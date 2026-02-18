ETV Bharat / technology

मेटा आणि NVIDIAची बहु-वर्षीय धोरणात्मक भागीदारी: AI पायाभूत सुविधांचा मोठा विस्तार

एनव्हिडियानं मेटासोबत बहुवर्षीय रणनीतिक भागीदारी जाहीर केली आहे. मेटा लाखो ब्लॅकवेल आणि रुबिन जीपीयू, ग्रेस सीपीयूचा वापर करून एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेल.

मुंबई: NVIDIA नं आज मेटासोबत बहु-वर्षीय, धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. ही भागीदारी ऑन-प्रिमाइसेस, क्लाउड आणि AI पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करते. मेटा त्याच्या दीर्घकालीन AI पायाभूत सुविधा रोडमॅपला समर्थन देण्यासाठी हायपरस्केल डेटा सेंटर्स तयार करत आहे, ज्यामध्ये प्रशिक्षण आणि अनुमान दोन्हीसाठी ऑप्टिमायझेशन समाविष्ट आहे. या भागीदारीमुळं NVIDIA ग्रेस CPUs, ब्लॅकवेल आणि रुबिन GPUs च्या लाखो युनिट्सची उच्च उपलब्धता सक्षम होईल आणि मेटाच्या फेसबुक ओपन स्विचिंग सिस्टम प्लॅटफॉर्ममध्ये NVIDIA स्पेक्ट्रम-एक्स इथरनेट स्विचचा समावेश असेल.

“मेटाच्या प्रमाणात कोणीही AI तैनात करत नाही. ते जगातील सर्वात मोठी वैयक्तिकरण आणि शिफारस प्रणाली चालविण्यासाठी अत्याधुनिक संशोधन आणि औद्योगिक-दर्जाच्या पायाभूत सुविधा एकत्र देतात,” असं NVIDIA चे संस्थापक आणि CEO जेन्सेन हुआंग म्हणाले. “आम्ही NVIDIA च्या वेरा रुबिन प्लॅटफॉर्मचा वापर करून आघाडीचे क्लस्टर तयार करण्यास उत्सुक आहोत, जेणेकरून जगातील प्रत्येकाला वैयक्तिकृत सुपरइंटेलिजन्समध्ये प्रवेश मिळू शकेल,” असं मेटाचे संस्थापक आणि CEO मार्क झुकरबर्ग म्हणाले.

NVIDIA ग्रेस CPUs चा वापर करून कार्यक्षमता वाढवणे
मेटा आणि NVIDIA डेटा सेंटर उत्पादन अनुप्रयोगांसाठी आर्म-आधारित NVIDIA ग्रेस CPUs च्या तैनातीमध्ये वाढ करत आहेत. यामुळं डेटा सेंटरमध्ये प्रति वॅट कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा होत आहेत. CoDesign आणि CPU इकोसिस्टम लायब्ररीमध्ये सॉफ्टवेअर ऑप्टिमायझेशनद्वारे समर्थित NVIDIA ग्रेस-ओन्ली मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येईल. दोन्ही कंपन्या 2027 मध्ये NVIDIA Vera CPUs चा वापर करण्यासाठी देखील सहयोग करत आहेत. यामुळं मेटाचा ऊर्जा-कार्यक्षम AI कंप्यूट फूटप्रिंट वाढेल आणि आर्म सॉफ्टवेअर इकोसिस्टम वाढेल.

स्पेक्ट्रम-एक्स नेटवर्किंग आणि युनिफाइड आर्किटेक्चर
मेटा NVIDIA GB300-आधारित सिस्टीम तैनात करेल आणि ऑन-प्रिमाइसेस डेटा सेंटर्सपासून NVIDIA क्लाउड पार्टनर डिप्लॉयमेंटपर्यंत एकात्मिक आर्किटेक्चर तयार करेल. हे ऑपरेशन्स सोपे करेल आणि परफॉर्मन्स-स्केलेबिलिटी वाढवेल.मेटानं त्याच्या संपूर्ण पायाभूत सुविधांमध्ये NVIDIA स्पेक्ट्रम-एक्स इथरनेट नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म स्वीकारला आहे. हे AI-स्केल नेटवर्किंग, कमी विलंब, उच्च थ्रूपुट, चांगली उपयोगिता आणि सुधारित ऊर्जा-कार्यक्षमता प्रदान करतं.

WhatsApp साठी गोपनीय संगणन आणि गोपनीयता
Meta नं WhatsApp च्या खाजगी प्रक्रियांसाठी NVIDIA गोपनीय संगणन प्रणाली स्वीकारली आहे.यामुळं वापरकर्ता डेटा गोपनीय आणि सुरक्षित राहील आणि त्याचबरोबर AI-आधारित वैशिष्ट्ये सक्षम करेल. दोन्ही कंपन्या इतर मेटा अनुप्रयोगांमध्ये गोपनीय संगणन विस्तारित करण्यासाठी देखील सहकार्य करत आहेत, ज्यामुळं गोपनीयता-वर्धित AI मोठ्या प्रमाणात सक्षम होईल.

पुढील पिढीच्या AI मॉडेल्सची संयुक्त रचना
NVIDIA आणि मेटा अभियांत्रिकी संघ मेटाच्या मुख्य वर्कलोडसाठी अत्याधुनिक AI मॉडेल्स ऑप्टिमाइझ आणि वेगवान करण्यासाठी पुढील पिढीच्या AI मॉडेल्सची सह-डिझाइनिंग करत आहेत. यामुळं जगभरातील अब्जावधी वापरकर्त्यांसाठी उच्च-कार्यक्षमता आणि ऊर्जा-बचत करणारी नवीन AI क्षमता सक्षम होतील.

