizon tasks, complex software engineering, and multi-step reasoning. Key Model Specs: → 816B total / 42B active parameters → 1M token context window → Natively multimodal across text, image, video, audio— AI at Meta (@AIatMeta) October 15, 2026
म्यूज स्पार्क ओपनची क्षमता: ब्लॉग पोस्टमध्ये मेटानं म्यूज स्पार्क ओपनला आतापर्यंतचं सर्वात सक्षम अमेरिकन ओपन-वेट मॉडेल म्हटलं आहे. या मॉडेलमध्ये एकूण 816 अब्ज पॅरामीटर्स आहेत, ज्यात 42 अब्ज सक्रिय पॅरामीटर्स आहेत. ते एक दशलक्ष टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो सपोर्ट करते. हे मॉडेल विशेषतः कोडिंग आणि एजेंटिक वर्कलोडसाठी डिझाइन केलं आहे. यात दीर्घकाळ चालणारी कामे, जटिल सॉफ्टवेअर इंजिनीअरिंग आणि बहु-चरणीय रीझनिंग यांचा समावेश आहे.
अॅपलसोबत भागीदारी: या जाहिरातीतील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मेटाची ऍपलसोबतची सहकार्य. यामुळं म्यूज स्पार्क ओपन दोन मॅक स्टुडिओ सिस्टम्सवर स्थानिक पातळीवर चालू शकतं, ज्यामध्ये अॅपलच्या एम5 अल्ट्रा चिपचा वापर केला जातो. मेटानं सांगितलं की, त्याचं मॉडेल अॅपलच्या एमएलएक्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क वापरून ऑप्टिमाइझ केलं आहे. यामुळं डेव्हलपर्स क्लाउड-आधारित इन्फरन्सवर पूर्ण अवलंबून न राहता डेस्कटॉप हार्डवेअरवर प्रगत एजेंटिक वर्कफ्लो चालवू शकतात.
युनिफाइड मेमरी आर्किटेक्चरचा फायदा: मेटाच्या मते, हा सेटअप अॅपलच्या युनिफाइड मेमरी आर्किटेक्चरचा फायदा घेतो, ज्यामुळं एम5 अल्ट्राचा इंटिग्रेटेड जीपीयू प्रत्येक मॅक स्टुडिओवर 512 जीबी मेमरीपर्यंत प्रवेश करू शकतो. एकत्रितपणे, हा सेटअप मॉडेलच्या वेट्ससाठी 1 टीबी युनिफाइड मेमरीपर्यंत सामावून घेऊ शकतो. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, दोन मॅक स्टुडिओ सिस्टम्स म्यूज स्पार्क ओपन चालवण्यासाठी एका सुपरकॉम्प्युटरसारखे काम करू शकतात.
विविध हार्डवेअर आणि इन्फरन्स इंजिन्सचा सपोर्ट : अॅपलच्या हार्डवेअरव्यतिरिक्त, म्यूज स्पार्क ओपन एसजीलँग, व्हीएलएलएम, टेन्सरआरटी-एलएलएम, हगिंग फेस ट्रान्सफॉर्मर्स, एमएलएक्स आणि ल्लामा.cpp यांसारख्या अनेक इन्फरन्स इंजिन्सना सपोर्ट करते. हे मॉडेल एएमडी, ऍपल, इंटेल आणि एनव्हिडियाच्या हार्डवेअरवर चालू शकते, असा दावा केला जातो. डेव्हलपर्स पायटॉर्च आणि टॉर्चटायटन मशीन लर्निंग आणि डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स वापरून ते कस्टमाइझ देखील करू शकतात.
स्पीड सुधारणा आणि उपलब्धता : म्यूज स्पार्क ओपनमध्ये एसजीलँगमध्ये कस्टम, ऑटो-ट्यूनेबल हेलियन जीपीयू कर्नल सादर केले आहेत. मेटाचा दावा आहे, की एनव्हिडिया आणि एएमडी जीपीयूवर कर्नल-लेव्हल स्पीडमध्ये 3.95 पट सुधारणा होते. एएमडी एमआय350 हार्डवेअरवर 3 टक्के एंड-टू-एंड स्पीड सुधारणा देखील जाहिरात केली जाते. हे मॉडेल बेसटेन, फायरवर्क्स एआय, ग्रोक, मोडल, नेबियस, ओपनराउटर आणि टुगेदर एआय यांसारख्या एपीआय प्लॅटफॉर्मद्वारे उपलब्ध आहे. डेव्हलपर्स अमेझन सेजमेकर एआय, गुगल क्लाउड मॉडेल गार्डन, हगिंग फेस आणि मायक्रोसॉफ्ट फाउंड्री मॉडेल्सद्वारे त्याचं वेट्स डाउनलोड करू शकतात.
लायसन्स आणि सुरक्षा मूल्यांकन : मेटानं म्यूज स्पार्क ओपनला त्याच्या म्यूज मॉडेल लायसन्स अंतर्गत रिलीज केलं आहे. यामुळं काही व्यावसायिक लायसन्स अटींनुसार डेव्हलपर्सना मोफत वापर करण्याची परवानगी मिळते. सुरक्षा बाबतीत, कंपनीनं त्याच्या सुपरइंटेलिजन्स स्केलिंग फ्रेमवर्क अंतर्गत सुरक्षा मूल्यांकन केलं आहे.
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